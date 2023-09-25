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مقاتلات روسية تدمر "ميغ-29" أوكرانية في مطار دولغينتسيفو
Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230925/مقاتلات-روسية-تدمر-ميغ-29-أوكرانية-في-مطار-دولغينتسيفو--عاجل-1081378704.html
مقاتلات روسية تدمر "ميغ-29" أوكرانية في مطار دولغينتسيفو
مقاتلات روسية تدمر "ميغ-29" أوكرانية في مطار دولغينتسيفو
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية دمرت، اليوم الاثنين، مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" في مطار دولغينتسيفو في مقاطعة دنيبروبتروفسك. 25.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-25T11:12+0000
2023-09-25T11:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الدفاع الروسية: "دمرت القوات الجوية الروسية مقاتلة من طراز "ميغ- 29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في مطار دولغينتسيفو في مقاطعة دنيبروبتروفسك".ووفقا لبيان الدفاع: "دمرت القوات الروسية أيضا مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" في مطار دولغينتسيفو في مقاطعة دنيبروبتروفسك بواسطة طائرة من دون طيار في 20 سبتمبر".وأضاف البيان: "اعترضت الدفاعات الجوية 7 صواريخ من طراز "هيمارس".وتابع البيان: "تم تدمير 33 طائرة دون طيار في مناطق عدة من جمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة زابوروجيه".وقالت الدفاع في بيانها: "بواسطة المدفعية الروسية والطيران الروسي، تم تدمير مراكز القيادة والمراقبة للوائين الدفاعي الإقليمي 105 و122 في وجمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خيرسون".وتابع البيان: "استطاعت القوات الروسية من تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الدفاع الإقليمي 126 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نيكولايفكا في مقاطعة خيرسون".وبحسب الدفاع: "بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 90 عسكريًا أوكرانيًا ودبابتين وسيارتين ومدفعي هاوتزر من طراز"دي-30".
https://sputnikarabic.ae/20230925/صواريخ-روسية-مجنحة-تدمر-مراكز-انتشار-للمرتزقة-الأجانب-والمخربين-الأوكرانيين--عاجل-1081378839.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

مقاتلات روسية تدمر "ميغ-29" أوكرانية في مطار دولغينتسيفو

11:12 GMT 25.09.2023 (تم التحديث: 11:31 GMT 25.09.2023)
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مناورات الطيران الحربي الروسي في منطقة جنوب غرب روسيا - الجيش الروسي، إطلاق صاروخ فيخر - 1 من مروحية كا - 52 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2023
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية دمرت، اليوم الاثنين، مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" في مطار دولغينتسيفو في مقاطعة دنيبروبتروفسك.
وقالت الدفاع الروسية: "دمرت القوات الجوية الروسية مقاتلة من طراز "ميغ- 29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في مطار دولغينتسيفو في مقاطعة دنيبروبتروفسك".
ووفقا لبيان الدفاع: "دمرت القوات الروسية أيضا مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" في مطار دولغينتسيفو في مقاطعة دنيبروبتروفسك بواسطة طائرة من دون طيار في 20 سبتمبر".
وأضاف البيان: "اعترضت الدفاعات الجوية 7 صواريخ من طراز "هيمارس".
وتابع البيان: "تم تدمير 33 طائرة دون طيار في مناطق عدة من جمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة زابوروجيه".
قصف مواقع الجيش الأوكراني بصواريخ باستيون وكاليبر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صواريخ روسية مجنحة تدمر مراكز انتشار للمرتزقة الأجانب والمخربين الأوكرانيين
11:12 GMT
وقالت الدفاع في بيانها: "بواسطة المدفعية الروسية والطيران الروسي، تم تدمير مراكز القيادة والمراقبة للوائين الدفاعي الإقليمي 105 و122 في وجمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خيرسون".
وتابع البيان: "استطاعت القوات الروسية من تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الدفاع الإقليمي 126 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نيكولايفكا في مقاطعة خيرسون".
وبحسب الدفاع: "بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 90 عسكريًا أوكرانيًا ودبابتين وسيارتين ومدفعي هاوتزر من طراز"دي-30".
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