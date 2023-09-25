https://sputnikarabic.ae/20230925/مسيرة-روسية-تباغت-مقرا-أوكرانيا-وتدمر-نقطة-تمركز-هاون-فيديو--1081376659.html
مسيرة روسية تباغت مقرا أوكرانيا وتدمر نقطة تمركز هاون... فيديو
مسيرة روسية تباغت مقرا أوكرانيا وتدمر نقطة تمركز هاون... فيديو
شنت مسيرة روسية هجوما مباغتا على مقر أوكراني متخفٍ تحت الأرض في محور سوليدار، يحتوي في داخله عددا من الجنود، ومربط هاون من أحد جوانب خنادقه. 25.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-25T09:49+0000
2023-09-25T09:49+0000
2023-09-25T09:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/19/1081376502_33:0:1005:547_1920x0_80_0_0_409f5af491ac0b14c3021f9c69097f1b.png
وتظهر المشاهد التي حصلت عليها وكالة "سبوتنيك"، وجود عدد من الجنود الأوكرانيين في الخنادق المنتشرة، التي تشكل مقرا صغيرا للقوات الأوكرانية ونقطة تمركز مربط هاون في مقدمته.وقامت المسيرة الروسية بالتوجه بشكل مباشر إلى مكان تواجد الهاون، واستهداف السلاح وتدميره بانفجار امتد تأثيره إلى جميع أرجاء شبكة الخنادق المتواجدة في المكان.ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، لقطات للحظة تنفيذ مقاتلات من طراز "سو-34" الروسية ضربات باستخدام قنابل موجهة، على مراكز القيادة والمراقبة ومراكز التحكم بالطائرات المسيرة، وعدد من الآليات العسكرية الأوكرانية، على محور كراسني ليمان.وكانت الدفاع الروسية قد أفادت، يوم أمس الأحد، بأن القوات الروسية قامت بتحسين موقعها التكتيكي على محور دونيتسك بعد نجاحها في إحباط أربع هجمات أوكرانية وتنفيذ هجوم معاكس.اقرأ أيضا: روسيا تطور نظاما شاملا وفريدا لتدمير الطائرات المسيرة الانتحاريةشاهد أيضا: 5 جنود روس يدحرون كتيبة أوكرانية مدعومة بـ12 مسيرة... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230925/الدفاع-الروسية-تدمير-4-مسيرات-أوكرانية-فوق-البحر-الأسود-وجمهورية-القرم--عاجل-1081358902.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/19/1081376502_155:0:884:547_1920x0_80_0_0_3014e2895352ace7740c1fe4ad4837e2.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مسيرة روسية تباغت مقرا أوكرانيا وتدمر نقطة تمركز هاون... فيديو
تابعنا عبر
شنت مسيرة روسية هجوما مباغتا على مقر أوكراني متخفٍ تحت الأرض في محور سوليدار، يحتوي في داخله عددا من الجنود، ومربط هاون من أحد جوانب خنادقه.
وتظهر المشاهد التي حصلت عليها وكالة "سبوتنيك"، وجود عدد من الجنود الأوكرانيين في الخنادق المنتشرة، التي تشكل مقرا صغيرا للقوات الأوكرانية ونقطة تمركز مربط هاون في مقدمته.
وقامت المسيرة الروسية بالتوجه بشكل مباشر إلى مكان تواجد الهاون، واستهداف السلاح وتدميره بانفجار امتد تأثيره إلى جميع أرجاء شبكة الخنادق المتواجدة في المكان.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، لقطات للحظة تنفيذ مقاتلات من طراز "سو-34" الروسية ضربات باستخدام قنابل موجهة، على مراكز القيادة والمراقبة ومراكز التحكم بالطائرات المسيرة، وعدد من الآليات العسكرية الأوكرانية، على محور كراسني ليمان.
وكانت الدفاع الروسية قد أفادت، يوم أمس الأحد، بأن القوات الروسية قامت بتحسين موقعها التكتيكي
على محور دونيتسك بعد نجاحها في إحباط أربع هجمات أوكرانية وتنفيذ هجوم معاكس.