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https://sputnikarabic.ae/20230925/مذيع-أمريكي-يتهم-حكومة-بايدن-بمنعه-من-إجراء-مقابلة-مع-بوتين-1081379402.html
مذيع أمريكي يتهم حكومة بايدن بمنعه من إجراء مقابلة مع بوتين
مذيع أمريكي يتهم حكومة بايدن بمنعه من إجراء مقابلة مع بوتين
كشف المذيع الأمريكي، تاكر كارلسون، أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عرقلوا ‏محاولاته إجراء مقابلة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.‏ 25.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-25T11:49+0000
2023-09-25T11:49+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
جو بايدن
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وقال كارلسون في مقابلة مع وسائل إعلام سويسرية، أمس الأحد: "حاولت إجراء مقابلة مع فلاديمير بوتين، وأوقفتني الحكومة الأمريكية".ورغم عدم توضيحه هويّة هؤلاء المسؤولين، إلا أن كارلسون اعترض على حقيقة أنه لم يدافع عنه أحد في وسائل الإعلام الأمريكية.وقال في المقابلة: "لا أعتقد أن هناك من قال "انتظر لحظة" ربما لا أحب هذا الرجل (يقصد نفسه)، لكن لديه الحق في إجراء مقابلة مع أي شخص يريده، ولدينا الحق في سماع ما يقوله الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لكن لا يُسمح لك بسماع صوت بوتين، لماذا؟".انهيار "الناتو" و"سويفت"من ناحية أخرى، قال المذيع الأمريكي، تاكر كارلسون، في المقابلة مع الصحيفة السويسرية، إنه يعتقد أن "العالم يتغير بسرعة أكبر بكثير مما يفهمه معظم الأمريكيين".وقال موضحًا: "لا توجد تقريبا أي تغطية لبقية العالم في وسائل الإعلام الغربية... الأمريكيون ليس لديهم إحساس جيد بالأمر، وفي هذا البلد نشير إلى ما نحن فيه باسم "نظام ما بعد الحرب"، إن جميع المؤسسات التي تم إنشاؤها في أعقاب الحرب العالمية الثانية تسعى للحفاظ على سلام العالم وازدهاره، وأمريكا كانت على قمة الهرم، وذلك يشمل هيمنة الدولار، ونظام "سويفت" المصرفي، وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، لكن كل ذلك يبدو لي أنه ينهار".رعب العاملين في الإعلام الأمريكيوبحسب تاكر كارلسون في المقابلة السويسرية، فإن "وسائل الإعلام الإخبارية الأمريكية ليست جديرة بالثقة".وقال: "لقد كانت هناك محاولة عدوانية للغاية على مدى عدد من العقود، من جانب الأشخاص الذين يديرون أمريكا للسيطرة على ما هو متاح في محطاتنا الإخبارية وفي صحفنا، وللسيطرة على وسائل الإعلام الإخبارية".وعن هؤلاء الخائفين، قال كارلسون: "إنهم موجودون في مناصبهم لمحاسبة الأشخاص الموجودين في السلطة، لكنهم بدلا من ذلك يفعلون العكس تماما".وفي تعليقه على الأزمة الأوكرانية واستمرارها، أكد المذيع الأمريكي، تاكر كارلسون، أن "هذا صراع نووي محتمل بين القوى العظمى".وأثناء زيارته إلى المجر، الشهر الماضي، أكد الكاتب والشخصية الإعلامية الأمريكية، أن الناس في أمريكا "يتعرضون للكذب بشأن ما يحدث بالفعل في أوكرانيا".
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روسيا, فلاديمير بوتين, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, جو بايدن
روسيا, فلاديمير بوتين, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, جو بايدن

مذيع أمريكي يتهم حكومة بايدن بمنعه من إجراء مقابلة مع بوتين

11:49 GMT 25.09.2023
© AFP 2023 / GIORGIO VIERAالمذيع الأمريكي، تاكر كارلسون
المذيع الأمريكي، تاكر كارلسون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2023
المذيع الأمريكي، تاكر كارلسون
© AFP 2023 / GIORGIO VIERA
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كشف المذيع الأمريكي، تاكر كارلسون، أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عرقلوا ‏محاولاته إجراء مقابلة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.‏
وقال كارلسون في مقابلة مع وسائل إعلام سويسرية، أمس الأحد: "حاولت إجراء مقابلة مع فلاديمير بوتين، وأوقفتني الحكومة الأمريكية".
ورغم عدم توضيحه هويّة هؤلاء المسؤولين، إلا أن كارلسون اعترض على حقيقة أنه لم يدافع عنه أحد في وسائل الإعلام الأمريكية.
وقال في المقابلة: "لا أعتقد أن هناك من قال "انتظر لحظة" ربما لا أحب هذا الرجل (يقصد نفسه)، لكن لديه الحق في إجراء مقابلة مع أي شخص يريده، ولدينا الحق في سماع ما يقوله الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لكن لا يُسمح لك بسماع صوت بوتين، لماذا؟".

وتابع تاكر كارلسون: "أنا مواطن أمريكي، أنا أمريكي أكثر ولاءً من جو بايدن أو نائبته، كامالا هاريس، اللذين لم ينشآ حتى في هذا البلد، لقد نشأت كامالا في كندا، ويخبرونني ما هو معنى أن تكون أمريكيا مخلصا".

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انهيار "الناتو" و"سويفت"

من ناحية أخرى، قال المذيع الأمريكي، تاكر كارلسون، في المقابلة مع الصحيفة السويسرية، إنه يعتقد أن "العالم يتغير بسرعة أكبر بكثير مما يفهمه معظم الأمريكيين".
وقال موضحًا: "لا توجد تقريبا أي تغطية لبقية العالم في وسائل الإعلام الغربية... الأمريكيون ليس لديهم إحساس جيد بالأمر، وفي هذا البلد نشير إلى ما نحن فيه باسم "نظام ما بعد الحرب"، إن جميع المؤسسات التي تم إنشاؤها في أعقاب الحرب العالمية الثانية تسعى للحفاظ على سلام العالم وازدهاره، وأمريكا كانت على قمة الهرم، وذلك يشمل هيمنة الدولار، ونظام "سويفت" المصرفي، وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، لكن كل ذلك يبدو لي أنه ينهار".
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رعب العاملين في الإعلام الأمريكي

وبحسب تاكر كارلسون في المقابلة السويسرية، فإن "وسائل الإعلام الإخبارية الأمريكية ليست جديرة بالثقة".
وقال: "لقد كانت هناك محاولة عدوانية للغاية على مدى عدد من العقود، من جانب الأشخاص الذين يديرون أمريكا للسيطرة على ما هو متاح في محطاتنا الإخبارية وفي صحفنا، وللسيطرة على وسائل الإعلام الإخبارية".
وأضاف المعلق السياسي الأمريكي، أن "سبب موافقة العاملين في وسائل الإعلام الأمريكي على ذلك الوضع هو أنهم يشعرون بالرعب".
وعن هؤلاء الخائفين، قال كارلسون: "إنهم موجودون في مناصبهم لمحاسبة الأشخاص الموجودين في السلطة، لكنهم بدلا من ذلك يفعلون العكس تماما".
وفي تعليقه على الأزمة الأوكرانية واستمرارها، أكد المذيع الأمريكي، تاكر كارلسون، أن "هذا صراع نووي محتمل بين القوى العظمى".
وأثناء زيارته إلى المجر، الشهر الماضي، أكد الكاتب والشخصية الإعلامية الأمريكية، أن الناس في أمريكا "يتعرضون للكذب بشأن ما يحدث بالفعل في أوكرانيا".
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