https://sputnikarabic.ae/20230925/مقاتلات-روسية-تدمر-ميغ-29-أوكرانية-في-مطار-دولغينتسيفو--عاجل-1081378704.html
مقاتلات روسية تدمر "ميغ-29" أوكرانية في مطار دولغينتسيفو
مقاتلات روسية تدمر "ميغ-29" أوكرانية في مطار دولغينتسيفو
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية دمرت، اليوم الاثنين، مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" في مطار دولغينتسيفو في مقاطعة دنيبروبتروفسك. 25.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-25T11:12+0000
2023-09-25T11:12+0000
2023-09-25T11:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الدفاع الروسية: "دمرت القوات الجوية الروسية مقاتلة من طراز "ميغ- 29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في مطار دولغينتسيفو في مقاطعة دنيبروبتروفسك".ووفقا لبيان الدفاع: "دمرت القوات الروسية أيضا مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" في مطار دولغينتسيفو في مقاطعة دنيبروبتروفسك بواسطة طائرة من دون طيار في 20 سبتمبر".وأضاف البيان: "اعترضت الدفاعات الجوية 7 صواريخ من طراز "هيمارس".وتابع البيان: "تم تدمير 33 طائرة دون طيار في مناطق عدة من جمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة زابوروجيه".وقالت الدفاع في بيانها: "بواسطة المدفعية الروسية والطيران الروسي، تم تدمير مراكز القيادة والمراقبة للوائين الدفاعي الإقليمي 105 و122 في وجمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خيرسون".وتابع البيان: "استطاعت القوات الروسية من تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الدفاع الإقليمي 126 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نيكولايفكا في مقاطعة خيرسون".وبحسب الدفاع: "بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 90 عسكريًا أوكرانيًا ودبابتين وسيارتين ومدفعي هاوتزر من طراز"دي-30".
https://sputnikarabic.ae/20230925/صواريخ-روسية-مجنحة-تدمر-مراكز-انتشار-للمرتزقة-الأجانب-والمخربين-الأوكرانيين--عاجل-1081378839.html
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روسيا, العالم
مقاتلات روسية تدمر "ميغ-29" أوكرانية في مطار دولغينتسيفو
11:12 GMT 25.09.2023 (تم التحديث: 11:31 GMT 25.09.2023) تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية دمرت، اليوم الاثنين، مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" في مطار دولغينتسيفو في مقاطعة دنيبروبتروفسك.
وقالت الدفاع الروسية: "دمرت القوات الجوية الروسية مقاتلة من طراز "ميغ- 29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في مطار دولغينتسيفو في مقاطعة دنيبروبتروفسك".
ووفقا لبيان الدفاع: "دمرت القوات الروسية أيضا مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" في مطار دولغينتسيفو في مقاطعة دنيبروبتروفسك بواسطة طائرة من دون طيار في 20 سبتمبر".
وأضاف البيان: "اعترضت الدفاعات الجوية 7 صواريخ من طراز "هيمارس".
وتابع البيان: "تم تدمير 33 طائرة دون طيار في مناطق عدة من جمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة زابوروجيه".
وقالت الدفاع في بيانها: "بواسطة المدفعية الروسية والطيران الروسي، تم تدمير مراكز القيادة والمراقبة للوائين الدفاعي الإقليمي 105 و122 في وجمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خيرسون".
وتابع البيان: "استطاعت القوات الروسية من تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الدفاع الإقليمي 126 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نيكولايفكا في مقاطعة خيرسون".
وبحسب الدفاع: "بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 90 عسكريًا أوكرانيًا ودبابتين وسيارتين ومدفعي هاوتزر من طراز"دي-30".