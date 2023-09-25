عربي
https://sputnikarabic.ae/20230925/غضب-فرنسي-من-تصرف-زيلينسكي-في-كندا-1081382442.html
غضب فرنسي من تصرف زيلينسكي في كندا
غضب فرنسي من تصرف زيلينسكي في كندا
صرح السياسي الفرنسي، رئيس حزب الوطنيين، فلوريان فيليبو، أن الحادث الذي وقع في البرلمان الكندي تكريما لأحد المحاربين القدامى في فرقة "إس إس" يثبت أن فلاديمير... 25.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-25T12:31+0000
2023-09-25T12:31+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068834017_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c82ea84c1be4443735a28b22398dc371.jpg
وكتب فيلبو على موقع "إكس" (تويتر سابقا): "يا له من عار!… يواصل نظام زيلينسكي تمجيد الأبطال السيئي السمعة، ولم يتخلص أبدًا من النازيين في صفوف الجيش الأوكراني".وحظي ياروسلاف هونكا، الذي خدم في فرقة "إس إس" النازية، بحفاوة بالغة يوم الجمعة الماضي، خلال اجتماع احتفالي للبرلمان الكندي بمناسبة زيارة فلاديمير زيلينسكي.في وقت سابق يوم أمس الأحد، قدّم رئيس مجلس العموم الكندي، أنتوني روتا، اعتذاره لدعوة وتكريم قومي أوكراني مسنّ تبين أنه كان ينتمي إلى وحدات "إس إس" النازية الألمانية.صرّح رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أنه هو ووفد فلاديمير زيلينسكي لم يكونوا على علم بخطط تكريم الجندي الأوكراني المسن من قوات "إس إس" النازية، ياروسلاف هونكو، في البرلمان.أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الكرملين غاضب من تكريم رجل قوات الأمن الخاصة في البرلمان الكندي، وهذا موقف غير لائق تجاه الذاكرة، فالجرائم النازية لا تسقط بالتقادم.
https://sputnikarabic.ae/20230925/ترودو-يتنصل-من-تكريم-نازي-في-البرلمان-الكندي-1081372406.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068834017_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7d1e286d4e2a50682ef5aa1ff615b1fd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

غضب فرنسي من تصرف زيلينسكي في كندا

12:31 GMT 25.09.2023
© AFP 2023 / Genya Savilovالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2023
© AFP 2023 / Genya Savilov
تابعنا عبرTelegramNabd
صرح السياسي الفرنسي، رئيس حزب الوطنيين، فلوريان فيليبو، أن الحادث الذي وقع في البرلمان الكندي تكريما لأحد المحاربين القدامى في فرقة "إس إس" يثبت أن فلاديمير زيلينسكي لا يزال يمتدح النازيين علنا ولم يطردهم من القوات المسلحة الأوكرانية.
وكتب فيلبو على موقع "إكس" (تويتر سابقا): "يا له من عار!… يواصل نظام زيلينسكي تمجيد الأبطال السيئي السمعة، ولم يتخلص أبدًا من النازيين في صفوف الجيش الأوكراني".
وحظي ياروسلاف هونكا، الذي خدم في فرقة "إس إس" النازية، بحفاوة بالغة يوم الجمعة الماضي، خلال اجتماع احتفالي للبرلمان الكندي بمناسبة زيارة فلاديمير زيلينسكي.
في وقت سابق يوم أمس الأحد، قدّم رئيس مجلس العموم الكندي، أنتوني روتا، اعتذاره لدعوة وتكريم قومي أوكراني مسنّ تبين أنه كان ينتمي إلى وحدات "إس إس" النازية الألمانية.
البرلمان الكندي، الجمعة 24 مارس 2023، أوتاوا، كندا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2023
ترودو يتنصل من تكريم "نازي" في البرلمان الكندي
08:09 GMT
صرّح رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أنه هو ووفد فلاديمير زيلينسكي لم يكونوا على علم بخطط تكريم الجندي الأوكراني المسن من قوات "إس إس" النازية، ياروسلاف هونكو، في البرلمان.
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الكرملين غاضب من تكريم رجل قوات الأمن الخاصة في البرلمان الكندي، وهذا موقف غير لائق تجاه الذاكرة، فالجرائم النازية لا تسقط بالتقادم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала