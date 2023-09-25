عربي
Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230925/روسيا-تطور-نظاما-شاملا-وفريدا-لتدمير-الطائرات-المسيرة-الانتحارية--1081374274.html
روسيا تطور نظاما شاملا وفريدا لتدمير الطائرات المسيرة الانتحارية
روسيا تطور نظاما شاملا وفريدا لتدمير الطائرات المسيرة الانتحارية
طوّر الجيش الروسي نظاما شاملا لمكافحة وتدمير الطائرات المسيّرة الانتحارية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، يتم العمل على استخدامه في منطقة العملية العسكرية... 25.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-25T09:23+0000
2023-09-25T09:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101355/19/1013551976_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_cc1f0819ad947136b4906c6a721b8903.jpg
ووفقا لخبراء مجلة "أرميسكي سبورنيك" الصادرة عن وزارة الدفاع الروسية، فإنه من أجل الحصول على فرصة لصد ضربات المسيرات الأوكرانية، يجب أن تتمتع الآليات الأرضية بقدرات دفاع جوي وحماية علوية على شكل قبة.ويعتمد جوهر الطريقة السلبية على خلق عقبات أمام طريق الطائرة دون طيار، وللقيام بذلك، يوجد طريقة بسيطة ولكنها فعالة ومناسبة، وهي تغطية المعدات القتالية بوصلة شباك معدنية مشدودة بإحكام.ويمكن أيضا تجهيز المعدات العسكرية بشبكات مضادة للتفجير ومجموعة حماية ديناميكية، بالإضافة إلى وسائل تخفي وتشويش وأجهزة الاستشعار الموجودة على متن الطائرات دون طيار.ويعد استخدام المدافع المضادة للطائرات دون طيار وأجهزة التشويش صغيرة الحجم أكثر فعالية للتأثير بقنوات التحكم الراديوي للطائرات دون طيار غير الموجهة مسبقا (محددة الاتجاه).ويقول الخبراء إن "الطريقة الأكثر فعالية لمواجهة وابل من الذخيرة وغيرها من الطائرات دون طيار يمكن أن تكون فقط الاستخدام المنهجي والشامل لجميع الأساليب والوسائل المذكورة أعلاه".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101355/19/1013551976_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_b53f9c78611a98626517f585d721abe3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

روسيا تطور نظاما شاملا وفريدا لتدمير الطائرات المسيرة الانتحارية

09:23 GMT 25.09.2023
© Sputnik . Valeriy Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورمعرض "تكنولوجيا صناعة الآلات 2012"
معرض تكنولوجيا صناعة الآلات 2012 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2023
© Sputnik . Valeriy Melnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
طوّر الجيش الروسي نظاما شاملا لمكافحة وتدمير الطائرات المسيّرة الانتحارية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، يتم العمل على استخدامه في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
ووفقا لخبراء مجلة "أرميسكي سبورنيك" الصادرة عن وزارة الدفاع الروسية، فإنه من أجل الحصول على فرصة لصد ضربات المسيرات الأوكرانية، يجب أن تتمتع الآليات الأرضية بقدرات دفاع جوي وحماية علوية على شكل قبة.

وتتكون هذه العملية من خلال تشابك ثلاثة أساليب وهي، الأسلوب السلبي، والسلبي النشط (الحرب الإلكترونية)، والنيران النشطة (عن طريق الدفاع الجوي).

ويعتمد جوهر الطريقة السلبية على خلق عقبات أمام طريق الطائرة دون طيار، وللقيام بذلك، يوجد طريقة بسيطة ولكنها فعالة ومناسبة، وهي تغطية المعدات القتالية بوصلة شباك معدنية مشدودة بإحكام.
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصوردبابة تي-90 ""بروريف""، في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكية الخاصة.
دبابة تي-90 بروريف، في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2023
دبابة تي-90 ""بروريف""، في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكية الخاصة.
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
ويمكن أيضا تجهيز المعدات العسكرية بشبكات مضادة للتفجير ومجموعة حماية ديناميكية، بالإضافة إلى وسائل تخفي وتشويش وأجهزة الاستشعار الموجودة على متن الطائرات دون طيار.

ويمكن أن تؤثر وسائل الحرب الإلكترونية بشكل أكثر فاعلية على قنوات التحكم اللاسلكي والملاحة اللاسلكية للطائرات دون طيار. بالإضافة إلى ذلك، يمكنها أيضا "إيقاف" ترددات الطائرات دون طيار المعادية (رباعية المراوح).

© Sputnik . Pavel Lisitsin / الانتقال إلى بنك الصورسلاح مضاد للطائرات المسيرة
سلاح مضاد للطائرات المسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2023
سلاح مضاد للطائرات المسيرة
© Sputnik . Pavel Lisitsin
/
الانتقال إلى بنك الصور
ويعد استخدام المدافع المضادة للطائرات دون طيار وأجهزة التشويش صغيرة الحجم أكثر فعالية للتأثير بقنوات التحكم الراديوي للطائرات دون طيار غير الموجهة مسبقا (محددة الاتجاه).

ويصعب على معظم أنظمة الدفاع الجوي اكتشاف أهداف صغيرة الحجم، أو تدمير وابل من المسيرات الرخيصة، التي يعتبر تدميرها بصاروخ باهظ الثمن أمر غير منطقي، لذلك، الأكثر فعالية استخدام أنظمة الدفاع الجوي مزودة برادار مدمج ووحدة تحكم ومقذوفات مبرمجة التفجير، لذلك تعتبر أنظمة "زو-23 " أو وأنظمة المدافع الرشاشة المضادة للطائرات مناسبة أيضا.

© Sputnikنظام الدفاع الجوي الصاروخي- المدفعي "بانتسير – إس 1"
نظام الدفاع الجوي الصاروخي- المدفعي بانتسير – إس 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2023
نظام الدفاع الجوي الصاروخي- المدفعي "بانتسير – إس 1"
© Sputnik
ويقول الخبراء إن "الطريقة الأكثر فعالية لمواجهة وابل من الذخيرة وغيرها من الطائرات دون طيار يمكن أن تكون فقط الاستخدام المنهجي والشامل لجميع الأساليب والوسائل المذكورة أعلاه".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала