https://sputnikarabic.ae/20230925/مشاهد-مقززة-داخل-ثكنة-عسكرية-أمريكية-تثير-جدلا-فيديو-1081380552.html
مشاهد "مقززة" داخل ثكنة عسكرية أمريكية تثير جدلا... فيديو
مشاهد "مقززة" داخل ثكنة عسكرية أمريكية تثير جدلا... فيديو
ذكرت وسائل إعلام غربية أن الآلاف من العسكريين في الولايات المتحدة يضطرون إلى العيش في ظروف مريعة في ثكنات قذرة مغطاة بالعفن وتغمرها مياه الصرف الصحي. 25.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-25T12:19+0000
2023-09-25T12:19+0000
2023-09-25T12:19+0000
نادي الفيديو
الولايات المتحدة الأمريكية
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ويضطر الآلاف من العسكريين في الولايات المتحدة إلى العيش في ظروف رهيبة في ثكنات قذرة مغطاة بالعفن وتغمرها مياه الصرف الصحي، حسبما ذكر موقع "بيزنيس إنسايدر" نقلاً عن تقرير للحكومة الأمريكية.في إحدى المنشآت، يكون الأفراد العسكريون مسؤولين عن تنظيف النفايات البيولوجية التي قد تبقى في الثكنات بعد الانتحار، حسبما ذكره موقع "بزنس إنسايدر".وأشار الصحفيون أيضًا إلى أن العيش في مثل هذه الظروف يؤثر على الصحة العقلية للمقاتلين، مما يسبب نوبات الهلع أوالجنوح لتعاطي المخدرات، مما قد يقوض فعاليتهم القتالية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية
مشاهد "مقززة" داخل ثكنة عسكرية أمريكية تثير جدلا... فيديو
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ذكرت وسائل إعلام غربية أن الآلاف من العسكريين في الولايات المتحدة يضطرون إلى العيش في ظروف مريعة في ثكنات قذرة مغطاة بالعفن وتغمرها مياه الصرف الصحي.
ويضطر الآلاف من العسكريين في الولايات المتحدة إلى العيش في ظروف رهيبة في ثكنات قذرة مغطاة بالعفن وتغمرها مياه الصرف الصحي، حسبما ذكر موقع "بيزنيس إنسايدر" نقلاً عن تقرير للحكومة الأمريكية.
في إحدى المنشآت، يكون الأفراد العسكريون مسؤولين عن تنظيف النفايات البيولوجية التي قد تبقى في الثكنات بعد الانتحار، حسبما ذكره موقع "بزنس إنسايدر".
وأشار التقرير إلى أن ثكنات القوات المسلحة للولايات المتحدة كانت في حالة مريعة، العفن في كل مكان، والأرضيات قذرة، وتفشي الحشرات والآفات الأخرى، والمجاري الفائضة، والمياه البنية القذرة الجارية من الأنابيب.
وأشار الصحفيون أيضًا إلى أن العيش في مثل هذه الظروف يؤثر على الصحة العقلية للمقاتلين، مما يسبب نوبات الهلع
أوالجنوح لتعاطي المخدرات، مما قد يقوض فعاليتهم القتالية.