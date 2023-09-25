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https://sputnikarabic.ae/20230925/يقدم-أوراق-اعتماده-للرئيس-عباسالخارجية-الفلسطينية-أول-سفير-سعودي-يصل-إلى-رام-الله--1081378527.html
يقدم أوراق اعتماده للرئيس عباس...الخارجية الفلسطينية: أول سفير سعودي يصل إلى رام الله
يقدم أوراق اعتماده للرئيس عباس...الخارجية الفلسطينية: أول سفير سعودي يصل إلى رام الله
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن نايف بن بندر السديري، أول سفير سعودي لدى فلسطين سيصل إلى مدينة رام الله وسط الضفة الغربية غدا الاثنين، في زيارة مدتها يومين... 25.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-25T11:07+0000
2023-09-25T11:07+0000
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وهذه هي المرة الأولى التي سيكون للسعودية سفير لدى فلسطين، وكان للمملكة قنصلية عامة في القدس (عندما كانت المدينة تخضع لإدارة أردنية)، غير أنها أغلقت أبوابها مع احتلال إسرائيل للمدينة عام 1967.ورحبت الوزارة بالزيارة، وقالت إنها "محطة تاريخية مهمة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفتح المزيد من آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة".وثمنت الخارجية الفلسطينية "المواقف الأخوية الصادقة للمملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم وإسناد حقوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة في المحافل كافة".من جانبها، رحبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بزيارة القنصل العام في القدس نايف السديري لدولة فلسطين غدا وبعد غد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وفا).وقال أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة حسين الشيخ: "إننا نرحب بسفير المملكة العربية السعودية لدى دولة فلسطين، الذي سيقدم خلال أيام، أوراق اعتماده الرسمية أمام الرئيس محمود عباس".وفي أغسطس/آب الماضي، عينت السعودية السديري سفيرا فوق العادة مفوضا غير مقيم لدى فلسطين وقنصلا عاما في مدينة القدس، على ما نقلت وقتها وكالة الأنباء السعودية (واس).وقالت الوكالة وقتها، إن السديري وهو أيضا سفير السعودية لدى الأردن، سلّم نسخة من أوراق اعتماده إلى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، خلال مراسم أقيمت في مقر سفارة فلسطين في العاصمة الأردنية عمان.ويأتي الإعلان عن هذه الخطوة، مع تزايد الحديث عن اتفاق تطبيع محتمل بين إسرائيل والسعودية، فيما أعلنت الرياض أكثر من مرة أن الخطوة مرهونة بحل الصراع مع الفلسطينيين.
https://sputnikarabic.ae/20230812/خطوة-تاريخية-ورسالة-قوية-كيف-رأى-الإعلام-الإسرائيلي-تعيين-السعودية-أول-سفير-لها-لدى-فلسطين؟-1080010847.html
https://sputnikarabic.ae/20230918/واشنطن-ترد-على-أنباء-قرار-سعودي-بوقف-مباحثات-التطبيع-مع-إسرائيل-1081167502.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار فلسطين اليوم, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار فلسطين اليوم, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي

يقدم أوراق اعتماده للرئيس عباس...الخارجية الفلسطينية: أول سفير سعودي يصل إلى رام الله

11:07 GMT 25.09.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEعلم السعودية
علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
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أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن نايف بن بندر السديري، أول سفير سعودي لدى فلسطين سيصل إلى مدينة رام الله وسط الضفة الغربية غدا الاثنين، في زيارة مدتها يومين يقدم خلالها أوراق اعتماده للرئيس محمود عباس.
وهذه هي المرة الأولى التي سيكون للسعودية سفير لدى فلسطين، وكان للمملكة قنصلية عامة في القدس (عندما كانت المدينة تخضع لإدارة أردنية)، غير أنها أغلقت أبوابها مع احتلال إسرائيل للمدينة عام 1967.
ورحبت الوزارة بالزيارة، وقالت إنها "محطة تاريخية مهمة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفتح المزيد من آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة".
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وثمنت الخارجية الفلسطينية "المواقف الأخوية الصادقة للمملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم وإسناد حقوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة في المحافل كافة".
من جانبها، رحبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بزيارة القنصل العام في القدس نايف السديري لدولة فلسطين غدا وبعد غد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وفا).
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة حسين الشيخ: "إننا نرحب بسفير المملكة العربية السعودية لدى دولة فلسطين، الذي سيقدم خلال أيام، أوراق اعتماده الرسمية أمام الرئيس محمود عباس".
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وفي أغسطس/آب الماضي، عينت السعودية السديري سفيرا فوق العادة مفوضا غير مقيم لدى فلسطين وقنصلا عاما في مدينة القدس، على ما نقلت وقتها وكالة الأنباء السعودية (واس).
وقالت الوكالة وقتها، إن السديري وهو أيضا سفير السعودية لدى الأردن، سلّم نسخة من أوراق اعتماده إلى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، خلال مراسم أقيمت في مقر سفارة فلسطين في العاصمة الأردنية عمان.
ويأتي الإعلان عن هذه الخطوة، مع تزايد الحديث عن اتفاق تطبيع محتمل بين إسرائيل والسعودية، فيما أعلنت الرياض أكثر من مرة أن الخطوة مرهونة بحل الصراع مع الفلسطينيين.
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