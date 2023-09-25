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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230925/جنرال-أمريكي-سابق-أوكرانيا-كانت-ستهزم-دون-مساعدة-من-الولايات-المتحدة-1081393652.html
جنرال أمريكي سابق: أوكرانيا كانت ستهزم دون مساعدة من الولايات المتحدة
جنرال أمريكي سابق: أوكرانيا كانت ستهزم دون مساعدة من الولايات المتحدة
صرح القائد السابق لقوات الناتو في أوروبا، بن هودجز، أنه من دون مساعدة الولايات المتحدة، لكانت أوكرانيا تهزم بالفعل في الصراع وكانت ستخسر الكثير. 25.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-25T16:04+0000
2023-09-25T16:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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العالم
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وأجاب عن سؤال بشأن ما كان يمكن أن يحدث لأوكرانيا دون مساعدة أمريكية: "دون مثل هذه المساعدة، أعتقد أنه ربما تم الاستيلاء على أوكرانيا وهزيمتها. بالتأكيد كانت ستخسر المزيد".وأشار في حديثة لشبكة "سي بي إس"، إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن فشلت في أن تشرح للأمريكيين بشكل صحيح الغرض من استخدام ضرائبهم في أوكرانيا.وقد طلب البيت الأبيض، بعد أن أنفق أكثر من 110 مليار دولار على أوكرانيا، من الكونغرس 24 مليار دولار إضافية للربع الأخير من العام. ورغم أن مجلس الشيوخ لا يبدي أي اعتراض تقريبا، فإن الأصوات المعارضة لسياسة "الشيك المفتوح" أصبحت مسموعة بشكل أكبر في مجلس النواب، الذي تسيطر عليه المعارضة الجمهورية.وفي وقت سابق، أشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضا من خلال تدريب الأفراد في أراضي بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".وفي وقت سابق، قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، جنرال الجيش فاليري غيراسيموف، إن أكبر مساهمة في توريد المساعدات العسكرية لكييف تأتي من الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وبولندا ورومانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230925/5-جنود-روس-يدحرون-كتيبة-أوكرانية-مدعومة-بـ12-مسيرة-فيديو-1081360566.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

جنرال أمريكي سابق: أوكرانيا كانت ستهزم دون مساعدة من الولايات المتحدة

16:04 GMT 25.09.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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صرح القائد السابق لقوات الناتو في أوروبا، بن هودجز، أنه من دون مساعدة الولايات المتحدة، لكانت أوكرانيا تهزم بالفعل في الصراع وكانت ستخسر الكثير.
وأجاب عن سؤال بشأن ما كان يمكن أن يحدث لأوكرانيا دون مساعدة أمريكية: "دون مثل هذه المساعدة، أعتقد أنه ربما تم الاستيلاء على أوكرانيا وهزيمتها. بالتأكيد كانت ستخسر المزيد".
وأشار في حديثة لشبكة "سي بي إس"، إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن فشلت في أن تشرح للأمريكيين بشكل صحيح الغرض من استخدام ضرائبهم في أوكرانيا.
وقد طلب البيت الأبيض، بعد أن أنفق أكثر من 110 مليار دولار على أوكرانيا، من الكونغرس 24 مليار دولار إضافية للربع الأخير من العام. ورغم أن مجلس الشيوخ لا يبدي أي اعتراض تقريبا، فإن الأصوات المعارضة لسياسة "الشيك المفتوح" أصبحت مسموعة بشكل أكبر في مجلس النواب، الذي تسيطر عليه المعارضة الجمهورية.
الوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، في أرميانسك 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
5 جنود روس يدحرون كتيبة أوكرانية مدعومة بـ12 مسيرة... فيديو
06:44 GMT
وفي وقت سابق، أشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضا من خلال تدريب الأفراد في أراضي بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".
وفي وقت سابق، قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، جنرال الجيش فاليري غيراسيموف، إن أكبر مساهمة في توريد المساعدات العسكرية لكييف تأتي من الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وبولندا ورومانيا.
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