https://sputnikarabic.ae/20230925/ضابط-أمريكي-يوجد-مطارات-غربي-أوكرانيا-قد-تتبخر---1081389878.html
ضابط أمريكي: يوجد مطارات غربي أوكرانيا قد "تتبخر"
ضابط أمريكي: يوجد مطارات غربي أوكرانيا قد "تتبخر"
كشف ضابط أمريكي في تحليل جديد كشفه حول آخر التطورات العسكرية المرتبطة بالأزمة الأوكرانية، عن إمكانية قيام روسيا بعملية نوعية غربي أوكرانيا. 25.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-25T14:39+0000
2023-09-25T14:39+0000
2023-09-25T14:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال المستشار السابق لدى "البنتاغون"، العقيد دوغلاس ماكغريغور، في مدونته على موقع "يوتيوب"، إن الجيش الروسي قد يدمر المطارات في غرب أوكرانيا التي تقلع منها القاذفات الأوكرانية "سو 24".وأشار ماكغريغور إلى أنه في مرحلة ما قد يستيقظ الأوكرانيون ويرون أن البنية التحتية للطيران العسكري التابع للقوات المسلحة الأوكرانية "قد تبخرت"، لأن القوات المسلحة الروسية ستدمرها.وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الاثنين: "نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى وطائرات دون طيار على نقاط الانتشار المؤقتة للمرتزقة الأجانب ومراكز تدريب مجموعات تخريبية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية". وتم إصابة وتدمير جميع الأهداف والمواقع بنجاح.اقرأ أيضا: مسيرة روسية تباغت مقرا أوكرانيا وتدمر نقطة تمركز هاون... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230925/القوات-الخاصة-الروسية-توجه-ضربات-مدمرة-للمدفعية-الأوكرانية-في-زابوروجيه-1081387171.html
https://sputnikarabic.ae/20230925/خبير-روسي-يقدم-حلا-لتجنب-الحرب-النووية-1081385427.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
ضابط أمريكي: يوجد مطارات غربي أوكرانيا قد "تتبخر"
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كشف ضابط أمريكي في تحليل جديد كشفه حول آخر التطورات العسكرية المرتبطة بالأزمة الأوكرانية، عن إمكانية قيام روسيا بعملية نوعية غربي أوكرانيا.
وقال المستشار السابق لدى "البنتاغون"، العقيد دوغلاس ماكغريغور، في مدونته على موقع "يوتيوب"، إن الجيش الروسي قد يدمر
المطارات في غرب أوكرانيا التي تقلع منها القاذفات الأوكرانية "سو 24".
وتابع الضابط الأمريكي، موضحًا، أن "سو 24، التي أطلقت صواريخ ستورم شادو، أقلعت إلى السماء من مطار على الحدود الغربية لأوكرانيا. وبعبارة أخرى، بالقرب من لفوف".
وأكد الضابط الأمريكي أن "هناك العديد من هذه المدرجات غربي أوكرانيا. أنا متأكد من أن الروس الآن يراقبون كل هذه المطارات".
وأشار ماكغريغور إلى أنه في مرحلة
ما قد يستيقظ الأوكرانيون ويرون أن البنية التحتية للطيران العسكري التابع للقوات المسلحة الأوكرانية "قد تبخرت
"، لأن القوات المسلحة الروسية ستدمرها.
نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق بصواريخ كروز وطائرات مسيرة ضد نقاط انتشار المرتزقة الأجانب ونقاط تدريب المخربين الأوكرانيين.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الاثنين: "نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى وطائرات دون طيار على نقاط الانتشار المؤقتة للمرتزقة الأجانب ومراكز تدريب مجموعات تخريبية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية". وتم إصابة وتدمير جميع الأهداف والمواقع بنجاح.