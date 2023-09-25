https://sputnikarabic.ae/20230925/دراسة-الرغبة-في-الثراء-والنجاح-السريع-قد-تقودك-إلى-الفقر-1081399611.html

دراسة: الرغبة في الثراء و"النجاح السريع" قد تقودك إلى الفقر

دراسة: الرغبة في الثراء و"النجاح السريع" قد تقودك إلى الفقر

كشفت دراسة حديثة أن الرغبة الجامحة في تحقيق الثراء والشهرة بسرعة ربما تدفع أصحابها إلى مخاطرات مالية تقودهم إلى الإفلاس والفقر. 25.09.2023, سبوتنيك عربي

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أجرى الدراسة باحثون في جامعة كوينزلاند الأسترالية وشارك فيها نحو ألف شخص، حسبما ذكرت "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.وتحدث التقرير عن أن اعتقاد البعض بأنهم بصدد تحقيق نجاح وشيك إذا قاموا بخطوات معينة يجعلهم في بعض الأحيان يقدمون على تصرفات غير عقلانية أو الدخول في استثمارات غير محسوبة تنتهي بخسارة كل شيء.ولفت إلى أن الرغبة في الشهرة والثراء السريع لدى البعض تغذيها المنشورات التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي لـ"خبراء" يحاولون إقناع متابعيهم أنهم على بعد خطوات من تحقيق إنجازات خاطفة وغير مسبوقة.وأوضح التقرير أن النتائج ربما تكون عكس ما يقوله الخبراء، مشيرا إلى أن الصواب هو أن يتبع الشخص خطوات مدروسة عندما يقدم على أي خطوة استثمارية وأن يبعد عن ذهنه صورة السيارات الفارهة والمناصب، حتى لا يقوده ذلك إلى الإفلاس.وبحسب نتائج الدراسة، فإن الأشخاص الذين اقتنعوا بأفكار متهورة وقاموا بخطوات سريعة للوصول إلى النجاح اكتشفوا في النهاية أنهم وصلوا إلى نتائج عكسية.وتقول الدراسة إن إقناع الناس بأن هناك طرق سريعة للنجاح والشهرة يقود البعض للمخاطر والإقدام على مخاطرات غير محسوبة، مشيرة إلى أن الخبراء والمؤثرين الذين يتحدثون عن أساليب النجاح السريعة، لا يملكون أدلة عقلانية أو حتى ضمانات تؤكد أن نهجهم سينجح في النهاية.ومع ذلك، تقول الدراسة إنه يجب أن يكون هناك نظرة تفاؤلية حتى تحقيق النجاح بعيدا عن أجواء التشاؤم، لكنها شددت على ضرورة ارتباط جميع خطط النجاح بالواقع لكي يصل أصحابها لنتائج إيجابية حتى إذا كان ذلك على فترات طويلة.

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