https://sputnikarabic.ae/20230925/خبير-اقتصادي-التمويل-الإماراتي-يسهل-فرص-حصول-مصر-على-القمح-من-مصادر-مختلفة-1081389637.html

خبير اقتصادي: التمويل الإماراتي يسهل فرص حصول مصر على القمح من مصادر مختلفة

خبير اقتصادي: التمويل الإماراتي يسهل فرص حصول مصر على القمح من مصادر مختلفة

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك" أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 25.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-25T14:30+0000

2023-09-25T14:30+0000

2023-09-25T14:30+0000

راديو

بلا قيود

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خبير اقتصادي: التمويل الإماراتي يسهل فرص حصول مصر على القمح من مصادر مختلفة خبير اقتصادي: التمويل الإماراتي يسهل فرص حصول مصر على القمح من مصادر مختلفة

مصر تبحث عن تمويل إماراتي لشراء قمح من كازاخستان. عن هذه الفرصة وإمكانية مساعدة التمويل الإماراتي مصر في النهوض وتغطية العجز في مجال الحبوب، يقول الخبير بالشّأن الاقتصادي والأستاذ الزائر في جامعة التمويل الروسية، الدكتور نور ندا، لبرنامج "بلا قيود":السعودية مستعدة للاستمرار في بذل جهود الوساطة بين طرفي الأزمة الأوكرانية. ويقول الخبير في الشأن الروسي آصف ملحم، في حديث لبرنامجنا:صربيا تتهم الناتو بمساعدة الإرهابيين لقتل المواطنين الصرب في البوسنة والهرسك. ويقول المحلل السياسي الروسي أندريه أونتيكوف، في حديث لبرنامجنا:القوات الخاصة السودانية تعلن الاستعداد لوقف إطلاق النار والمفاوضات. ويقول الخبير في الشأن السوداني محمد تورشين في حديث لبرنامجنا:تبادل للقنابل الدخانية بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي واليونيفيل تتدخل لفض الاشتباك. ويقول مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات والعلاقات العامة العميد الركن هشام جابر، في حديث لبرنامجنا:الإمارات تطالب إيران بحل قضية الجزر بالتفاوض أو باللجوء لمحكمة العدل الدولية. بهذا الصدد، قال الخبير بالشأن الإيراني، الدكتور حكم أمهز لبرنامجنا:ومن جانبه، قال الكاتب السياسي الإماراتي، محمد التّقي لبرنامجنا:تسجيل نحو 13 ألف حالة إصابة بوباء الملاريا شمالي دارفور. عن الأوضاع غير الإنسانية ومعاناة الشعب السوداني، يقول الكاتب الصحفي السوداني، عادل عوض لـ "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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