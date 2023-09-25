https://sputnikarabic.ae/20230925/هل-تدخن-السجائر-الإلكترونية-أعد-التفكير-مرتين-بعد-قراءة-التقرير-1081390882.html

هل تدخن السجائر الإلكترونية.. أعد التفكير مرتين بعد قراءة التقرير

هل تدخن السجائر الإلكترونية.. أعد التفكير مرتين بعد قراءة التقرير

يقدم التقرير العلمي لجمعية القلب الأمريكية نظرة عامة على الأبحاث الحالية حول الآثار الصحية لاستخدام السجائر الإلكترونية، ويؤكد على الحاجة إلى مزيد من الدراسات... 25.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-25T15:05+0000

2023-09-25T15:05+0000

2023-09-25T15:06+0000

العالم

علوم

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وتستمر الأبحاث في الكشف عن المخاطر الصحية المرتبطة باستخدام السجائر الإلكترونية، ما يستلزم إجراء المزيد من الدراسات حول التأثيرات المحتملة طويلة المدى على القلب والرئتين.ويحدد التقرير العلمي الجديد أحدث البيانات والاتجاهات المتعلقة بالاستخدام، ويحدد التأثيرات الصحية الحالية، ويؤكد الأدلة العلمية الأساسية والسريرية الموجودة المتعلقة بالسجائر الإلكترونية، ويقترح أولويات البحث لاكتساب نظرة أعمق حول التداعيات الصحية على المدى القصير والطويل من استخدام السجائر الإلكترونية.وقد تحتوي المنتجات أيضًا على مواد أخرى، أشهرها رباعي هيدروكانابينول (THC)، وهو العنصر ذو التأثير النفسي الموجود في القنب، بالإضافة إلى الميثامفيتامين أو الميثادون أو الفيتامينات. تشتمل السوائل أيضا على مواد مرطبة (حاملات استرطابية مثل البروبيلين جليكول والجلسرين النباتي) تعمل كمذيبات وتنتج رذاذا أو بخارا مائيا، وعوامل منكهة، وعوامل تبريد مثل المنثول والمحليات، بالإضافة إلى معادن من ملف التسخين ومواد كيميائية أخرى.وأضاف: "هناك أبحاث تشير إلى أنه حتى في حالة عدم وجود النيكوتين، فإن المكونات الموجودة في السجائر الإلكترونية، وخاصة عوامل النكهة، تحمل بشكل مستقل مخاطر مرتبطة بأمراض القلب والرئة. وقد ظهرت الآثار السلبية للسجائر الإلكترونية من خلال الدراسات المخبرية وفي الدراسات التي أجريت على الأفراد الذين تعرضوا للمواد الكيميائية في المنتجات المتاحة تجاريا".وأشارت اللجنة إلى أهمية التشخيص السريري للمرض "تلف الرئة المرتبط بتدخين السجائر الإلكترونية (EVALI)".وتابع روز: "غالبا ما ينجذب الشباب إلى النكهات المتوفرة في هذه المنتجات ويمكن أن يتطور لديهم الاعتماد على النيكوتين من خلال استخدام السجائر الإلكترونية. هناك قلق كبير بشأن افتراض الشباب أن السجائر الإلكترونية ليست ضارة لأنها متاحة على نطاق واسع ويتم تسويقها لفئة عمرية تضم العديد من الأشخاص الذين لم يستخدموا مطلقًا أي منتجات تبغ".وأضاف: "ما يثير القلق هو أن الدراسات تظهر أن بعض الشباب الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية يستمرون في استخدام منتجات التبغ الأخرى، وهناك أيضًا علاقة بين استخدام السجائر الإلكترونية واضطرابات تعاطي المخدرات".وقالت الدكتورة روز ماري روبرتسون، دكتوراه في الطب: "اقتراح شركات السجائر الإلكترونية أن منتجاتها هي وسيلة للإقلاع عن تدخين السجائر التقليدية. لا يوجد دليل قوي يدعم هذا الأمر أكثر من أي فائدة قصيرة المدى".وبحسب مجلة "scitechdaily" العلمية، "فإن منتجات السجائر الإلكترونية لم تتم الموافقة عليها من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) للإقلاع عن التبغ".

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