https://sputnikarabic.ae/20230926/إعلان-إسرائيلي-حول-الإعفاء-من-التأشيرة-يغضب-واشنطن-سابق-لأوانه-1081405604.html

إعلان إسرائيلي حول "الإعفاء من التأشيرة" يغضب واشنطن: سابق لأوانه

إعلان إسرائيلي حول "الإعفاء من التأشيرة" يغضب واشنطن: سابق لأوانه

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن ترشيح إسرائيل لبرنامج الإعفاء من التأشيرة - على الرغم من الإعلان... 26.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-26T08:27+0000

2023-09-26T08:27+0000

2023-09-26T08:27+0000

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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن مسؤولين أمريكيين عبروا عن غضبهم من البيان الذي نشرته وزارة الخارجية الإسرائيلية وأعلنت فيه رسمياً إعفاء الإسرائيليين من التأشيرة.ونقلت عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن "وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركس سيتشاوران ويعلنان قرارهما في الأيام المقبلة".وقال متحدث باسم السفارة الأمريكية في إسرائيل صباح اليوم أيضا إن الجانبين سيتخذان قرارا في الأيام المقبلة، وأوضح أن "برنامج الإعفاء من التأشيرة لم يتم الانتهاء منه بعد، وأن بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية سابق لأوانه تمامًا".وبحسب "يديعوت": "رغم النفي الأمريكي الرسمي، يبدو أن الإعفاء من التأشيرة سيعلن عنه رسميا الخميس المقبل، وبحسب التقديرات فمن المتوقع أن يبدأ تطبيق القرار عمليا اعتبارا من تشرين الثاني/نوفمبر".وكانت الخارجية الإسرائيلية أعلنت مساء أمس الاثنين، أنه سيتم الإعلان عن إلغاء التأشيرة "في أقرب وقت هذا الأسبوع"، و"سيتمكن المواطنون الإسرائيليون الذين يحملون جواز سفر بيومتري (إلكتروني) من السفر إلى الولايات المتحدة بتأشيرة إلكترونية مخفضة".ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه حاليا، هناك 40 دولة فقط أعضاء في نادي الإعفاء - وستكون إسرائيل الدولة رقم 41.وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين أمس: "هذه أخبار جيدة لجميع مواطني إسرائيل (..) في غضون أسابيع قليلة، سيتمكن الإسرائيليون من زيارة الولايات المتحدة دون الحاجة إلى انتظار طويل للحصول على تأشيرة من السفارة الأمريكية".وأضاف في مقطع متلفز نشره على منصة "إكس": "أخبار رائعة لمواطني إسرائيل قبل العام الجديد - كما وعدنا، سندخل في شهر نوفمبر القادم في برنامج الإعفاء من التأشيرة للولايات المتحدة الأمريكية".وتابع كوهين: "يمكن لأي شخص يرغب في ذلك ملء النموذج عبر الإنترنت ودفع 21 دولارا والحصول على تأشيرة دخول خلال 72 ساعة".واعتبر كوهين أن "انضمام إسرائيل إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة يعد إنجازا سياسيا، والإعفاء سيساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل عام والسياحة على وجه الخصوص، مع تقليل البيروقراطية والتكاليف".قبل حوالي أسبوعين، دخلت مرحلة جديدة من برنامج الإعفاء من التأشيرة حيز التنفيذ، حيث بات بإمكان الأمريكيين من أصل فلسطيني الذين يعيشون في غزة دخول إسرائيل دون مشكلة كسائحين، والتجول فيها لمدة 90 يوما والهبوط والإقلاع في مطار بن غوريون بتل أبيب، كما ينطبق البرنامج على الفلسطينيين في الضفة الغربية من حاملي الجنسية الأمريكية.

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