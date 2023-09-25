تنقذ الجرحى وتزود بالذخيرة.. "زوبيلو" المسيرة تسلم للجيش الروسي عام 2024
06:42 GMT 25.09.2023 (تم التحديث: 06:52 GMT 25.09.2023)
© Sputnik . Alexey Mayshev / الانتقال إلى بنك الصورمدرعة "زوبيلو" الروسية بلا سائق في معرض "آرميا – 2023"
© Sputnik . Alexey Mayshev/
حصري
أفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، بأن المدرعة الروسية المسيرة "زوبيلو" سيتم تسليم نموذجها الأولي إلى الجيش الروسي بهدف الاختبار، في ربيع عام 2024.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن المدرعة المسيرة (دون سائق) التي تم عرضها في منتدى "آرميا - 2023"، قد "عادت إلى المؤسسة بعد نهاية معرض الأسلحة، حيث يتم الانتهاء من العمل عليها حاليا".
ونوّه المصدر إلى أن العمل يتم على تزويد المدرعة بأجهزة إلكترونية تساعدها على العمل بشكل مستقل في وضعية عدم الاتصال.
وكشف المصدر أنه "بحلول نهاية العام، يجب الانتهاء من العمل عليها، وبعد ذلك تقريبا، في ربيع عام 2024، سيتم تسليم المدرعة إلى القوات المسلحة الروسية للاختبار".
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصورمركبة غير مأهولة "زوبيلو" في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2023" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
مركبة غير مأهولة "زوبيلو" في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2023" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
© Sputnik . Kirill Zykov/
تم تصميم الآلية المدرعة غير المأهولة على الهيكل لكاماز لدعم مجموعات الهجوم وعمليات نقل الذخيرة ونقل المواد والجرحى، وكذلك إعادة شحن محطات الراديو والطائرات المسيرة.
وقال إيغور زاراخوفيتش، مطوّر هذه المدرعة، لوكالة "سبوتنيك"، إن "زوبيلو" يمكن إنتاجها مستقبلا بكميات كبيرة من أجل تقليل مشاركة الجنود الروس في المعارك على المحاور الخطيرة من الجبهة.
ونوّه زاراخوفيتش إلى أنه من الممكن إنشاء إنتاج ضخم للمدرعة، نظرا لحقيقة أن هذه الآلية يتم تجميعها من المكونات التسلسلية المتاحة بالفعل في المصانع الروسية.