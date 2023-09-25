https://sputnikarabic.ae/20230925/مطالبات-من-ترودو-بتقديمه-اعتذارا-شخصيا-عقب-واقعة-تكريم-نازي-في-البرلمان-الكندي-1081387287.html

مطالبات من ترودو بتقديمه اعتذارا شخصيا عقب واقعة تكريم "نازي" في البرلمان الكندي

مطالبات من ترودو بتقديمه اعتذارا شخصيا عقب واقعة تكريم "نازي" في البرلمان الكندي

صرح السفير الروسي لدى كندا، أوليغ ستيبانوف، اليوم الاثنين، بأنه سيرسل مذكرة إلى وزارة الخارجية الكندية ومكتب رئيس الوزراء الكندي، يطلب فيها توضيحا بشأن دعوة... 25.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-25T13:49+0000

2023-09-25T13:49+0000

2023-09-25T13:49+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

أخبار كندا

جرائم النازية الأوكرانية

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وقال ستيبانوف في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن "السفارة ستتخذ الخطوات الرسمية المناسبة، وسنطلب بالطبع توضيحا من الحكومة الكندية".وأضاف ستيبانوف أنه سيتم إرسال مذكرات إلى وزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء، مع رسائل شخصية مرفقة إلى وزيرة الخارجية ميلاني جولي، ورئيس الوزراء جاستن ترودو.وحظي المواطن النازي الأوكراني، ياروسلاف هونكا، الذي قدمه رئيس البرلمان على أنه من المحاربين القدامى الذين قاتلوا الروس خلال الحرب العالمية الثانية، بحفاوة بالغة، يوم الجمعة الماضي، خلال حفل نظمه البرلمان بمناسبة زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.وتبين لاحقا، أن هونكا عضو في فرقة المتطوعين الرابعة عشر التابعة لوحدات "إس إس" التابعة للحزب النازي الألماني، والتي لم تكن تقاتل الجيش الأحمر في روسيا وحسب، بل اشتهرت أيضا بارتكاب فظائع ضد اليهود والبولنديين والبيلاروس والسلوفاك.قال الخبير السياسي، سيرغي ميلنيشوك، لـ"سبوتنيك"، إن التحية في البرلمان الكندي لمقاتل سابق من فرقة غاليسيا التابعة لقوات الأمن الخاصة، تتحدث عن الشخصية الأخلاقية لفلاديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترود، وتعكس بشكل عام المسار الأيديولوجي الحديث للغرب."إدانات ومطالبات باعتذار شخصي من ترودو"دعا زعيم المعارضة الكندية بيير بويليفر على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) رئيس الوزراء جاستن ترودو إلى الاعتذار عن دعوة المقاتل السابق في فرقة "إس إس" ياروسلاف هونكه إلى اجتماع برلماني والتصفيق له.وبحسب السياسي، فإن خدمة البروتوكول التابعة لرئيس الوزراء الكندي كانت مسؤولة عن اختيار الضيوف للحدث الذي أقيم على شرف زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لذلك لم يتمكن البرلمانيون من معرفة "الماضي المظلم" لهونكا.وأصدر الفرع الكندي للمنظمة غير الحكومية لحماية حقوق الإنسان ومكافحة معاداة السامية، مركز "سيمون فيزنتال"، بيانا أدان فيه تكريم النازي الأوكراني.وقال البيان: "يجب تقديم اعتذار لجميع الناجين من المحرقة وقدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية الذين قاتلوا ضد النازيين، ويجب تقديم تفسير لكيفية حصول هذا الرجل... على الاعتراف من رئيس مجلس النواب".

https://sputnikarabic.ae/20230925/الكرملين-يعرب-عن-غضبه-من-تكريم-شخصية-نازية-أوكرانية-في-كندا-1081377979.html

https://sputnikarabic.ae/20230925/ترودو-يتنصل-من-تكريم-نازي-في-البرلمان-الكندي-1081372406.html

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