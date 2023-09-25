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https://sputnikarabic.ae/20230925/قوات-الدعم-السريع-تعلن-إسقاط-طائرة-حربية-ميغ-تابعة-للجيش-السوداني-في-الخرطوم-1081386465.html
قوات الدعم السريع تعلن إسقاط طائرة حربية "ميغ" تابعة للجيش السوداني في الخرطوم
قوات الدعم السريع تعلن إسقاط طائرة حربية "ميغ" تابعة للجيش السوداني في الخرطوم
اتهمت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الاثنين، ما وصفتهم بـ"الفلول وعناصر نظام المؤتمر الوطني البائد بقيادة عبد الفتاح البرهان (قائد الجيش السوداني)"... 25.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-25T13:32+0000
2023-09-25T13:32+0000
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وقالت الدعم السريع، إن قواتها "أسقطت طائرة حربية من طراز (ميغ) تابعة لمليشيا البرهان وفلول النظام البائد الإرهابيين"، مشيرة إلى أن "هذه الطائرة قصفت المدنيين الأبرياء وظلت تدمر المنشآت العامة والأسواق"، حسب قوله.وكان رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قال إنه "طلب من الدول المجاورة التوقف عن إرسال مرتزقة لدعم قوات الدعم السريع".ونفى البرهان، في تصريحات صحفية، ما أشيع عن أنه طلب دعما عسكريا خلال جولته الإقليمية الأخيرة، مؤكدا أنه "يفضّل التوصل إلى حل سلمي للصراع"، الذي أودى بحياة الآلاف وتسبب في نزوح ملايين المدنيين.وأعلن أيضا، في وقت سابق، عن استعداده للتفاوض مع قائد قوات الدعم السريع، محمد ‏حمدان دقلو (حميدتي)، وذلك لأول مرة بعد مرور 5 أشهر على النزاع المسلح في السودان.‏وأوضح البرهان في مقابلة صحفية، أنه سيجلس مع حميدتي من حيث المبدأ، في حال التزام الأخير بحماية المدنيين، وهو ما تعهد به الطرفان خلال المحادثات التي عُقدت في مدينة جدة السعودية، في شهر مايو/ أيار الماضي.لكن قائد الجيش السوداني شدد في المقابلة الصحفية، على أنه "واثق من النصر"، بحسب تعبيره، وأوضح أنه اضطر إلى نقل مقر قيادته إلى بورتسودان، لأن القتال في العاصمة السودانية الخرطوم جعل من المستحيل على الحكومة الاستمرار.من جهته، أكد قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في كلمة مسجلة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس الماضي، أن قواته على استعداد تام لوقف إطلاق النار، والدخول في محادثات سياسية شاملة لإنهاء الصراع مع الجيش.ودعا حميدتي إلى تأسيس جيش سوداني جديد "لبناء مؤسسة عسكرية مهنية تنأى بنفسها عن السياسة وتحمي الدستور والنظام الديمقراطي"، حسب تعبيره.وأوضح أن الحرب سببت دمارا "لم يسبق له مثيل" في السودان، لا سيما الخرطوم، وأحدثت أزمة إنسانية في دارفور، لافتًا إلى أن فريقه انخرط "بصدق" في المفاوضات التي استضافتها السعودية في جدة، وطرح رؤية لإيقاف الحرب.وتتواصل، منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من أنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.واتفق طرفا النزاع مرات عدة على وقف لإطلاق النار، لكن لم يتم الالتزام به.
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

قوات الدعم السريع تعلن إسقاط طائرة حربية "ميغ" تابعة للجيش السوداني في الخرطوم

13:32 GMT 25.09.2023
© AP Photo / Hussein Mallaقوات الدعم السريع في السودان
قوات الدعم السريع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2023
© AP Photo / Hussein Malla
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اتهمت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الاثنين، ما وصفتهم بـ"الفلول وعناصر نظام المؤتمر الوطني البائد بقيادة عبد الفتاح البرهان (قائد الجيش السوداني)" بالقصف المتعمد للأحياء السكنية والأسواق والمنشآت الحيوية.
وقالت الدعم السريع، إن قواتها "أسقطت طائرة حربية من طراز (ميغ) تابعة لمليشيا البرهان وفلول النظام البائد الإرهابيين"، مشيرة إلى أن "هذه الطائرة قصفت المدنيين الأبرياء وظلت تدمر المنشآت العامة والأسواق"، حسب قوله.
وكان رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قال إنه "طلب من الدول المجاورة التوقف عن إرسال مرتزقة لدعم قوات الدعم السريع".
ونفى البرهان، في تصريحات صحفية، ما أشيع عن أنه طلب دعما عسكريا خلال جولته الإقليمية الأخيرة، مؤكدا أنه "يفضّل التوصل إلى حل سلمي للصراع"، الذي أودى بحياة الآلاف وتسبب في نزوح ملايين المدنيين.
وأعلن أيضا، في وقت سابق، عن استعداده للتفاوض مع قائد قوات الدعم السريع، محمد ‏حمدان دقلو (حميدتي)، وذلك لأول مرة بعد مرور 5 أشهر على النزاع المسلح في السودان.‏
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وأوضح البرهان في مقابلة صحفية، أنه سيجلس مع حميدتي من حيث المبدأ، في حال التزام الأخير بحماية المدنيين، وهو ما تعهد به الطرفان خلال المحادثات التي عُقدت في مدينة جدة السعودية، في شهر مايو/ أيار الماضي.
لكن قائد الجيش السوداني شدد في المقابلة الصحفية، على أنه "واثق من النصر"، بحسب تعبيره، وأوضح أنه اضطر إلى نقل مقر قيادته إلى بورتسودان، لأن القتال في العاصمة السودانية الخرطوم جعل من المستحيل على الحكومة الاستمرار.
من جهته، أكد قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في كلمة مسجلة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس الماضي، أن قواته على استعداد تام لوقف إطلاق النار، والدخول في محادثات سياسية شاملة لإنهاء الصراع مع الجيش.
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ودعا حميدتي إلى تأسيس جيش سوداني جديد "لبناء مؤسسة عسكرية مهنية تنأى بنفسها عن السياسة وتحمي الدستور والنظام الديمقراطي"، حسب تعبيره.
وأوضح أن الحرب سببت دمارا "لم يسبق له مثيل" في السودان، لا سيما الخرطوم، وأحدثت أزمة إنسانية في دارفور، لافتًا إلى أن فريقه انخرط "بصدق" في المفاوضات التي استضافتها السعودية في جدة، وطرح رؤية لإيقاف الحرب.
وتتواصل، منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من أنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
واتفق طرفا النزاع مرات عدة على وقف لإطلاق النار، لكن لم يتم الالتزام به.
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