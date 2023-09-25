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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230925/مسيرة-روسية-تباغت-مقرا-أوكرانيا-وتدمر-نقطة-تمركز-هاون-فيديو--1081376659.html
مسيرة روسية تباغت مقرا أوكرانيا وتدمر نقطة تمركز هاون... فيديو
مسيرة روسية تباغت مقرا أوكرانيا وتدمر نقطة تمركز هاون... فيديو
شنت مسيرة روسية هجوما مباغتا على مقر أوكراني متخفٍ تحت الأرض في محور سوليدار، يحتوي في داخله عددا من الجنود، ومربط هاون من أحد جوانب خنادقه. 25.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-25T09:49+0000
2023-09-25T09:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد التي حصلت عليها وكالة "سبوتنيك"، وجود عدد من الجنود الأوكرانيين في الخنادق المنتشرة، التي تشكل مقرا صغيرا للقوات الأوكرانية ونقطة تمركز مربط هاون في مقدمته.وقامت المسيرة الروسية بالتوجه بشكل مباشر إلى مكان تواجد الهاون، واستهداف السلاح وتدميره بانفجار امتد تأثيره إلى جميع أرجاء شبكة الخنادق المتواجدة في المكان.ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، لقطات للحظة تنفيذ مقاتلات من طراز "سو-34" الروسية ضربات باستخدام قنابل موجهة، على مراكز القيادة والمراقبة ومراكز التحكم بالطائرات المسيرة، وعدد من الآليات العسكرية الأوكرانية، على محور كراسني ليمان.وكانت الدفاع الروسية قد أفادت، يوم أمس الأحد، بأن القوات الروسية قامت بتحسين موقعها التكتيكي على محور دونيتسك بعد نجاحها في إحباط أربع هجمات أوكرانية وتنفيذ هجوم معاكس.اقرأ أيضا: روسيا تطور نظاما شاملا وفريدا لتدمير الطائرات المسيرة الانتحاريةشاهد أيضا: 5 جنود روس يدحرون كتيبة أوكرانية مدعومة بـ12 مسيرة... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230925/الدفاع-الروسية-تدمير-4-مسيرات-أوكرانية-فوق-البحر-الأسود-وجمهورية-القرم--عاجل-1081358902.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

مسيرة روسية تباغت مقرا أوكرانيا وتدمر نقطة تمركز هاون... فيديو

09:49 GMT 25.09.2023
© Sputnikالقوات الروسية تدمر مقرا أوكرانيا ومربط هاون في سوليدار
القوات الروسية تدمر مقرا أوكرانيا ومربط هاون في سوليدار - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2023
© Sputnik
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شنت مسيرة روسية هجوما مباغتا على مقر أوكراني متخفٍ تحت الأرض في محور سوليدار، يحتوي في داخله عددا من الجنود، ومربط هاون من أحد جوانب خنادقه.
وتظهر المشاهد التي حصلت عليها وكالة "سبوتنيك"، وجود عدد من الجنود الأوكرانيين في الخنادق المنتشرة، التي تشكل مقرا صغيرا للقوات الأوكرانية ونقطة تمركز مربط هاون في مقدمته.
وقامت المسيرة الروسية بالتوجه بشكل مباشر إلى مكان تواجد الهاون، واستهداف السلاح وتدميره بانفجار امتد تأثيره إلى جميع أرجاء شبكة الخنادق المتواجدة في المكان.
منظومة بانتسير الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: تدمير 4 مسيرات أوكرانية فوق البحر الأسود وجمهورية القرم
04:55 GMT
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، لقطات للحظة تنفيذ مقاتلات من طراز "سو-34" الروسية ضربات باستخدام قنابل موجهة، على مراكز القيادة والمراقبة ومراكز التحكم بالطائرات المسيرة، وعدد من الآليات العسكرية الأوكرانية، على محور كراسني ليمان.
وكانت الدفاع الروسية قد أفادت، يوم أمس الأحد، بأن القوات الروسية قامت بتحسين موقعها التكتيكي على محور دونيتسك بعد نجاحها في إحباط أربع هجمات أوكرانية وتنفيذ هجوم معاكس.
اقرأ أيضا: روسيا تطور نظاما شاملا وفريدا لتدمير الطائرات المسيرة الانتحارية
شاهد أيضا: 5 جنود روس يدحرون كتيبة أوكرانية مدعومة بـ12 مسيرة... فيديو
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Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:50 GMT
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