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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230925/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-على-محور-زابوروجيه--عاجل-1081377147.html
القوات الروسية تحسن مواقعها على محور زابوروجيه
القوات الروسية تحسن مواقعها على محور زابوروجيه
أكد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية حسّنت أماكن تمركزها، خلال اليومين الماضيين، في رابوتينو- فيربوفوي على محور... 25.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-25T10:04+0000
2023-09-25T10:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقال بوشلين، في تصريحات على قناة "روسيا 24": "لقد تحسن الوضع خلال اليومين الماضيين قليلًا في منطقة مهمة بالنسبة لنا، لأنها مجاورة بشكل أو بآخر لاتجاه أوغليدار، أي على (القسم) رابوتينو - فيربوفوي".يذكر أن "الهجوم المضاد" الأوكراني الفاشل كان قد بدأ، في الرابع من يونيو/ حزيران الماضي، وبعد ثلاثة أشهر، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "الهجوم المضاد" لم يتوقف فحسب، بل إنه "فاشل".وبحسب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، فإن القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من المجالات.شاهد أيضا: مسيرة روسية تباغت مقرا أوكرانيا وتدمر نقطة تمركز هاون... فيديواقرأ أيضا: روسيا تطور نظاما شاملا وفريدا لتدمير الطائرات المسيرة الانتحاريةشاهد أيضا: 5 جنود روس يدحرون كتيبة أوكرانية مدعومة بـ12 مسيرة... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230925/مسيرة-روسية-تباغت-مقرا-أوكرانيا-وتدمر-نقطة-تمركز-هاون-فيديو--1081376659.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

القوات الروسية تحسن مواقعها على محور زابوروجيه

10:04 GMT 25.09.2023 (تم التحديث: 10:29 GMT 25.09.2023)
© Sputnikدبابات روسية من طراز تي 72 تستهدف مقرات أوكرانية
دبابات روسية من طراز تي 72 تستهدف مقرات أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2023
© Sputnik
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أكد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية حسّنت أماكن تمركزها، خلال اليومين الماضيين، في رابوتينو- فيربوفوي على محور زابوروجيه.
وقال بوشلين، في تصريحات على قناة "روسيا 24": "لقد تحسن الوضع خلال اليومين الماضيين قليلًا في منطقة مهمة بالنسبة لنا، لأنها مجاورة بشكل أو بآخر لاتجاه أوغليدار، أي على (القسم) رابوتينو - فيربوفوي".

وأوضح بوشلين أنه "في الجزء الشمالي من فيربوفوي، وكذلك من الاتجاه الجنوبي الغربي من رابوتينو، تمكنت وحداتنا التابعة للقوات المسلحة الروسية، كجزء من تدابير الهجوم المضاد، من زيادة المنطقة الرمادية بنحو 200 متر".

القوات الروسية تدمر مقرا أوكرانيا ومربط هاون في سوليدار - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسيرة روسية تباغت مقرا أوكرانيا وتدمر نقطة تمركز هاون... فيديو
09:49 GMT
يذكر أن "الهجوم المضاد" الأوكراني الفاشل كان قد بدأ، في الرابع من يونيو/ حزيران الماضي، وبعد ثلاثة أشهر، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "الهجوم المضاد" لم يتوقف فحسب، بل إنه "فاشل".
وبحسب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، فإن القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من المجالات.
شاهد أيضا: مسيرة روسية تباغت مقرا أوكرانيا وتدمر نقطة تمركز هاون... فيديو
اقرأ أيضا: روسيا تطور نظاما شاملا وفريدا لتدمير الطائرات المسيرة الانتحارية
شاهد أيضا: 5 جنود روس يدحرون كتيبة أوكرانية مدعومة بـ12 مسيرة... فيديو
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Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:50 GMT
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