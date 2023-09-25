"مرشد الأمومة".. فلسطينية تبتكر تطبيقا يساعد الأمهات على معرفة أسباب بكاء أطفالهن.. صور وفيديو
09:30 GMT 25.09.2023 (تم التحديث: 09:35 GMT 25.09.2023)
© Sputnik . Ajwad Jradatفلسطينية تبتكر تطبيق مرشد الأمومة الذي يساعد الأمهات على معرفة أسباب بكاء أطفالهن
© Sputnik . Ajwad Jradat
حصري
استطاعت ليالي الخطيب (16عاما) من بلدة الخلجان غرب جنين شمال الضفة الغربية، ابتكار تطبيق ذكي يساعد الأمهات على فهم احتياجات أبنائهن الرضع بشكل أفضل، ويقلل الضغط والتوتر لدى الأمهات.
الفكرة جاءت عندما لاحظت ليالي بكاء أخيها الصغير المتكرر دون معرفة السبب، ما دفعها للبحث المستمر عن حل لمعرفة السبب وتوفير الوقت والجهد على والدتها، فبدأت بالبحث والقراءة المستمرة حول بكاء الأطفال وتقنيات الذكاء الاصطناعي، حتى استطاعت الوصول إلى تطبيق مرشد الأمومة.
وتقول ليالي لوكالة "سبوتنيك": "لم يكن لدي أي خبرة في هذا المجال، وأنا ما زلت طالبة في المرحلة المتوسطة، لذا حاولت أولاً دراسة طرق البرمجة عبر اليوتيوب، ثم بدأت التطبيق في المدرسة، وأخبرت معلماتي بذلك، وبمساعدتهن بدأت برسم الخطوات الأولى للتطبيق".
ليالي استمرت في تطوير برنامجها منذ 2019، وأدخلت عليه احتمالات كثيرة، وأصبح التطبيق يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ويفهم حاجات الطفل الرضيع من صوت بكائه وحركات جسده، ويُخبر الأم سبب بكاء طفلها وكيفية التعامل معه.
وتضيف ليالي لـ "سبوتنيك":
"لقد تم فحص التطبيق من قبل مختصين ومنحه نسبة نجاح وصلت 93% بالنسخة التجريبيّة، وهذا التطبيق يستهدف الأمهات الجدد أو اللاتي يرعين الأطفال، والممرضين في الحضانات، ويحتوي التطبيق أيضا على إرشادات لكيفية التعامل مع الطفل الرضيع".
© Sputnik . Ajwad Jradatليالي الخطيب مبتكرة تطبيق مرشد الأمومة
ليالي الخطيب مبتكرة تطبيق مرشد الأمومة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وعن طريقة عمل "مرشد الأمومة"، تقول ليالي: "عند فتح التطبيق يمكن رؤية صورة ميكروفون، وظيفته تسجيل صوت بكاء الرضيع، وتلقائيًا سيقوم هو بتخزين الصوت وتحليله وإعطاء نتيجة حول سبب بكاء الطفل، إضافة لكيفية التعامل الصحيحة معه في هذه الحالة، وكل ذلك يتم بطريقة الذكاء الاصطناعي، فيظهر البرنامج سبب البكاء وطريقة التعامل، ويحتوي التطبيق على 60 صوتا مختلفا، فمثلاً صوت مرحلة الجوع عند الطفل، تختلف عن صوته عند الشعور بألم في البطن، لكن "مرشد الأمومة" يحلل كل صوت بشكل منفرد".
© Sputnik . Ajwad Jradatفلسطينية تبتكر تطبيق مرشد الأمومة الذي يساعد الأمهات على معرفة أسباب بكاء أطفالهن
فلسطينية تبتكر تطبيق مرشد الأمومة الذي يساعد الأمهات على معرفة أسباب بكاء أطفالهن
© Sputnik . Ajwad Jradat
شاركت الخطيب في معارض محلية وحصلت على جوائز، وتأهلت للمنافسة النهائية في مسابقة "أنتل آي سف" وحصد التطبيق المركز الثاني على مستوى العالم في جائزة ناصر بن حمد للإبداع الشبابي، بمشاركة 8000 مشروع من 128 دولة من مختلف أنحاء العالم.
© Sputnik . Ajwad Jradatليالي الخطيب مبتكرة تطبيق مرشد الأمومة
ليالي الخطيب مبتكرة تطبيق مرشد الأمومة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتسعى ليالي لتسجيل التطبيق كبراءة اختراع، وتتمنى من المختصين في هذا المجال مساعدتها حتى تحقق حلمها بوصول تطبيق مرشد الأمومة للعالمية.