https://sputnikarabic.ae/20230925/المجلس-العسكري-في-النيجر-يدعو-فرنسا-لسحب-قواتها-من-البلاد-وفق-جدول-زمني-متفق-عليه-1081400223.html

المجلس العسكري في النيجر يدعو فرنسا لسحب قواتها من البلاد وفق جدول زمني متفق عليه

المجلس العسكري في النيجر يدعو فرنسا لسحب قواتها من البلاد وفق جدول زمني متفق عليه

دعا المجلس العسكري في النيجر، اليوم الاثنين، فرنسا إلى سحب قواتها من البلاد وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه عبر المفاوضات. 25.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-25T22:02+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم المجلس العسكري في النيجر، أمادو عبد الرحمن، في بيان: "أُحطنا علما عبر الإعلام بإعلان الرئيس الفرنسي سحب سفيره وقواته من النيجر.. يطالب المجلس الوطني لحماية الوطن وشعب النيجر، أن يتم هذا الأمر عبر الطرق والقنوات الرسمية".وأضاف عبد الرحمن، أن انسحاب القوات الفرنسية من البلاد يجب أن يتم وفق جدول زمني يتم التوافق عليه مع سلطات النيجر من خلال المفاوضات.بعد مرور شهرين على طلب السلطات العسكرية النيجيرية من فرنسا سحب قواتها، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الأحد، عن عودة سفير فرنسا في النيجر وسحب القوات الفرنسية من البلد الأفريقي خلال العام الحالي.من جانبه، رحب المجلس العسكري في النيجر بإعلان فرنسا سحب قواتها من البلاد، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا نحو استعادة السيادة الوطنية.

https://sputnikarabic.ae/20230924/المجلس-العسكري-في-النيجر-يعلق-على-خروج-القوات-الفرنسية-من-البلاد-ويصفها-باللحظة-التاريخية--عاجل-1081356775.html

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