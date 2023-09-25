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https://sputnikarabic.ae/20230925/المجلس-العسكري-في-النيجر-يدعو-فرنسا-لسحب-قواتها-من-البلاد-وفق-جدول-زمني-متفق-عليه-1081400223.html
المجلس العسكري في النيجر يدعو فرنسا لسحب قواتها من البلاد وفق جدول زمني متفق عليه
المجلس العسكري في النيجر يدعو فرنسا لسحب قواتها من البلاد وفق جدول زمني متفق عليه
دعا المجلس العسكري في النيجر، اليوم الاثنين، فرنسا إلى سحب قواتها من البلاد وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه عبر المفاوضات. 25.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-25T22:02+0000
2023-09-25T22:02+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم المجلس العسكري في النيجر، أمادو عبد الرحمن، في بيان: "أُحطنا علما عبر الإعلام بإعلان الرئيس الفرنسي سحب سفيره وقواته من النيجر.. يطالب المجلس الوطني لحماية الوطن وشعب النيجر، أن يتم هذا الأمر عبر الطرق والقنوات الرسمية".وأضاف عبد الرحمن، أن انسحاب القوات الفرنسية من البلاد يجب أن يتم وفق جدول زمني يتم التوافق عليه مع سلطات النيجر من خلال المفاوضات.بعد مرور شهرين على طلب السلطات العسكرية النيجيرية من فرنسا سحب قواتها، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الأحد، عن عودة سفير فرنسا في النيجر وسحب القوات الفرنسية من البلد الأفريقي خلال العام الحالي.من جانبه، رحب المجلس العسكري في النيجر بإعلان فرنسا سحب قواتها من البلاد، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا نحو استعادة السيادة الوطنية.
https://sputnikarabic.ae/20230924/المجلس-العسكري-في-النيجر-يعلق-على-خروج-القوات-الفرنسية-من-البلاد-ويصفها-باللحظة-التاريخية--عاجل-1081356775.html
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النيجر, أخبار النيجر, أخبار فرنسا , العالم
النيجر, أخبار النيجر, أخبار فرنسا , العالم

المجلس العسكري في النيجر يدعو فرنسا لسحب قواتها من البلاد وفق جدول زمني متفق عليه

22:02 GMT 25.09.2023
© AFP 2023احتجاجات خارج قاعدة نيامي الجوية تطالب بالانسحاب العسكري الفرنسي من النيجر
احتجاجات خارج قاعدة نيامي الجوية تطالب بالانسحاب العسكري الفرنسي من النيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2023
© AFP 2023
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دعا المجلس العسكري في النيجر، اليوم الاثنين، فرنسا إلى سحب قواتها من البلاد وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه عبر المفاوضات.
موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم المجلس العسكري في النيجر، أمادو عبد الرحمن، في بيان: "أُحطنا علما عبر الإعلام بإعلان الرئيس الفرنسي سحب سفيره وقواته من النيجر.. يطالب المجلس الوطني لحماية الوطن وشعب النيجر، أن يتم هذا الأمر عبر الطرق والقنوات الرسمية".
وأضاف عبد الرحمن، أن انسحاب القوات الفرنسية من البلاد يجب أن يتم وفق جدول زمني يتم التوافق عليه مع سلطات النيجر من خلال المفاوضات.
رئيس المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2023
المجلس العسكري في النيجر يعلق على خروج القوات الفرنسية من البلاد ويصفها باللحظة التاريخية
أمس, 22:35 GMT
بعد مرور شهرين على طلب السلطات العسكرية النيجيرية من فرنسا سحب قواتها، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الأحد، عن عودة سفير فرنسا في النيجر وسحب القوات الفرنسية من البلد الأفريقي خلال العام الحالي.
من جانبه، رحب المجلس العسكري في النيجر بإعلان فرنسا سحب قواتها من البلاد، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا نحو استعادة السيادة الوطنية.
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