https://sputnikarabic.ae/20230925/وزير-الخارجية-اليمني-يدين-الهجوم-المنسوب-لـأنصار-الله-على-قوات-بحرينية-جنوبي-السعودية-1081398811.html
وزير الخارجية اليمني يدين الهجوم المنسوب لـ"أنصار الله" على قوات بحرينية جنوبي السعودية
وزير الخارجية اليمني يدين الهجوم المنسوب لـ"أنصار الله" على قوات بحرينية جنوبي السعودية
أدان وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، اليوم الاثنين، هجوما جويا منسوبا لجماعة "أنصار الله" على قوات بحرينية عاملة ضمن قوام التحالف العربي بقيادة السعودية... 25.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-25T20:15+0000
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وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، بأن "وزير الخارجية أحمد بن مبارك أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، عبّر فيه عن إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي الغادر من قبل الحوثيين (أنصار الله) بطائرات مسيرة على القوة البحرينية المرتبطة ضمن قوات التحالف في الحد الجنوبي بالمملكة العربية السعودية".من جانبه، أكد الزياني "موقف مملكة البحرين الثابت في دعم الشرعية اليمنية الدستورية ووحدة واستقرار اليمن".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت قوة دفاع البحرين، مساء اليوم الاثنين، "مقتل ضابط وفرد وإصابة آخرين من قواتها على الحدود الجنوبية للسعودية ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل في اليمن".وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230925/البحرين-طائرات-مسيرة-قادمة-من-أنصار-الله-تقتل-ضابطا-وفردا-وتصيب-آخرين-على-الحدود-السعودية-1081396670.html
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العالم العربي, أخبار اليمن الأن, البحرين
العالم العربي, أخبار اليمن الأن, البحرين
وزير الخارجية اليمني يدين الهجوم المنسوب لـ"أنصار الله" على قوات بحرينية جنوبي السعودية
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أدان وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، اليوم الاثنين، هجوما جويا منسوبا لجماعة "أنصار الله" على قوات بحرينية عاملة ضمن قوام التحالف العربي بقيادة السعودية على الحدود الجنوبية للمملكة مع اليمن.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، بأن "وزير الخارجية أحمد بن مبارك أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، عبّر فيه عن إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي الغادر من قبل الحوثيين (أنصار الله) بطائرات مسيرة على القوة البحرينية المرتبطة ضمن قوات التحالف في الحد الجنوبي بالمملكة العربية السعودية".
وأضافت: "بن مبارك أعرب عن خالص تعازيه وصادق مواساته في استشهاد ضابط وفرد من القوات البحرينية، متمنياً أن يمن بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين".
من جانبه، أكد الزياني "موقف مملكة البحرين الثابت في دعم الشرعية اليمنية الدستورية ووحدة واستقرار اليمن".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت قوة دفاع البحرين، مساء اليوم الاثنين، "مقتل ضابط وفرد وإصابة آخرين من قواتها على الحدود الجنوبية للسعودية ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل في اليمن".
ولم يصدر أي تعليق من جماعة "أنصار الله" بشأن الهجوم الجوي الذي يأتي في وقت يشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت في اليمن 6 أشهر، منذ نيسان/ ابريل 2022م.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.