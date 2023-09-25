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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230925/القوات-الخاصة-الروسية-توجه-ضربات-مدمرة-للمدفعية-الأوكرانية-في-زابوروجيه-1081387171.html
القوات الخاصة الروسية توجه ضربات مدمرة للمدفعية الأوكرانية في زابوروجيه
القوات الخاصة الروسية توجه ضربات مدمرة للمدفعية الأوكرانية في زابوروجيه
قام جنود روس تابعين لقوات "عثمان" الخاصة التابعة للجيش الروسي، باستهداف وتدمير عدة مرابط مدفعية أوكرانية كانت منتشرة على محور أريخوفسكي في مقاطعة زابوروجيه. 25.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-25T13:52+0000
2023-09-25T13:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ورصد أفراد الاستخبارات الروسية مواقع انتشار مرابط المدفعية الأوكرانية في المنطقة، ونقلوا المعلومات إلى الجنود الروس، الذين عملوا بدورهم على تعديل إحداثيات سلاح المدفعية وضبط النيران، وتم توجيه ضربات مباشرة على الأهداف الأوكرانية.وكانت الدفاع الروسية قد أكدت أن وحدات من مجموعة القوات الروسية والغارات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، صدت هجومين للواء 71 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة فيربوفوي في مقاطعة زابوروجيه.تم تحييد ما يصل إلى 100 جندي أوكراني وتدمير دبابة وثلاث مركبات قتالية مدرعة وثلاث سيارات إضافة لمدفع "إم- 777" ومدفع "دي- 20" ومدفع "غفوزديكا"، بالإضافة إلى أربعة مدافع هاوتزر من طراز "D-30".اقرأ أيضا: روسيا تطور نظاما شاملا وفريدا لتدمير الطائرات المسيرة الانتحاريةشاهد أيضا: 5 جنود روس يدحرون كتيبة أوكرانية مدعومة بـ12 مسيرة... فيديو
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الخاصة الروسية توجه ضربات مدمرة للمدفعية الأوكرانية في زابوروجيه

13:52 GMT 25.09.2023
© Photoمدرعة أوكرانية مدمرة بمسيرة روسية
مدرعة أوكرانية مدمرة بمسيرة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2023
© Photo
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قام جنود روس تابعين لقوات "عثمان" الخاصة التابعة للجيش الروسي، باستهداف وتدمير عدة مرابط مدفعية أوكرانية كانت منتشرة على محور أريخوفسكي في مقاطعة زابوروجيه.
ورصد أفراد الاستخبارات الروسية مواقع انتشار مرابط المدفعية الأوكرانية في المنطقة، ونقلوا المعلومات إلى الجنود الروس، الذين عملوا بدورهم على تعديل إحداثيات سلاح المدفعية وضبط النيران، وتم توجيه ضربات مباشرة على الأهداف الأوكرانية.

وتظهر المشاهد التي حصلت عليها "سبوتنيك"، قيام القوات الروسية بضرب وتدمير مرابط المدفعية والأسلحة بضربات مباشرة.

وكانت الدفاع الروسية قد أكدت أن وحدات من مجموعة القوات الروسية والغارات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، صدت هجومين للواء 71 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة فيربوفوي في مقاطعة زابوروجيه.

وفي مناطق مالايا توكماشكا ونوفودانيلوفكا وشمال رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه، دمر الجيش الروسي مجموعات من القوى البشرية المعادية ومعدات اللواءين الميكانيكيين الحادي والعشرين والخامس والستين للقوات المسلحة الأوكرانية.

تم تحييد ما يصل إلى 100 جندي أوكراني وتدمير دبابة وثلاث مركبات قتالية مدرعة وثلاث سيارات إضافة لمدفع "إم- 777" ومدفع "دي- 20" ومدفع "غفوزديكا"، بالإضافة إلى أربعة مدافع هاوتزر من طراز "D-30".
اقرأ أيضا: روسيا تطور نظاما شاملا وفريدا لتدمير الطائرات المسيرة الانتحارية
شاهد أيضا: 5 جنود روس يدحرون كتيبة أوكرانية مدعومة بـ12 مسيرة... فيديو
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