https://sputnikarabic.ae/20230925/القوات-الخاصة-الروسية-توجه-ضربات-مدمرة-للمدفعية-الأوكرانية-في-زابوروجيه-1081387171.html
القوات الخاصة الروسية توجه ضربات مدمرة للمدفعية الأوكرانية في زابوروجيه
القوات الخاصة الروسية توجه ضربات مدمرة للمدفعية الأوكرانية في زابوروجيه
قام جنود روس تابعين لقوات "عثمان" الخاصة التابعة للجيش الروسي، باستهداف وتدمير عدة مرابط مدفعية أوكرانية كانت منتشرة على محور أريخوفسكي في مقاطعة زابوروجيه. 25.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-25T13:52+0000
2023-09-25T13:52+0000
2023-09-25T13:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/13/1079221057_0:0:1215:683_1920x0_80_0_0_00fda965f19165f8ac024a5d6f1b416f.jpg
ورصد أفراد الاستخبارات الروسية مواقع انتشار مرابط المدفعية الأوكرانية في المنطقة، ونقلوا المعلومات إلى الجنود الروس، الذين عملوا بدورهم على تعديل إحداثيات سلاح المدفعية وضبط النيران، وتم توجيه ضربات مباشرة على الأهداف الأوكرانية.وكانت الدفاع الروسية قد أكدت أن وحدات من مجموعة القوات الروسية والغارات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، صدت هجومين للواء 71 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة فيربوفوي في مقاطعة زابوروجيه.تم تحييد ما يصل إلى 100 جندي أوكراني وتدمير دبابة وثلاث مركبات قتالية مدرعة وثلاث سيارات إضافة لمدفع "إم- 777" ومدفع "دي- 20" ومدفع "غفوزديكا"، بالإضافة إلى أربعة مدافع هاوتزر من طراز "D-30".اقرأ أيضا: روسيا تطور نظاما شاملا وفريدا لتدمير الطائرات المسيرة الانتحاريةشاهد أيضا: 5 جنود روس يدحرون كتيبة أوكرانية مدعومة بـ12 مسيرة... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/13/1079221057_172:0:1131:719_1920x0_80_0_0_1161822bd86be8d21adcc6b93353421e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الخاصة الروسية توجه ضربات مدمرة للمدفعية الأوكرانية في زابوروجيه
تابعنا عبر
قام جنود روس تابعين لقوات "عثمان" الخاصة التابعة للجيش الروسي، باستهداف وتدمير عدة مرابط مدفعية أوكرانية كانت منتشرة على محور أريخوفسكي في مقاطعة زابوروجيه.
ورصد أفراد الاستخبارات الروسية مواقع انتشار مرابط المدفعية الأوكرانية في المنطقة، ونقلوا المعلومات إلى الجنود الروس، الذين عملوا بدورهم على تعديل إحداثيات سلاح المدفعية وضبط النيران، وتم توجيه ضربات مباشرة على الأهداف الأوكرانية.
وتظهر المشاهد التي حصلت عليها "سبوتنيك"، قيام القوات الروسية بضرب وتدمير مرابط المدفعية والأسلحة بضربات مباشرة.
وكانت الدفاع الروسية قد أكدت أن وحدات من مجموعة القوات الروسية والغارات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، صدت هجومين للواء 71 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة فيربوفوي في مقاطعة زابوروجيه.
وفي مناطق مالايا توكماشكا ونوفودانيلوفكا وشمال رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه، دمر الجيش الروسي مجموعات من القوى البشرية المعادية ومعدات اللواءين الميكانيكيين الحادي والعشرين والخامس والستين للقوات المسلحة الأوكرانية.
تم تحييد ما يصل إلى 100 جندي أوكراني وتدمير دبابة وثلاث مركبات قتالية مدرعة وثلاث سيارات إضافة لمدفع "إم- 777" ومدفع "دي- 20" ومدفع "غفوزديكا"، بالإضافة إلى أربعة مدافع هاوتزر من طراز "D-30".