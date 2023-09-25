روسيا تطور نظاما شاملا وفريدا لتدمير الطائرات المسيرة الانتحارية
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طوّر الجيش الروسي نظاما شاملا لمكافحة وتدمير الطائرات المسيّرة الانتحارية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، يتم العمل على استخدامه في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
ووفقا لخبراء مجلة "أرميسكي سبورنيك" الصادرة عن وزارة الدفاع الروسية، فإنه من أجل الحصول على فرصة لصد ضربات المسيرات الأوكرانية، يجب أن تتمتع الآليات الأرضية بقدرات دفاع جوي وحماية علوية على شكل قبة.
وتتكون هذه العملية من خلال تشابك ثلاثة أساليب وهي، الأسلوب السلبي، والسلبي النشط (الحرب الإلكترونية)، والنيران النشطة (عن طريق الدفاع الجوي).
ويعتمد جوهر الطريقة السلبية على خلق عقبات أمام طريق الطائرة دون طيار، وللقيام بذلك، يوجد طريقة بسيطة ولكنها فعالة ومناسبة، وهي تغطية المعدات القتالية بوصلة شباك معدنية مشدودة بإحكام.
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصوردبابة تي-90 ""بروريف""، في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكية الخاصة.
دبابة تي-90 ""بروريف""، في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكية الخاصة.
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy/
ويمكن أيضا تجهيز المعدات العسكرية بشبكات مضادة للتفجير ومجموعة حماية ديناميكية، بالإضافة إلى وسائل تخفي وتشويش وأجهزة الاستشعار الموجودة على متن الطائرات دون طيار.
ويمكن أن تؤثر وسائل الحرب الإلكترونية بشكل أكثر فاعلية على قنوات التحكم اللاسلكي والملاحة اللاسلكية للطائرات دون طيار. بالإضافة إلى ذلك، يمكنها أيضا "إيقاف" ترددات الطائرات دون طيار المعادية (رباعية المراوح).
سلاح مضاد للطائرات المسيرة
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ويعد استخدام المدافع المضادة للطائرات دون طيار وأجهزة التشويش صغيرة الحجم أكثر فعالية للتأثير بقنوات التحكم الراديوي للطائرات دون طيار غير الموجهة مسبقا (محددة الاتجاه).
ويصعب على معظم أنظمة الدفاع الجوي اكتشاف أهداف صغيرة الحجم، أو تدمير وابل من المسيرات الرخيصة، التي يعتبر تدميرها بصاروخ باهظ الثمن أمر غير منطقي، لذلك، الأكثر فعالية استخدام أنظمة الدفاع الجوي مزودة برادار مدمج ووحدة تحكم ومقذوفات مبرمجة التفجير، لذلك تعتبر أنظمة "زو-23 " أو وأنظمة المدافع الرشاشة المضادة للطائرات مناسبة أيضا.
© Sputnikنظام الدفاع الجوي الصاروخي- المدفعي "بانتسير – إس 1"
نظام الدفاع الجوي الصاروخي- المدفعي "بانتسير – إس 1"
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ويقول الخبراء إن "الطريقة الأكثر فعالية لمواجهة وابل من الذخيرة وغيرها من الطائرات دون طيار يمكن أن تكون فقط الاستخدام المنهجي والشامل لجميع الأساليب والوسائل المذكورة أعلاه".