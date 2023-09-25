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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230925/5-جنود-روس-يدحرون-كتيبة-أوكرانية-مدعومة-بـ12-مسيرة-فيديو-1081360566.html
5 جنود روس يدحرون كتيبة أوكرانية مدعومة بـ12 مسيرة... فيديو
5 جنود روس يدحرون كتيبة أوكرانية مدعومة بـ12 مسيرة... فيديو
سطر الجنود الروس معارك ملحمية عبر التاريخ مواجهين العدو رغم تفوقه عددا، وسجلت العملية العسكرية الخاصة العديد من هذه البطولات الموثقة. 25.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-25T06:44+0000
2023-09-25T06:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مصورا بواسطة مسيرة رباعية لـ5 جنود روس يتصدون لهجوم شنته القوات الأوكرانية، باستخدام 12 طائرة ودبابات ومدرعات وجنود المشاة في منطقة أوروجاينوي على محور جنوب دونيتسك.شاهد أيضا... دبابة روسية تدمر رتل مدرعات أوكرانية محطمة مقولة "الكثرة تغلب الشجاعة"... فيديو
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

5 جنود روس يدحرون كتيبة أوكرانية مدعومة بـ12 مسيرة... فيديو

06:44 GMT 25.09.2023
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورالوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، في أرميانسك 24 فبراير 2022
الوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، في أرميانسك 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2023
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
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سطر الجنود الروس معارك ملحمية عبر التاريخ مواجهين العدو رغم تفوقه عددا، وسجلت العملية العسكرية الخاصة العديد من هذه البطولات الموثقة.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مصورا بواسطة مسيرة رباعية لـ5 جنود روس يتصدون لهجوم شنته القوات الأوكرانية، باستخدام 12 طائرة ودبابات ومدرعات وجنود المشاة في منطقة أوروجاينوي على محور جنوب دونيتسك.

واستطاع المقاتلون الروس الخمسة، خلال المعركة، دحر القوات الأوكرانية بعد أن استمرت الاشتباكات لمدة 40 دقيقة.

شاهد أيضا... دبابة روسية تدمر رتل مدرعات أوكرانية محطمة مقولة "الكثرة تغلب الشجاعة"... فيديو
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Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:11 GMT
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