https://sputnikarabic.ae/20230925/خبير-اصطياد-دبابات-ليوبارد-وغيرها-أصبحت-لعبة-العسكريين-الروس--1081390531.html
خبير: اصطياد دبابات ليوبارد وغيرها أصبحت لعبة العسكريين الروس
خبير: اصطياد دبابات ليوبارد وغيرها أصبحت لعبة العسكريين الروس
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير "إذاعة سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 25.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-25T14:49+0000
2023-09-25T14:49+0000
2023-09-25T14:49+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير: اصطياد دبابات ليوبارد وغيرها أصبحت لعبة العسكريين الروس
خبير: اصطياد دبابات ليوبارد وغيرها أصبحت لعبة العسكريين الروس
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح، وأفادت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير دبابتين من طراز ليوبارد في اتجاه كوبيانسك. يقول الباحث في العلاقات الدولية والأمنية ربيع غصن، في حديث لـ"شؤون عسكرية" بهذا الصدد:العراق يعلن أنه لا يحتاج إلى وحدات قتالية من الولايات المتحدة أو دول التحالف الأخرى. ويقول الخبير الأمني والاستراتيجي كامل الكناني، في حديث لبرنامجنا، بهذا الصدد:أعلن الجيش الإسرائيلي عن شن هجمات على قطاع غزة، وقال الجيش في بيان إن الغارات استهدفت ثلاثة أهداف تابعة لحماس. ويقول نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وعضو المكتب السياسي لـ "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، علي فيصل، في حديث لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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عماد الطفيلي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: اصطياد دبابات ليوبارد وغيرها أصبحت لعبة العسكريين الروس
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ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير "إذاعة سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح، وأفادت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير دبابتين من طراز ليوبارد في اتجاه كوبيانسك. يقول الباحث في العلاقات الدولية والأمنية ربيع غصن، في حديث لـ"شؤون عسكرية" بهذا الصدد:
"بعد دعم الدول الأوروبية والولايات المتحدة أوكرانيا بالأسلحة ومنها المركبات والمدرعات والدبابات، والتي أثبتت فشلها على أرض الواقع، وبالتالي أصبحت مسألة اصطياد دبابات ليوبارد، بمثابة لعبة للعسكريين الروس، ونحن نسمع بشكل يومي، كيف أن الجيش الروسي يتعامل مع هذه الآليات ويدمرها بسهولة، ومصير كل هذه المركبات والآليات والأسلحة الغربية إلى الدمار".
العراق يعلن أنه لا يحتاج إلى وحدات قتالية من الولايات المتحدة أو دول التحالف الأخرى. ويقول الخبير الأمني والاستراتيجي كامل الكناني، في حديث لبرنامجنا، بهذا الصدد:
"العراق فعلا ليس بحاجة إلى وحدات قتالية، وموقف المسؤولين العراقيين حاسم في رفض تواجد قوات أجنبية على أرضه، لكن الجانب الأمريكي لديه رغبة في إبقاء قدر من القوات الأمريكية لحماية تواجد قواته في سوريا، وربما لتأمين منطقة عمليات على الحدود العراقية السورية".
أعلن الجيش الإسرائيلي عن شن هجمات على قطاع غزة، وقال الجيش في بيان إن الغارات استهدفت ثلاثة أهداف تابعة لحماس. ويقول نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وعضو المكتب السياسي لـ "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، علي فيصل، في حديث لبرنامجنا:
"إن الاجتياحات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مدينة جنين وكل مدن الضفة الفلسطينية، بما فيها القدس، والغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، إنما تصب في إطار الحرب المفتوحة التي تشن على شعبنا وتستهدف قضيته الوطنية بمختلف عناوينها".
التفاصيل في الملف الصوتي...