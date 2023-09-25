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فنانون روس وسوريون يتبرعون بأعمالهم لدعم أطفال سوريا... صور
فنانون روس وسوريون يتبرعون بأعمالهم لدعم أطفال سوريا... صور
شارك نحو 50 فنانا روسيًا وسوريًا، بلوحاتهم ومنحوتاتهم، في معرض فني أقيم في العاصمة السورية دمشق، تمهيدًا لبيعها بالمزاد العلني على أن يذهب ريعها لدعم الأطفال... 25.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-25T09:20+0000
2023-09-25T09:20+0000
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واحتضن المعرض نحو 50 لوحة وعملا فنيا، تعكس الطاقة الإيجابية التي تختزنها الأحياء القديمة للعاصمة السورية دمشق، إضافة لأعمال يدوية ومنحوتات لأساتذة في كلية الفنون الجميلة بجامعة دمشق.وقام على تنظيم الفعالية التي استضافها خان (أسعد باشا) الأثري في مدينة دمشق القديمة، وزارة الثقافة السورية بالتعاون مع البيت الروسي في دمشق.الفنان التشكيلي المعروف ناثر حسني، شارك بلوحته التي تحمل عنوان (الحب والسلام لدمشق)، وأبرز فيها جمال الأحياء القديمة في دمشق، مع توظيف للألوان الفاتحة في إعطاء إشارة نحو الأمل القادم.وقال حسني في حديث لـ "سبوتنيك": "بالفن يتعافى الإنسان.. والفن رسالة العالم إلى العالم.. كل فنان يظهر الجمال في خطوطه وآلوانه، موجها دعوة للسلام والمحبة".وأضافت شحادة : "اليوم لدينا مبادرة تشكيلية لدعم الأطفال المتضررين نفسياً عبر الجمعيات الخيرية".من جهته، قال غزوان رواس، من الفريق المنظم للمبادرة، لـ "سبوتنيك": "هدفنا من الفعالية بيع لوحات الفنانين المشاركين من خلال المزاد العلني الذي سيتم تنظيمه من أجل دعم الجمعيات الخيرية الناشطة في ميدان معالجة الأطفال المتضررين نفسياً من الحرب والزلازل".وأضاف رواس: "العلاج بالفن يساهم في تطوير الصحة النفسية للمجتمع عموما".
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أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك

فنانون روس وسوريون يتبرعون بأعمالهم لدعم أطفال سوريا... صور

09:20 GMT 25.09.2023
© Sputnik . Shams Melhem فنانون روس وسوريين يتبرعون بلوحاتهم لدعم أطفال سوريا
فنانون روس وسوريين يتبرعون بلوحاتهم لدعم أطفال سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2023
© Sputnik . Shams Melhem
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شارك نحو 50 فنانا روسيًا وسوريًا، بلوحاتهم ومنحوتاتهم، في معرض فني أقيم في العاصمة السورية دمشق، تمهيدًا لبيعها بالمزاد العلني على أن يذهب ريعها لدعم الأطفال من متضرري الحرب والزلزال في سوريا.
واحتضن المعرض نحو 50 لوحة وعملا فنيا، تعكس الطاقة الإيجابية التي تختزنها الأحياء القديمة للعاصمة السورية دمشق، إضافة لأعمال يدوية ومنحوتات لأساتذة في كلية الفنون الجميلة بجامعة دمشق.
وقام على تنظيم الفعالية التي استضافها خان (أسعد باشا) الأثري في مدينة دمشق القديمة، وزارة الثقافة السورية بالتعاون مع البيت الروسي في دمشق.
الفنان التشكيلي المعروف ناثر حسني، شارك بلوحته التي تحمل عنوان (الحب والسلام لدمشق)، وأبرز فيها جمال الأحياء القديمة في دمشق، مع توظيف للألوان الفاتحة في إعطاء إشارة نحو الأمل القادم.
وقال حسني في حديث لـ "سبوتنيك": "بالفن يتعافى الإنسان.. والفن رسالة العالم إلى العالم.. كل فنان يظهر الجمال في خطوطه وآلوانه، موجها دعوة للسلام والمحبة".
© Sputnik . Shams Melhem فنانون روس وسوريين يتبرعون بلوحاتهم لدعم أطفال سوريا
فنانون روس وسوريين يتبرعون بلوحاتهم لدعم أطفال سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2023
فنانون روس وسوريين يتبرعون بلوحاتهم لدعم أطفال سوريا
© Sputnik . Shams Melhem

من جهتها أوضحت الفنانة التشكيلية الروسية، آية شحادة، لـ "سبوتنيك" أنها شاركت بلوحة تدل على الحب والسلام في العالم.

وأضافت شحادة : "اليوم لدينا مبادرة تشكيلية لدعم الأطفال المتضررين نفسياً عبر الجمعيات الخيرية".
© Sputnik . Shams Melhem فنانون روس وسوريين يتبرعون بلوحاتهم لدعم أطفال سوريا
فنانون روس وسوريين يتبرعون بلوحاتهم لدعم أطفال سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2023
فنانون روس وسوريين يتبرعون بلوحاتهم لدعم أطفال سوريا
© Sputnik . Shams Melhem

العلاج بالفن هو أحد مداخل العلاج النفسي، وتقوم فكرته بشكل أساسي على اتباع نمط الفن مثل الموسيقى أو الرسم أو السيكودراما أو النحت، وذلك من أجل إخراج الطاقات السلبية الكامنة داخل المريض وشحنها بأخرى إيجابية ومن ثم تحسين حالته البدنية والعقلية والعاطفية.

من جهته، قال غزوان رواس، من الفريق المنظم للمبادرة، لـ "سبوتنيك": "هدفنا من الفعالية بيع لوحات الفنانين المشاركين من خلال المزاد العلني الذي سيتم تنظيمه من أجل دعم الجمعيات الخيرية الناشطة في ميدان معالجة الأطفال المتضررين نفسياً من الحرب والزلازل".
وأضاف رواس: "العلاج بالفن يساهم في تطوير الصحة النفسية للمجتمع عموما".
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