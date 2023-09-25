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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230925/ضابط-أمريكي-يوجد-مطارات-غربي-أوكرانيا-قد-تتبخر---1081389878.html
ضابط أمريكي: يوجد مطارات غربي أوكرانيا قد "تتبخر"
ضابط أمريكي: يوجد مطارات غربي أوكرانيا قد "تتبخر"
كشف ضابط أمريكي في تحليل جديد كشفه حول آخر التطورات العسكرية المرتبطة بالأزمة الأوكرانية، عن إمكانية قيام روسيا بعملية نوعية غربي أوكرانيا. 25.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-25T14:39+0000
2023-09-25T14:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال المستشار السابق لدى "البنتاغون"، العقيد دوغلاس ماكغريغور، في مدونته على موقع "يوتيوب"، إن الجيش الروسي قد يدمر المطارات في غرب أوكرانيا التي تقلع منها القاذفات الأوكرانية "سو 24".وأشار ماكغريغور إلى أنه في مرحلة ما قد يستيقظ الأوكرانيون ويرون أن البنية التحتية للطيران العسكري التابع للقوات المسلحة الأوكرانية "قد تبخرت"، لأن القوات المسلحة الروسية ستدمرها.وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الاثنين: "نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى وطائرات دون طيار على نقاط الانتشار المؤقتة للمرتزقة الأجانب ومراكز تدريب مجموعات تخريبية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية". وتم إصابة وتدمير جميع الأهداف والمواقع بنجاح.اقرأ أيضا: مسيرة روسية تباغت مقرا أوكرانيا وتدمر نقطة تمركز هاون... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230925/القوات-الخاصة-الروسية-توجه-ضربات-مدمرة-للمدفعية-الأوكرانية-في-زابوروجيه-1081387171.html
https://sputnikarabic.ae/20230925/خبير-روسي-يقدم-حلا-لتجنب-الحرب-النووية-1081385427.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

ضابط أمريكي: يوجد مطارات غربي أوكرانيا قد "تتبخر"

14:39 GMT 25.09.2023
© Sputnik . Рамиль Ситдиков / الانتقال إلى بنك الصورصورة تعبيرية أرشيفية لمقاتلة "ميغ-35"
صورة تعبيرية أرشيفية لمقاتلة ميغ-35 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2023
© Sputnik . Рамиль Ситдиков
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كشف ضابط أمريكي في تحليل جديد كشفه حول آخر التطورات العسكرية المرتبطة بالأزمة الأوكرانية، عن إمكانية قيام روسيا بعملية نوعية غربي أوكرانيا.
وقال المستشار السابق لدى "البنتاغون"، العقيد دوغلاس ماكغريغور، في مدونته على موقع "يوتيوب"، إن الجيش الروسي قد يدمر المطارات في غرب أوكرانيا التي تقلع منها القاذفات الأوكرانية "سو 24".

وتابع الضابط الأمريكي، موضحًا، أن "سو 24، التي أطلقت صواريخ ستورم شادو، أقلعت إلى السماء من مطار على الحدود الغربية لأوكرانيا. وبعبارة أخرى، بالقرب من لفوف".

مدرعة أوكرانية مدمرة بمسيرة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الخاصة الروسية توجه ضربات مدمرة للمدفعية الأوكرانية في زابوروجيه
13:52 GMT

وأكد الضابط الأمريكي أن "هناك العديد من هذه المدرجات غربي أوكرانيا. أنا متأكد من أن الروس الآن يراقبون كل هذه المطارات".

وأشار ماكغريغور إلى أنه في مرحلة ما قد يستيقظ الأوكرانيون ويرون أن البنية التحتية للطيران العسكري التابع للقوات المسلحة الأوكرانية "قد تبخرت"، لأن القوات المسلحة الروسية ستدمرها.
انفجار نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2023
خبير روسي يقدم حلا لتجنب الحرب النووية
13:07 GMT
نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق بصواريخ كروز وطائرات مسيرة ضد نقاط انتشار المرتزقة الأجانب ونقاط تدريب المخربين الأوكرانيين.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الاثنين: "نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى وطائرات دون طيار على نقاط الانتشار المؤقتة للمرتزقة الأجانب ومراكز تدريب مجموعات تخريبية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية". وتم إصابة وتدمير جميع الأهداف والمواقع بنجاح.
اقرأ أيضا: مسيرة روسية تباغت مقرا أوكرانيا وتدمر نقطة تمركز هاون... فيديو
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Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:21 GMT
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