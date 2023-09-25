https://sputnikarabic.ae/20230925/5-جنود-روس-يدحرون-كتيبة-أوكرانية-مدعومة-بـ12-مسيرة-فيديو-1081360566.html
5 جنود روس يدحرون كتيبة أوكرانية مدعومة بـ12 مسيرة... فيديو
5 جنود روس يدحرون كتيبة أوكرانية مدعومة بـ12 مسيرة... فيديو
سطر الجنود الروس معارك ملحمية عبر التاريخ مواجهين العدو رغم تفوقه عددا، وسجلت العملية العسكرية الخاصة العديد من هذه البطولات الموثقة. 25.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-25T06:44+0000
2023-09-25T06:44+0000
2023-09-25T06:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مصورا بواسطة مسيرة رباعية لـ5 جنود روس يتصدون لهجوم شنته القوات الأوكرانية، باستخدام 12 طائرة ودبابات ومدرعات وجنود المشاة في منطقة أوروجاينوي على محور جنوب دونيتسك.شاهد أيضا... دبابة روسية تدمر رتل مدرعات أوكرانية محطمة مقولة "الكثرة تغلب الشجاعة"... فيديو
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
5 جنود روس يدحرون كتيبة أوكرانية مدعومة بـ12 مسيرة... فيديو
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سطر الجنود الروس معارك ملحمية عبر التاريخ مواجهين العدو رغم تفوقه عددا، وسجلت العملية العسكرية الخاصة العديد من هذه البطولات الموثقة.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مصورا بواسطة مسيرة رباعية لـ5 جنود روس يتصدون لهجوم شنته القوات الأوكرانية، باستخدام 12 طائرة ودبابات ومدرعات وجنود المشاة في منطقة أوروجاينوي على محور جنوب دونيتسك.
واستطاع المقاتلون الروس الخمسة، خلال المعركة، دحر القوات الأوكرانية بعد أن استمرت الاشتباكات لمدة 40 دقيقة.