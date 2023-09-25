https://sputnikarabic.ae/20230925/خبير-اقتصادي-التمويل-الإماراتي-يسهل-فرص-حصول-مصر-على-القمح-من-مصادر-مختلفة-1081389637.html
خبير اقتصادي: التمويل الإماراتي يسهل فرص حصول مصر على القمح من مصادر مختلفة
خبير اقتصادي: التمويل الإماراتي يسهل فرص حصول مصر على القمح من مصادر مختلفة
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك" أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 25.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-25T14:30+0000
2023-09-25T14:30+0000
2023-09-25T14:30+0000
راديو
بلا قيود
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/19/1081389258_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_5154ee134ba5d9dbf8329cd9468f9370.png
خبير اقتصادي: التمويل الإماراتي يسهل فرص حصول مصر على القمح من مصادر مختلفة
خبير اقتصادي: التمويل الإماراتي يسهل فرص حصول مصر على القمح من مصادر مختلفة
مصر تبحث عن تمويل إماراتي لشراء قمح من كازاخستان. عن هذه الفرصة وإمكانية مساعدة التمويل الإماراتي مصر في النهوض وتغطية العجز في مجال الحبوب، يقول الخبير بالشّأن الاقتصادي والأستاذ الزائر في جامعة التمويل الروسية، الدكتور نور ندا، لبرنامج "بلا قيود":السعودية مستعدة للاستمرار في بذل جهود الوساطة بين طرفي الأزمة الأوكرانية. ويقول الخبير في الشأن الروسي آصف ملحم، في حديث لبرنامجنا:صربيا تتهم الناتو بمساعدة الإرهابيين لقتل المواطنين الصرب في البوسنة والهرسك. ويقول المحلل السياسي الروسي أندريه أونتيكوف، في حديث لبرنامجنا:القوات الخاصة السودانية تعلن الاستعداد لوقف إطلاق النار والمفاوضات. ويقول الخبير في الشأن السوداني محمد تورشين في حديث لبرنامجنا:تبادل للقنابل الدخانية بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي واليونيفيل تتدخل لفض الاشتباك. ويقول مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات والعلاقات العامة العميد الركن هشام جابر، في حديث لبرنامجنا:الإمارات تطالب إيران بحل قضية الجزر بالتفاوض أو باللجوء لمحكمة العدل الدولية. بهذا الصدد، قال الخبير بالشأن الإيراني، الدكتور حكم أمهز لبرنامجنا:ومن جانبه، قال الكاتب السياسي الإماراتي، محمد التّقي لبرنامجنا:تسجيل نحو 13 ألف حالة إصابة بوباء الملاريا شمالي دارفور. عن الأوضاع غير الإنسانية ومعاناة الشعب السوداني، يقول الكاتب الصحفي السوداني، عادل عوض لـ "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/19/1081389258_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_3aca70922ec759c4ae928b0f996403cd.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
بلا قيود, аудио
خبير اقتصادي: التمويل الإماراتي يسهل فرص حصول مصر على القمح من مصادر مختلفة
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك" أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
مصر تبحث عن تمويل إماراتي لشراء قمح من كازاخستان. عن هذه الفرصة وإمكانية مساعدة التمويل الإماراتي مصر في النهوض وتغطية العجز في مجال الحبوب، يقول الخبير بالشّأن الاقتصادي والأستاذ الزائر في جامعة التمويل الروسية، الدكتور نور ندا، لبرنامج "بلا قيود":
"إنّ مصر تحتل المركز الأول في واردات القمح على مستوى العالم، أي حوالي 12 مليون طن قمح سنويا، وهناك سعي من الحكومة المصرية في تنويع مصادر الحصول على القمح، وبالتالي الصفقة الجديدة مع كازاخستان أمر منطقي جدا، في ظل ما يعانيه الاقتصاد المصري من أزمة واضحة، وهذا الدعم الإماراتي سيسهل على مصر الحصول على القمح من مصادر مختلفة، فالعلاقات بين البلدين وثيقة وتاريخية وليست فقط اقتصادية بل تشمل السياسة والأمن والاجتماعية".
السعودية مستعدة للاستمرار في بذل جهود الوساطة بين طرفي الأزمة الأوكرانية. ويقول الخبير في الشأن الروسي آصف ملحم، في حديث لبرنامجنا:
"تكمن أهمية المبادرة السعودية في إزاحة تركيا في هذا المجال، وروسيا تثق بالسعودية، لأنه ليس لديها لها أي أطماع استعمارية وتوسعية كتركيا، وروسيا عندها رغبة شديدة في أن تكون السعودية الوسيط في هذه الأزمة".
صربيا تتهم الناتو بمساعدة الإرهابيين لقتل المواطنين الصرب في البوسنة والهرسك. ويقول المحلل السياسي الروسي أندريه أونتيكوف، في حديث لبرنامجنا:
"هذا ليس بالشيء الغريب على حلف الناتو، وهم ممتعضون من سياسة القيادة الصربية التي تحاول اتخاذ نهج مستقل فيما يخص العلاقة مع روسيا، وهذا لا يصب في أهداف حلف الناتو".
القوات الخاصة السودانية تعلن الاستعداد لوقف إطلاق النار والمفاوضات. ويقول الخبير في الشأن السوداني محمد تورشين في حديث لبرنامجنا:
"كل هذه الدعوات من قبل قوات الدعم السريع لوقف الحرب، هي مجرد مواقف إعلامية، من أجل تبييض صفحتها أما الرأي العام العالمي، لكن في حقيقة الأمر، تعمل هذه القوات بالعكس تماما".
تبادل للقنابل الدخانية بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي واليونيفيل تتدخل لفض الاشتباك. ويقول مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات والعلاقات العامة العميد الركن هشام جابر، في حديث لبرنامجنا:
"تبادل القنابل الدخانية هو إجراء روتيني، بسبب استمرار الاستفزازات الإسرائيلية تجاه لبنان، لكن كل هذه الأمور لن تؤدي إلى تصاعد الأوضاع، لأن كلا الطرفين لا يرغبان في نشوب حرب مدمرة للطرفين".
الإمارات تطالب إيران بحل قضية الجزر بالتفاوض أو باللجوء لمحكمة العدل الدولية. بهذا الصدد، قال الخبير بالشأن الإيراني، الدكتور حكم أمهز لبرنامجنا:
"إنّ لدى إيران أكثر من 6000 وثيقة تثبت أن هذه الجزر إيرانية، عمليا الوثائق التاريخية تؤكد ذلك فوجود دولة إيران يضرب في التاريخ لآلاف السنين وفي تلك الفترة كانت هناك قبائل وما تشكل من دول عربية بعد الاحتلال البريطاني، وهذا النزاع شبيه بقضية الخليج الفارسي والعربي، وهذه ادعاءات إماراتية لا صحة لها، لذلك المطلوب من بريطانيا أن تكشف الوثائق".
ومن جانبه، قال الكاتب السياسي الإماراتي، محمد التّقي لبرنامجنا:
"إنّ الإمارات دائما تجدد مطالبتها بحقوقها المشروعة في الجزر الثلاثة المحتلة من إيران عبر المنابر الدولية، وتؤكد إصرارها الواضح على حل القضية المتنازل عليها عبر الطرق القانونية والدولية، وهناك وثائق وأدلة تاريخية لا تقبل الجدل تملكها بلادنا، وهذه القضية سيادية والوقت لا يبطل سيادتها عليها".
تسجيل نحو 13 ألف حالة إصابة بوباء الملاريا شمالي دارفور. عن الأوضاع غير الإنسانية ومعاناة الشعب السوداني، يقول الكاتب الصحفي السوداني، عادل عوض لـ "بلا قيود":
"إنّ الشّعب السّوداني يعاني الأمرّين جراء هذه الحرب اللعينة، والمؤسف الآن هو تفشي ملاريا حمى الضنك والإسهالات المائية وهذه أمراض وبائية، ولكن في ظل الحرب وانقطاع الدعم الإنساني للشعب السوداني تفشت هذه الحميات، ولا يخلو بيت أو منزل إلا وبه إصابة بالمرض، ونحن نناشد المجتمع الدولي أن يسارع بالدعم العيني في مواد مكافحة المرض وعلاجاته".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...