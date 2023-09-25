https://sputnikarabic.ae/20230925/غضب-فرنسي-من-تصرف-زيلينسكي-في-كندا-1081382442.html
غضب فرنسي من تصرف زيلينسكي في كندا
غضب فرنسي من تصرف زيلينسكي في كندا
صرح السياسي الفرنسي، رئيس حزب الوطنيين، فلوريان فيليبو، أن الحادث الذي وقع في البرلمان الكندي تكريما لأحد المحاربين القدامى في فرقة "إس إس" يثبت أن فلاديمير... 25.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-25T12:31+0000
2023-09-25T12:31+0000
2023-09-25T12:31+0000
روسيا
العالم
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وكتب فيلبو على موقع "إكس" (تويتر سابقا): "يا له من عار!… يواصل نظام زيلينسكي تمجيد الأبطال السيئي السمعة، ولم يتخلص أبدًا من النازيين في صفوف الجيش الأوكراني".وحظي ياروسلاف هونكا، الذي خدم في فرقة "إس إس" النازية، بحفاوة بالغة يوم الجمعة الماضي، خلال اجتماع احتفالي للبرلمان الكندي بمناسبة زيارة فلاديمير زيلينسكي.في وقت سابق يوم أمس الأحد، قدّم رئيس مجلس العموم الكندي، أنتوني روتا، اعتذاره لدعوة وتكريم قومي أوكراني مسنّ تبين أنه كان ينتمي إلى وحدات "إس إس" النازية الألمانية.صرّح رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أنه هو ووفد فلاديمير زيلينسكي لم يكونوا على علم بخطط تكريم الجندي الأوكراني المسن من قوات "إس إس" النازية، ياروسلاف هونكو، في البرلمان.أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الكرملين غاضب من تكريم رجل قوات الأمن الخاصة في البرلمان الكندي، وهذا موقف غير لائق تجاه الذاكرة، فالجرائم النازية لا تسقط بالتقادم.
https://sputnikarabic.ae/20230925/ترودو-يتنصل-من-تكريم-نازي-في-البرلمان-الكندي-1081372406.html
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روسيا, العالم
غضب فرنسي من تصرف زيلينسكي في كندا
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صرح السياسي الفرنسي، رئيس حزب الوطنيين، فلوريان فيليبو، أن الحادث الذي وقع في البرلمان الكندي تكريما لأحد المحاربين القدامى في فرقة "إس إس" يثبت أن فلاديمير زيلينسكي لا يزال يمتدح النازيين علنا ولم يطردهم من القوات المسلحة الأوكرانية.
وكتب فيلبو على موقع "إكس" (تويتر سابقا)
: "يا له من عار!… يواصل نظام زيلينسكي تمجيد الأبطال السيئي السمعة، ولم يتخلص أبدًا من النازيين في صفوف الجيش الأوكراني".
وحظي ياروسلاف هونكا، الذي خدم في فرقة "إس إس" النازية، بحفاوة بالغة يوم الجمعة الماضي، خلال اجتماع احتفالي للبرلمان الكندي بمناسبة زيارة فلاديمير زيلينسكي.
في وقت سابق يوم أمس الأحد، قدّم رئيس مجلس العموم الكندي
، أنتوني روتا، اعتذاره لدعوة وتكريم قومي أوكراني مسنّ تبين أنه كان ينتمي إلى وحدات "إس إس" النازية الألمانية.
صرّح رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أنه هو ووفد فلاديمير زيلينسكي لم يكونوا على علم بخطط تكريم الجندي الأوكراني المسن من قوات "إس إس" النازية، ياروسلاف هونكو، في البرلمان.
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الكرملين غاضب من تكريم رجل قوات الأمن الخاصة في البرلمان الكندي، وهذا موقف غير لائق تجاه الذاكرة، فالجرائم النازية لا تسقط بالتقادم.