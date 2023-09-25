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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230925/سوخوي--34-تحقق-إصابات-مباشرة-بمقرات-عسكرية-أوكرانية-فيديو-1081362082.html
"سوخوي-34" تحقق إصابات مباشرة بمقرات عسكرية أوكرانية... فيديو
"سوخوي-34" تحقق إصابات مباشرة بمقرات عسكرية أوكرانية... فيديو
شكل سلاح الجو الروسي منذ بداية العملية العسكرية الخاصة أحد أهم أعمدة القوات المسلحة، في عمليات الاستهداف المباشر والدعم والإسناد للقوات الأرضية ومختلف المهمات... 25.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-25T07:29+0000
2023-09-25T07:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وتميزت مقاتلة "سوخوي-34" بتنفيذ المهمات المعقدة وتدمير الأهداف المتناهية الدقة كمعاقل وتحصينات قوات نظام كييف.ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، لقطات للحظة تنفيذ مقاتلات من طراز "سو-34" الروسية ضربات باستخدام قنابل موجهة، على مراكز القيادة والمراقبة ومراكز التحكم بالطائرات المسيرة وعدد من الآليات العسكرية الأوكرانية، على محور كراسني ليمان.شاهد أيضا... 5 جنود روس يدحرون كتيبة أوكرانية مدعومة بـ12 مسيرة... فيديو
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

"سوخوي-34" تحقق إصابات مباشرة بمقرات عسكرية أوكرانية... فيديو

07:29 GMT 25.09.2023 (تم التحديث: 07:56 GMT 25.09.2023)
© flickr.com / poter.simonطائرة حربية روسية من طراز "سو - 34"
طائرة حربية روسية من طراز سو - 34 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2023
© flickr.com / poter.simon
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شكل سلاح الجو الروسي منذ بداية العملية العسكرية الخاصة أحد أهم أعمدة القوات المسلحة، في عمليات الاستهداف المباشر والدعم والإسناد للقوات الأرضية ومختلف المهمات الأخرى.
وتميزت مقاتلة "سوخوي-34" بتنفيذ المهمات المعقدة وتدمير الأهداف المتناهية الدقة كمعاقل وتحصينات قوات نظام كييف.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، لقطات للحظة تنفيذ مقاتلات من طراز "سو-34" الروسية ضربات باستخدام قنابل موجهة، على مراكز القيادة والمراقبة ومراكز التحكم بالطائرات المسيرة وعدد من الآليات العسكرية الأوكرانية، على محور كراسني ليمان.
شاهد أيضا... 5 جنود روس يدحرون كتيبة أوكرانية مدعومة بـ12 مسيرة... فيديو
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Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:11 GMT
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