https://sputnikarabic.ae/20230925/بولندا-تدخل-على-خط-أزمة-تكريم-نازي-أوكراني-وتطالب-كندا-بالاعتذار--1081382059.html

بولندا تدخل على خط أزمة تكريم نازي أوكراني وتطالب كندا بالاعتذار

بولندا تدخل على خط أزمة تكريم نازي أوكراني وتطالب كندا بالاعتذار

دخلت بولندا على خط أزمة تكريم نازي أوكراني في البرلمان الكندي، وذلك بعد أيام من توتر العلاقات بين نظام كييف ووارسو على خلفية منع الأخيرة توريد منتجات غذائية... 25.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-25T12:21+0000

2023-09-25T12:21+0000

2023-09-25T12:21+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وأكد السفير البولندي لدى كندا ويتولد دزيلسكي، أن بلاده تنتظر اعتذارا لتكريم قومي أوكراني مسنّ خدم في قوات الأمن الخاصة في البرلمان الكندي.وكتب الدبلوماسي البولندي لقد "أشادت قيادة كندا وأوكرانيا في 22 سبتمبر في مجلس العموم بأعضاء فرقة قوات الأمن الخاصة "غاليسيا"، التشكيل العسكري الأوكراني السيئ السمعة من الحرب العالمية الثانية، المسؤول عن قتل الآلاف من البولنديين واليهود".وقال بيسكوف، في بيان صحفي، اليوم الاثنين: "مثل هذا الموقف قذر تجاه الذاكرة، ويجب أن نحافظ على الذاكرة فيما يتعلق بالنازيين، وبغض النظر عن أعمارهم، لا يوجد قانون يسقط هذه الجرائم بالتقادم، وبطبيعة الحال، فإن مثل هذا التصرف أمر شائن، إنه عار".وأردف: "نحن نعلم أن العديد من الدول الغربية، بما في ذلك كندا، قد ربت جيلًا شابًا لا يعرف من قاتل من، وماذا حدث خلال الحرب العالمية الثانية، وهم لا يعرفون شيئًا عن تهديد الفاشية، وهذا يهدد بظهور الفاشية هناك".وأضاف بيسكوف: "والآن نرى كيف تحاول عمليًا الوقوف على قدميها (النازية) في وسط أوروبا، وفي أوكرانيا، حيث نخوض معها (النازية) صراعًا مصيريًا".وقال ستيبانوف في تصريح لـ "سبوتنيك"، إن "السفارة ستتخذ الخطوات الرسمية المناسبة، وسنطلب بالطبع توضيحا من الحكومة الكندية".وأضاف ستيبانوف أنه سيتم إرسال مذكرات إلى وزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء، مع رسائل شخصية مرفقة إلى وزيرة الخارجية ميلاني جولي، ورئيس الوزراء جاستن ترودو.

https://sputnikarabic.ae/20230925/ترودو-يتنصل-من-تكريم-نازي-في-البرلمان-الكندي-1081372406.html

https://sputnikarabic.ae/20230925/سفير-روسيا-ترسل-مذكرة-إلى-كندا-بشأن-واقعة-تكريم-عنصر-نازي-أوكراني-في-البرلمان-الكندي--عاجل-1081357601.html

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