https://sputnikarabic.ae/20230925/هيئة-الانتخابات-المصرية-تعلن-فتح-باب-الترشح-لفترة-انتخابية-رئاسية-جديدة---عاجل-1081382578.html
هيئة الانتخابات المصرية تعلن فتح باب الترشح لفترة رئاسية جديدة
هيئة الانتخابات المصرية تعلن فتح باب الترشح لفترة رئاسية جديدة
أعلنت هيئة الانتخابات المصرية، اليوم الاثنين، عن فتح باب الترشح لفترة انتخابية رئاسية جديدة لعام 2024، وأن التصويت سيبدأ في الأول من شهر ديسمبر/ كانون الأول... 25.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-25T13:33+0000
2023-09-25T13:33+0000
2023-09-25T12:55+0000
مصر
أخبار مصر الآن
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/19/1081382674_0:7:1001:570_1920x0_80_0_0_a4a0b92c1dca17424cfdafe1a1eb2692.jpg
وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وليد حسن حمزة، في مؤتمر صحفي، أن إجراء الانتخابات الرئاسية في الداخل أيام 10 و 11 و12 ديسمبر المقبل، فيما أشار إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية في الخارج الجمعة والسبت والأحد سيكون أيام 1 و2 و3 ديسمبر.وأشاف أنه في أيام 5 و6 و7 يناير/ كانون الثاني 2024، سيتم تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية في جولة الإعادة.وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية في المؤتمر الصحفي، أن تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، سيتم خلال الفترة من 5 أكتوبر/ تشرين الأول وحتى 14 من الشهر نفسه.ولفت إلى أنه سيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم، وبدء الحملة الانتخابية 9 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.كما أكد أن الانتخابات الرئاسية لعام 2024،ستجرى تحت إشراف قضائي كامل، وسوف يُسمح لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بمتابعتها.وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، وليد حسن حمزة، أن "مصر مرت بالعديد من المحن، ولم يحمها من الانحناء سوى إرادة هذا الشعب الأبي".ويصوت ملايين المصريين في انتخابات الرئاسة المقبلة، على اختيار رئيس يحكم البلاد لفترة مدتها 6 سنوات.
https://sputnikarabic.ae/20230822/هيئة-الانتخابات-المصرية-تقول-إنها-ناقشت-الجدول-الزمني-للانتخابات-الرئاسية-المقبلة-1080314047.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/19/1081382674_0:0:889:666_1920x0_80_0_0_83c58ad522116db6adff510caab22cc7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
هيئة الانتخابات المصرية تعلن فتح باب الترشح لفترة رئاسية جديدة
تابعنا عبر
أعلنت هيئة الانتخابات المصرية، اليوم الاثنين، عن فتح باب الترشح لفترة انتخابية رئاسية جديدة لعام 2024، وأن التصويت سيبدأ في الأول من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وليد حسن حمزة، في مؤتمر صحفي، أن إجراء الانتخابات الرئاسية في الداخل أيام 10 و 11 و12 ديسمبر المقبل، فيما أشار إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية في الخارج الجمعة والسبت والأحد سيكون أيام 1 و2 و3 ديسمبر.
وأشاف أنه في أيام 5 و6 و7 يناير/ كانون الثاني 2024، سيتم تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية
في جولة الإعادة.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية في المؤتمر الصحفي، أن تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، سيتم خلال الفترة من 5 أكتوبر/ تشرين الأول وحتى 14 من الشهر نفسه.
ولفت إلى أنه سيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم، وبدء الحملة الانتخابية 9 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وشدد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية: "نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين دون تمييز، ونتعهد بأن تبقى الهيئة أهلا للأمانة وموضعا للثقة وأن يكون عملها محل تقدير في الداخل والخارج".
كما أكد أن الانتخابات الرئاسية لعام 2024،ستجرى تحت إشراف قضائي كامل، وسوف يُسمح لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بمتابعتها.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، وليد حسن حمزة، أن "مصر مرت بالعديد من المحن، ولم يحمها من الانحناء سوى إرادة هذا الشعب الأبي".
ويصوت ملايين المصريين في انتخابات الرئاسة المقبلة، على اختيار رئيس يحكم البلاد لفترة مدتها 6 سنوات.