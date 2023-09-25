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https://sputnikarabic.ae/20230925/كلمة-لافروف-خلال-افتتاح-معرض-بمناسبة-الذكرى-الـ80-للعلاقات-الروسية-المصرية-فيديو-1081377866.html
لافروف يلقي كلمة بمناسبة الذكرى الـ80 للعلاقات الروسية المصرية... فيديو
لافروف يلقي كلمة بمناسبة الذكرى الـ80 للعلاقات الروسية المصرية... فيديو
ألقى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، كلمة خلال افتتاح معرض بمناسبة الذكر الـ80 للعلاقات الروسية - المصرية. 25.09.2023, سبوتنيك عربي
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روسيا
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لافروف يلقي كلمة بمناسبة الذكرى الـ80 للعلاقات الروسية المصرية... فيديو

10:27 GMT 25.09.2023 (تم التحديث: 10:49 GMT 25.09.2023)
© Пресс-служба МИД РФ / الانتقال إلى بنك الصورسيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا
سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2023
© Пресс-служба МИД РФ
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ألقى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، كلمة خلال افتتاح معرض بمناسبة الذكر الـ80 للعلاقات الروسية - المصرية.
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Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:50 GMT
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