https://sputnikarabic.ae/20230925/سوخوي--34-تحقق-إصابات-مباشرة-بمقرات-عسكرية-أوكرانية-فيديو-1081362082.html
"سوخوي-34" تحقق إصابات مباشرة بمقرات عسكرية أوكرانية... فيديو
"سوخوي-34" تحقق إصابات مباشرة بمقرات عسكرية أوكرانية... فيديو
شكل سلاح الجو الروسي منذ بداية العملية العسكرية الخاصة أحد أهم أعمدة القوات المسلحة، في عمليات الاستهداف المباشر والدعم والإسناد للقوات الأرضية ومختلف المهمات... 25.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-25T07:29+0000
2023-09-25T07:29+0000
2023-09-25T07:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وتميزت مقاتلة "سوخوي-34" بتنفيذ المهمات المعقدة وتدمير الأهداف المتناهية الدقة كمعاقل وتحصينات قوات نظام كييف.ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، لقطات للحظة تنفيذ مقاتلات من طراز "سو-34" الروسية ضربات باستخدام قنابل موجهة، على مراكز القيادة والمراقبة ومراكز التحكم بالطائرات المسيرة وعدد من الآليات العسكرية الأوكرانية، على محور كراسني ليمان.شاهد أيضا... 5 جنود روس يدحرون كتيبة أوكرانية مدعومة بـ12 مسيرة... فيديو
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
"سوخوي-34" تحقق إصابات مباشرة بمقرات عسكرية أوكرانية... فيديو
07:29 GMT 25.09.2023 (تم التحديث: 07:56 GMT 25.09.2023) تابعنا عبر
شكل سلاح الجو الروسي منذ بداية العملية العسكرية الخاصة أحد أهم أعمدة القوات المسلحة، في عمليات الاستهداف المباشر والدعم والإسناد للقوات الأرضية ومختلف المهمات الأخرى.
وتميزت مقاتلة "سوخوي-34" بتنفيذ المهمات المعقدة وتدمير الأهداف المتناهية الدقة كمعاقل وتحصينات قوات نظام كييف.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، لقطات للحظة تنفيذ مقاتلات من طراز "سو-34" الروسية ضربات باستخدام قنابل موجهة، على مراكز القيادة والمراقبة ومراكز التحكم بالطائرات المسيرة وعدد من الآليات العسكرية الأوكرانية، على محور كراسني ليمان.