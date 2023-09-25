https://sputnikarabic.ae/20230925/نائب-لبناني-حزب-القوات-لن-يشارك-بأي-جلسة-حوار-خارج-الأطر-الدستورية--1081390197.html
نائب لبناني: حزب "القوات" لن يشارك بأي جلسة حوار خارج الأطر الدستورية
نائب لبناني: حزب "القوات" لن يشارك بأي جلسة حوار خارج الأطر الدستورية
أعلن عضو تكتل "الجمهورية القوية"، النائب سعيد الأسمر، أن حزب "القوات اللبنانية" لن يشارك بأي جلسة حوار لبحث الاستحقاق الرئاسي خارج الأطر الدستورية. 25.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-25T14:48+0000
2023-09-25T14:48+0000
2023-09-25T14:48+0000
لبنان
أخبار لبنان
تقارير سبوتنيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/13/1072466512_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0c4fdd5c673d122baed5fc6549ea9b0c.jpg
وفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، قال الأسمر، إن "حزب "القوات" كان واضحًا منذ بداية الطريق بالتزامه بالمؤسسات والطرق الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية كما يمليه عليه الدستور، عبر المجلس النيابي وتحت قبة البرلمان وليس في حوارات خارجية، وبالتالي الحوار الخارجي هدفه فقط تضييع الوقت وتحميل المسؤولية إلى فريق آخر عن من فعلًا يعطل الانتخابات الرئاسية".وأوضح أن "حزب الله ورئيس مجلس النواب، "حركة أمل"، لا يدعون إلى جلسات انتخاب رئيس جمهورية، وإذا دعوا يقومون بالتعطيل، وبالتالي أي دعوة للحوار ليس لها معنى".وأشار الأسمر إلى أن "أي حوار يحصل خلال جلسات متتالية لانتخاب رئيس داخل قبة البرلمان، وغير ذلك لن نشارك في أي جلسة حوار خارج الأطر الدستورية، وأكثر من ذلك لن نقبل أن نتحاور مع من اغتالوا البلد والمواطنين، ومع من يمعن بتدمير البلد، هناك أطر دستورية".وحذر الأسمر من "أي تأخير بالتعامل مع صندوق النقد الدولي ووضع خطة التعافي الاقتصادي وهيكلة المصارف وغيرهم"، لافتًا إلى أنه "نحن بحاجة إلى حكومة جديدة وقوانين ومشاريع قوانين تقر في المجلس النيابي، وأن يخرج المجلس النيابي من حالة الهيئة الانتخابية إلى الهيئة التشريعية بعد انتخاب الرئيس، ومن هنا مطالبتنا بأن الوضع الاقتصادي والأمني لن يستقيم إلا بإنتاج السلطة بدءا من الرئيس، وأي تأخير سيؤدي إلى المزيد من الانهيار والتدهور بالوضع اللبناني".ولفت إلى أن "المواصفات التي طرحتها اللجنة الخماسية موافقين عليها، وهذه هي مواصفات الرئيس التي نريدها، وبالتالي يجب الضغط دوليًا وشعبيًا وروحيًا باتجاه الفريق المعطل لكي يتوجه إلى المجلس النيابي وأن لا يعطل الانتخابات لنصل إلى النتيجة المرجوة".
https://sputnikarabic.ae/20230920/إعلام-السفارة-الأمريكية-في-لبنان-تتعرض-لإطلاق-نار--1081250416.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/13/1072466512_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_20bb9d45d9c616c53847c284989b651a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, تقارير سبوتنيك
لبنان, أخبار لبنان, تقارير سبوتنيك
نائب لبناني: حزب "القوات" لن يشارك بأي جلسة حوار خارج الأطر الدستورية
تابعنا عبر
أعلن عضو تكتل "الجمهورية القوية"، النائب سعيد الأسمر، أن حزب "القوات اللبنانية" لن يشارك بأي جلسة حوار لبحث الاستحقاق الرئاسي خارج الأطر الدستورية.
وفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، قال الأسمر، إن "حزب "القوات" كان واضحًا منذ بداية الطريق بالتزامه بالمؤسسات والطرق الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية كما يمليه عليه الدستور، عبر المجلس النيابي وتحت قبة البرلمان وليس في حوارات خارجية، وبالتالي الحوار الخارجي هدفه فقط تضييع الوقت وتحميل المسؤولية إلى فريق آخر عن من فعلًا يعطل الانتخابات الرئاسية".
وأوضح أن "حزب الله ورئيس مجلس النواب، "حركة أمل"، لا يدعون إلى جلسات انتخاب رئيس جمهورية، وإذا دعوا يقومون بالتعطيل، وبالتالي أي دعوة للحوار ليس لها معنى".
وأشار الأسمر إلى أن "أي حوار يحصل خلال جلسات متتالية لانتخاب رئيس داخل قبة البرلمان، وغير ذلك لن نشارك في أي جلسة حوار خارج الأطر الدستورية، وأكثر من ذلك لن نقبل أن نتحاور مع من اغتالوا البلد والمواطنين، ومع من يمعن بتدمير البلد، هناك أطر دستورية".
وقال إن "التأخير بانتخاب الرئيس يزيد من انهيار البلد"، معتبرًا أن "الحاجة اليوم هي إلى إعادة إنتاج السلطة، وإعادة إنتاج السلطة لا تبدأ إلا من خلال رئاسة الجمهورية".
وحذر الأسمر من "أي تأخير بالتعامل مع صندوق النقد الدولي ووضع خطة التعافي الاقتصادي وهيكلة المصارف وغيرهم"، لافتًا إلى أنه "نحن بحاجة إلى حكومة جديدة وقوانين ومشاريع قوانين تقر في المجلس النيابي، وأن يخرج المجلس النيابي من حالة الهيئة الانتخابية إلى الهيئة التشريعية بعد انتخاب الرئيس، ومن هنا مطالبتنا بأن الوضع الاقتصادي والأمني لن يستقيم إلا بإنتاج السلطة بدءا من الرئيس، وأي تأخير سيؤدي إلى المزيد من الانهيار والتدهور بالوضع اللبناني
".
وأضاف قائلا: "المساعي القطرية كما المساعي الفرنسية مشكورين، يحاولون عبر وساطتهم مع الفريق الذي يعرقل انتخاب الرئيس، ويجب أن تصب كلها في مرحلة أولى بأنه لا وجود لحوار مع هكذا مجموعة".
ولفت إلى أن "المواصفات التي طرحتها اللجنة الخماسية موافقين عليها، وهذه هي مواصفات الرئيس التي نريدها، وبالتالي يجب الضغط دوليًا وشعبيًا وروحيًا باتجاه الفريق المعطل لكي يتوجه إلى المجلس النيابي وأن لا يعطل الانتخابات لنصل إلى النتيجة المرجوة".