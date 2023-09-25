https://sputnikarabic.ae/20230925/كلمة-لافروف-خلال-افتتاح-معرض-بمناسبة-الذكرى-الـ80-للعلاقات-الروسية-المصرية-فيديو-1081377866.html
لافروف يلقي كلمة بمناسبة الذكرى الـ80 للعلاقات الروسية المصرية... فيديو
لافروف يلقي كلمة بمناسبة الذكرى الـ80 للعلاقات الروسية المصرية... فيديو
ألقى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، كلمة خلال افتتاح معرض بمناسبة الذكر الـ80 للعلاقات الروسية - المصرية. 25.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-25T10:27+0000
2023-09-25T10:27+0000
2023-09-25T10:49+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1e/1062875781_0:0:3161:1779_1920x0_80_0_0_5955034dda149cda3c729aac754d4d00.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1e/1062875781_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_630fe1e7f7ced850214660c8946e4c5d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
لافروف يلقي كلمة بمناسبة الذكرى الـ80 للعلاقات الروسية المصرية... فيديو
10:27 GMT 25.09.2023 (تم التحديث: 10:49 GMT 25.09.2023) تابعنا عبر
يتبع
ألقى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، كلمة خلال افتتاح معرض بمناسبة الذكر الـ80 للعلاقات الروسية - المصرية.