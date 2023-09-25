https://sputnikarabic.ae/20230925/بولندا-تدخل-على-خط-أزمة-تكريم-نازي-أوكراني-وتطالب-كندا-بالاعتذار--1081382059.html
بولندا تدخل على خط أزمة تكريم نازي أوكراني وتطالب كندا بالاعتذار
بولندا تدخل على خط أزمة تكريم نازي أوكراني وتطالب كندا بالاعتذار
دخلت بولندا على خط أزمة تكريم نازي أوكراني في البرلمان الكندي، وذلك بعد أيام من توتر العلاقات بين نظام كييف ووارسو على خلفية منع الأخيرة توريد منتجات غذائية... 25.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-25T12:21+0000
2023-09-25T12:21+0000
2023-09-25T12:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وأكد السفير البولندي لدى كندا ويتولد دزيلسكي، أن بلاده تنتظر اعتذارا لتكريم قومي أوكراني مسنّ خدم في قوات الأمن الخاصة في البرلمان الكندي.وكتب الدبلوماسي البولندي لقد "أشادت قيادة كندا وأوكرانيا في 22 سبتمبر في مجلس العموم بأعضاء فرقة قوات الأمن الخاصة "غاليسيا"، التشكيل العسكري الأوكراني السيئ السمعة من الحرب العالمية الثانية، المسؤول عن قتل الآلاف من البولنديين واليهود".وقال بيسكوف، في بيان صحفي، اليوم الاثنين: "مثل هذا الموقف قذر تجاه الذاكرة، ويجب أن نحافظ على الذاكرة فيما يتعلق بالنازيين، وبغض النظر عن أعمارهم، لا يوجد قانون يسقط هذه الجرائم بالتقادم، وبطبيعة الحال، فإن مثل هذا التصرف أمر شائن، إنه عار".وأردف: "نحن نعلم أن العديد من الدول الغربية، بما في ذلك كندا، قد ربت جيلًا شابًا لا يعرف من قاتل من، وماذا حدث خلال الحرب العالمية الثانية، وهم لا يعرفون شيئًا عن تهديد الفاشية، وهذا يهدد بظهور الفاشية هناك".وأضاف بيسكوف: "والآن نرى كيف تحاول عمليًا الوقوف على قدميها (النازية) في وسط أوروبا، وفي أوكرانيا، حيث نخوض معها (النازية) صراعًا مصيريًا".وقال ستيبانوف في تصريح لـ "سبوتنيك"، إن "السفارة ستتخذ الخطوات الرسمية المناسبة، وسنطلب بالطبع توضيحا من الحكومة الكندية".وأضاف ستيبانوف أنه سيتم إرسال مذكرات إلى وزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء، مع رسائل شخصية مرفقة إلى وزيرة الخارجية ميلاني جولي، ورئيس الوزراء جاستن ترودو.
https://sputnikarabic.ae/20230925/ترودو-يتنصل-من-تكريم-نازي-في-البرلمان-الكندي-1081372406.html
https://sputnikarabic.ae/20230925/سفير-روسيا-ترسل-مذكرة-إلى-كندا-بشأن-واقعة-تكريم-عنصر-نازي-أوكراني-في-البرلمان-الكندي--عاجل-1081357601.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
بولندا تدخل على خط أزمة تكريم نازي أوكراني وتطالب كندا بالاعتذار
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دخلت بولندا على خط أزمة تكريم نازي أوكراني في البرلمان الكندي، وذلك بعد أيام من توتر العلاقات بين نظام كييف ووارسو على خلفية منع الأخيرة توريد منتجات غذائية أوكرانية.
وأكد السفير البولندي لدى كندا ويتولد دزيلسكي، أن بلاده تنتظر اعتذارا لتكريم قومي أوكراني مسنّ خدم في قوات الأمن الخاصة في البرلمان الكندي.
وكتب الدبلوماسي البولندي لقد "أشادت قيادة كندا وأوكرانيا في 22 سبتمبر في مجلس العموم بأعضاء فرقة قوات الأمن الخاصة "غاليسيا"، التشكيل العسكري الأوكراني السيئ السمعة من الحرب العالمية الثانية، المسؤول عن قتل الآلاف من البولنديين واليهود".
وتابع السفير، مشددًا على أن "بولندا، أفضل حليف لأوكرانيا، لن توافق أبدا على عملية تبييض (سمعة) مثل هؤلاء المجرمين! بصفتي السفير البولندي في كندا، أتوقع اعتذارا".
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الكرملين غاضب من تكريم رجل قوات الأمن الخاصة في البرلمان الكندي، وهذا موقف غير لائق تجاه الذاكرة، فالجرائم النازية لا تسقط بالتقادم.
وقال بيسكوف، في بيان صحفي، اليوم الاثنين: "مثل هذا الموقف قذر تجاه الذاكرة، ويجب أن نحافظ على الذاكرة فيما يتعلق بالنازيين، وبغض النظر عن أعمارهم، لا يوجد قانون يسقط هذه الجرائم بالتقادم، وبطبيعة الحال، فإن مثل هذا التصرف أمر شائن، إنه عار".
وأضاف السكرتير الصحفي أيضًا أن "الدول الغربية قامت بالفعل بتربية جيل شاب لا يعرف تاريخ الحرب العالمية الثانية، وهو ما قد يسبب مظاهر جديدة للفاشية".
وأردف: "نحن نعلم أن العديد من الدول الغربية، بما في ذلك كندا، قد ربت جيلًا شابًا لا يعرف من قاتل من، وماذا حدث خلال الحرب العالمية الثانية، وهم لا يعرفون شيئًا عن تهديد الفاشية، وهذا يهدد بظهور الفاشية هناك".
وأضاف بيسكوف: "والآن نرى كيف تحاول عمليًا الوقوف على قدميها (النازية) في وسط أوروبا، وفي أوكرانيا، حيث نخوض معها (النازية) صراعًا مصيريًا".
صرح السفير الروسي لدى كندا، أوليغ ستيبانوف، اليوم الاثنين، بأنه سيرسل مذكرة إلى وزارة الخارجية الكندية ومكتب رئيس الوزراء الكندي، يطلب فيها توضيحا بشأن دعوة وتكريم عنصر قومي أوكراني سابق في وحدات "إس إس" النازية الألمانية، داخل مجلس العموم الكندي.
وقال ستيبانوف في تصريح لـ "سبوتنيك"، إن "السفارة ستتخذ الخطوات الرسمية المناسبة، وسنطلب بالطبع توضيحا من الحكومة الكندية".
وأضاف ستيبانوف
أنه سيتم إرسال مذكرات إلى وزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء، مع رسائل شخصية مرفقة إلى وزيرة الخارجية ميلاني جولي، ورئيس الوزراء جاستن ترودو.