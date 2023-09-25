https://sputnikarabic.ae/20230925/هيئة-الانتخابات-المصرية-تعلن-فتح-باب-الترشح-لفترة-انتخابية-رئاسية-جديدة---عاجل-1081382578.html

هيئة الانتخابات المصرية تعلن فتح باب الترشح لفترة رئاسية جديدة

هيئة الانتخابات المصرية تعلن فتح باب الترشح لفترة رئاسية جديدة

أعلنت هيئة الانتخابات المصرية، اليوم الاثنين، عن فتح باب الترشح لفترة انتخابية رئاسية جديدة لعام 2024، وأن التصويت سيبدأ في الأول من شهر ديسمبر/ كانون الأول... 25.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-25T13:33+0000

2023-09-25T13:33+0000

2023-09-25T12:55+0000

مصر

أخبار مصر الآن

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/19/1081382674_0:7:1001:570_1920x0_80_0_0_a4a0b92c1dca17424cfdafe1a1eb2692.jpg

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وليد حسن حمزة، في مؤتمر صحفي، أن إجراء الانتخابات الرئاسية في الداخل أيام 10 و 11 و12 ديسمبر المقبل، فيما أشار إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية في الخارج الجمعة والسبت والأحد سيكون أيام 1 و2 و3 ديسمبر.وأشاف أنه في أيام 5 و6 و7 يناير/ كانون الثاني 2024، سيتم تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية في جولة الإعادة.وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية في المؤتمر الصحفي، أن تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، سيتم خلال الفترة من 5 أكتوبر/ تشرين الأول وحتى 14 من الشهر نفسه.ولفت إلى أنه سيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم، وبدء الحملة الانتخابية 9 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.كما أكد أن الانتخابات الرئاسية لعام 2024،ستجرى تحت إشراف قضائي كامل، وسوف يُسمح لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بمتابعتها.وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، وليد حسن حمزة، أن "مصر مرت بالعديد من المحن، ولم يحمها من الانحناء سوى إرادة هذا الشعب الأبي".ويصوت ملايين المصريين في انتخابات الرئاسة المقبلة، على اختيار رئيس يحكم البلاد لفترة مدتها 6 سنوات.

https://sputnikarabic.ae/20230822/هيئة-الانتخابات-المصرية-تقول-إنها-ناقشت-الجدول-الزمني-للانتخابات-الرئاسية-المقبلة-1080314047.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي