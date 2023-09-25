https://sputnikarabic.ae/20230925/وزير-الخارجية-الفنزويلي-نأمل-بالانضمام-لـ-بريكس-قريبا-1081360676.html
وزير الخارجية الفنزويلي: نأمل بالانضمام لـ "بريكس" قريبا
وزير الخارجية الفنزويلي: نأمل بالانضمام لـ "بريكس" قريبا
أعرب وزير الخارجية الفنزويلي، إيفان جيل، عن أمل بلاده في أن تصبح عضوًا في "بريكس" قريبا، معتبرا أن توسع التكتل مهم جدًا لقطاع الطاقة، باعتبارها كتلة في طريقها... 25.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-25T06:50+0000
2023-09-25T06:50+0000
2023-09-25T06:50+0000
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وقال الوزير في تصريحات لـ "سبوتنيك": "شاركنا في قمة بريكس في جوهانسبرغ ونحن سعداء للغاية بأن نكون شريكًا [للكتلة]".وأوضح أن فنزويلا تقدمت إلى جانب 22 دولة أخرى، بطلب للحصول على العضوية.وتابع إيفان جيل: "ونحن نرحب بتوسع بريكس، الذي بدأ أو سيبدأ في يناير (كانون الثاني)، حينما يتم نقل الرئاسة إلى روسيا".ومضى بقوله: "فنزويلا عازمة على أن تصبح عضوًا رسميًا في الكتلة قريبا. البرازيل وروسيا والصين وجنوب أفريقيا تدعمنا بشكل حاسم، كل الدول تدعم ترشيحنا. ليس لدينا مشاكل في ذلك".وأضاف أن فنزويلا تعمل بالفعل في جميع لجان "بريكس" وتتبادل المعلومات مع الأعضاء.وأردف بالقول: "توسع بريكس مهم جدًا لقطاع الطاقة باعتبارها كتلة في طريقها لتغطية 80% من احتياطيات النفط العالمية والإنتاج".وكانت قمة "بريكس" الـ 15 قد انطلقت، في أغسطس/ آب الماضي، في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، حيث ناقش القادة توسيع عضوية المجموعة لتشمل الاقتصادات الناشئة الأخرى في خطوة تقود إلى زيادة تنوع المجموعة وتأثيرها في الشؤون العالمية.ومن بين طلبات انضمام من جانب أكثر من 20 دولة، أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا الاتفاق على انضمام كل من السعودية والإمارات ومصر وإيران وإثيوبيا والأرجنتين إلى "بريكس".
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قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, جنوب أفريقيا
قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, جنوب أفريقيا
وزير الخارجية الفنزويلي: نأمل بالانضمام لـ "بريكس" قريبا
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أعرب وزير الخارجية الفنزويلي، إيفان جيل، عن أمل بلاده في أن تصبح عضوًا في "بريكس" قريبا، معتبرا أن توسع التكتل مهم جدًا لقطاع الطاقة، باعتبارها كتلة في طريقها لتغطية 80% من احتياطيات النفط العالمية والإنتاج.
وقال الوزير في تصريحات لـ "سبوتنيك
": "شاركنا في قمة بريكس في جوهانسبرغ ونحن سعداء للغاية بأن نكون شريكًا [للكتلة]".
وأوضح أن فنزويلا تقدمت إلى جانب 22 دولة أخرى، بطلب للحصول على العضوية.
وتابع إيفان جيل: "ونحن نرحب بتوسع بريكس، الذي بدأ أو سيبدأ في يناير (كانون الثاني)، حينما يتم نقل الرئاسة إلى روسيا".
ومضى بقوله: "فنزويلا عازمة على أن تصبح عضوًا رسميًا في الكتلة قريبا. البرازيل وروسيا والصين وجنوب أفريقيا تدعمنا بشكل حاسم، كل الدول تدعم ترشيحنا. ليس لدينا مشاكل في ذلك".
وأضاف أن فنزويلا تعمل بالفعل في جميع لجان "بريكس" وتتبادل المعلومات مع الأعضاء.
وأردف بالقول: "توسع بريكس مهم جدًا لقطاع الطاقة باعتبارها كتلة في طريقها لتغطية 80% من احتياطيات النفط العالمية والإنتاج".
وكانت قمة "بريكس" الـ 15 قد انطلقت، في أغسطس/ آب الماضي، في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا
، حيث ناقش القادة توسيع عضوية المجموعة لتشمل الاقتصادات الناشئة الأخرى في خطوة تقود إلى زيادة تنوع المجموعة وتأثيرها في الشؤون العالمية.
ومن بين طلبات انضمام من جانب أكثر من 20 دولة، أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا الاتفاق على انضمام كل من السعودية والإمارات ومصر وإيران وإثيوبيا والأرجنتين إلى "بريكس
".