https://sputnikarabic.ae/20230925/وزير-الخارجية-التونسي-يتوجه-إلى-موسكو-في-زيارة-عمل-1081378289.html

وزير الخارجية التونسي يتوجه إلى موسكو في زيارة عمل

وزير الخارجية التونسي يتوجه إلى موسكو في زيارة عمل

يقوم وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار، بزيارة عمل إلى موسكو، خلال الشهر الجاري، وذلك بدعوة ‏من نظيره الروسي، سيرغي لافروف.‏ 25.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-25T10:45+0000

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وسيزور عمار روسيا، يومي 26 و27 من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، وفقا لبيان وزارة الخارجية التونسية حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وأضاف البيان التونسي أن "هذه الزيارة تندرج في إطار الرغبة المشتركة للبلدين لتطوير علاقات التعاون الثنائي، كما أنها ستمثّل مناسبة لدعم المساعي الأفريقية الهادفة لحل الخلاف الروسي الأوكراني في إطار المبادرة الأفريقية للسلام، فضلا عن معاضدة الجهود الأممية والدولية لإحياء إتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود".وأشار بيان وزارة الخارجية التونسية إلى أن المديرة العامة لديوان الحبوب في تونس، سترافق وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار، خلال زيارته إلى موسكو.وكان السفير الروسي لدى تونس، ألكسندر زولوتوف، أعلن في شهر فبراير/ شباط الماضي، أن حجم التجارة بين روسيا وتونس، في عام 2022 ارتفع إلى 692 مليون دولار بنسبة تصل إلى أكثر من 60%.وقال زولوتوف خلال مقابلة مع "سبوتنيك": "لقد ارتفع حجم التجارة في عام 2022 بشكل ملحوظ رغم العوائق المصطنعة المعروفة"، مشيرًا إلى أن حجم التجارة ارتفع بنسبة 63% مقارنة بالعام 2021، ليصل إلى 692 مليون دولار.وأشار زولوتوف إلى أنه في ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي، عُقد اجتماع للرؤساء المشاركين في اللجنة الحكومية الدولية للتجارة والتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، بمشاركة وزير العمل والحماية الاجتماعية، أنطون أوليغوفيتش كوتياكوف، وتقرر خلال الاجتماع الاتفاق على برنامج لوضع خطوات ملموسة لتحسين فعالية الشراكة بين البلدين.

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