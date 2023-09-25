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مقاتلات روسية تدمر "ميغ-29" أوكرانية في مطار دولغينتسيفو
Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230925/صواريخ-روسية-مجنحة-تدمر-مراكز-انتشار-للمرتزقة-الأجانب-والمخربين-الأوكرانيين--عاجل-1081378839.html
صواريخ روسية مجنحة تدمر مراكز انتشار للمرتزقة الأجانب والمخربين الأوكرانيين
صواريخ روسية مجنحة تدمر مراكز انتشار للمرتزقة الأجانب والمخربين الأوكرانيين
نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق بصواريخ كروز وطائرات مسيرة ضد نقاط انتشار المرتزقة الأجانب ونقاط تدريب المخربين الأوكرانيين. 25.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-25T11:12+0000
2023-09-25T11:26+0000
روسيا
رصد عسكري
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الاثنين: "نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى وطائرات دون طيار على نقاط الانتشار المؤقتة للمرتزقة الأجانب ومراكز تدريب مجموعات تخريبية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وعلى محور دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، بالتعاون مع سلاحي الطيران والمدفعية، سبع هجمات شنتها مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سبورنو وبيريستوفو ومايورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 445 من العسكريين الأوكرانيين بين قتيل وجريح، ودبابة وثلاث مركبات قتال مشاة و11 سيارة عسكرية بالإضافة إلى ذلك، مدفع غفوزديكا ومدفعي دي- 30.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

صواريخ روسية مجنحة تدمر مراكز انتشار للمرتزقة الأجانب والمخربين الأوكرانيين

11:12 GMT 25.09.2023 (تم التحديث: 11:26 GMT 25.09.2023)
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورقصف مواقع الجيش الأوكراني بصواريخ "باستيون" و"كاليبر"
قصف مواقع الجيش الأوكراني بصواريخ باستيون وكاليبر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2023
© Пресс-служба Минобороны РФ
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يتبع
نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق بصواريخ كروز وطائرات مسيرة ضد نقاط انتشار المرتزقة الأجانب ونقاط تدريب المخربين الأوكرانيين.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الاثنين: "نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى وطائرات دون طيار على نقاط الانتشار المؤقتة للمرتزقة الأجانب ومراكز تدريب مجموعات تخريبية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".

تم إصابة وتدمير جميع الأهداف والمواقع بنجاح .

وعلى محور دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، بالتعاون مع سلاحي الطيران والمدفعية، سبع هجمات شنتها مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سبورنو وبيريستوفو ومايورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 445 من العسكريين الأوكرانيين بين قتيل وجريح، ودبابة وثلاث مركبات قتال مشاة و11 سيارة عسكرية بالإضافة إلى ذلك، مدفع غفوزديكا ومدفعي دي- 30.
وفي منطقة زفانوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الهجوم الجبلي العاشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
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