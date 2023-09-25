https://sputnikarabic.ae/20230925/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-على-محور-زابوروجيه--عاجل-1081377147.html
القوات الروسية تحسن مواقعها على محور زابوروجيه
القوات الروسية تحسن مواقعها على محور زابوروجيه
أكد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية حسّنت أماكن تمركزها، خلال اليومين الماضيين، في رابوتينو- فيربوفوي على محور... 25.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-25T10:04+0000
2023-09-25T10:04+0000
2023-09-25T10:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقال بوشلين، في تصريحات على قناة "روسيا 24": "لقد تحسن الوضع خلال اليومين الماضيين قليلًا في منطقة مهمة بالنسبة لنا، لأنها مجاورة بشكل أو بآخر لاتجاه أوغليدار، أي على (القسم) رابوتينو - فيربوفوي".يذكر أن "الهجوم المضاد" الأوكراني الفاشل كان قد بدأ، في الرابع من يونيو/ حزيران الماضي، وبعد ثلاثة أشهر، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "الهجوم المضاد" لم يتوقف فحسب، بل إنه "فاشل".وبحسب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، فإن القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من المجالات.شاهد أيضا: مسيرة روسية تباغت مقرا أوكرانيا وتدمر نقطة تمركز هاون... فيديواقرأ أيضا: روسيا تطور نظاما شاملا وفريدا لتدمير الطائرات المسيرة الانتحاريةشاهد أيضا: 5 جنود روس يدحرون كتيبة أوكرانية مدعومة بـ12 مسيرة... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230925/مسيرة-روسية-تباغت-مقرا-أوكرانيا-وتدمر-نقطة-تمركز-هاون-فيديو--1081376659.html
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رصد عسكري, روسيا
القوات الروسية تحسن مواقعها على محور زابوروجيه
10:04 GMT 25.09.2023 (تم التحديث: 10:29 GMT 25.09.2023) تابعنا عبر
يتبع
أكد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية حسّنت أماكن تمركزها، خلال اليومين الماضيين، في رابوتينو- فيربوفوي على محور زابوروجيه.
وقال بوشلين، في تصريحات على قناة "روسيا 24": "لقد تحسن الوضع خلال اليومين الماضيين قليلًا في منطقة مهمة بالنسبة لنا، لأنها مجاورة بشكل أو بآخر لاتجاه أوغليدار، أي على (القسم) رابوتينو - فيربوفوي".
وأوضح بوشلين أنه "في الجزء الشمالي من فيربوفوي، وكذلك من الاتجاه الجنوبي الغربي من رابوتينو، تمكنت وحداتنا التابعة للقوات المسلحة الروسية، كجزء من تدابير الهجوم المضاد، من زيادة المنطقة الرمادية بنحو 200 متر".
يذكر أن "الهجوم المضاد" الأوكراني الفاشل
كان قد بدأ، في الرابع من يونيو/ حزيران الماضي، وبعد ثلاثة أشهر، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "الهجوم المضاد" لم يتوقف فحسب، بل إنه "فاشل".
وبحسب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، فإن القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من المجالات.