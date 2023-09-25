https://sputnikarabic.ae/20230925/خارجية-فنزويلا-شهدنا-موقفا-جديا-بالجمعية-العامة-بشأن-ضرورة-إصلاح-منظمة-الأمم-المتحدة-1081358336.html
خارجية فنزويلا: شهدنا موقفا جديا بالجمعية العامة بشأن ضرورة إصلاح منظمة الأمم المتحدة
خارجية فنزويلا: شهدنا موقفا جديا بالجمعية العامة بشأن ضرورة إصلاح منظمة الأمم المتحدة
صرح وزير خارجية فنزويلا، إيفان جيل بينتو، بأن فنزويلا شهدت خلال الأسبوع الماضي، موقفا جديا من جانب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشأن مسألة إصلاح المنظمة... 25.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-25T03:42+0000
2023-09-25T03:42+0000
2023-09-25T03:43+0000
منظمة الأمم المتحدة
العالم
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال بينتو في مقابلة مع "سبوتنيك" على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: "لقد شهدنا بالفعل أجواء من التشكيك الجاد في منظومة الأمم المتحدة، وجعلها أكثر فائدة وأكثر فعالية، والتغلب على الجمود الذي أدى إلى فقدانها القدرة على ضمان احترام مبادئ الميثاق [ميثاق الأمم المتحدة]".وأضاف بينتو أنه وجد دعما مطلقا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما يتعلق بمسألة التخلي عن العقوبات الأحادية والإجراءات القسرية ضد بلاده.وانطلقت أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 سبتمبر/أيلول الجاري تحت شعار "إعادة بناء الثقة وجسور التضامن العالمي"، ويتحدث خلال الأسبوع رفيع المستوى، 145 زعيماً وهو عدد كبير يعكس كثرة الأزمات والصراعات التي يشهدها العالم اليوم.
https://sputnikarabic.ae/20230923/لافروف-يلقي-كلمة-روسيا-أمام-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-فيديو-1081322207.html
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منظمة الأمم المتحدة, العالم
منظمة الأمم المتحدة, العالم
خارجية فنزويلا: شهدنا موقفا جديا بالجمعية العامة بشأن ضرورة إصلاح منظمة الأمم المتحدة
03:42 GMT 25.09.2023 (تم التحديث: 03:43 GMT 25.09.2023) تابعنا عبر
صرح وزير خارجية فنزويلا، إيفان جيل بينتو، بأن فنزويلا شهدت خلال الأسبوع الماضي، موقفا جديا من جانب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشأن مسألة إصلاح المنظمة الأممية لجعلها أكثر فائدة وفعالية.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال بينتو في مقابلة مع "سبوتنيك" على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: "لقد شهدنا بالفعل أجواء من التشكيك الجاد في منظومة الأمم المتحدة، وجعلها أكثر فائدة وأكثر فعالية
، والتغلب على الجمود الذي أدى إلى فقدانها القدرة على ضمان احترام مبادئ الميثاق [ميثاق الأمم المتحدة]".
وأضاف بينتو أنه وجد دعما مطلقا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما يتعلق بمسألة التخلي عن العقوبات الأحادية والإجراءات القسرية ضد بلاده.
وانطلقت أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 سبتمبر/أيلول الجاري تحت شعار "إعادة بناء الثقة وجسور التضامن العالمي"، ويتحدث خلال الأسبوع رفيع المستوى، 145 زعيماً وهو عدد كبير يعكس كثرة الأزمات والصراعات التي يشهدها العالم اليوم.