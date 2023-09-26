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البيت الأبيض: أمريكا تمتلك أموالا تكفي لدعم أوكرانيا "لأسابيع"
البيت الأبيض: أمريكا تمتلك أموالا تكفي لدعم أوكرانيا "لأسابيع"
أعلن جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن الولايات المتحدة لديها أموال كافية للإمدادات العسكرية لأوكراني، لعدة أسابيع أخرى،... 26.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-26T09:45+0000
2023-09-26T09:53+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري
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ودعا كيربي المشرعين إلى "الإسراع بإقرار مبلغ 24 مليار دولار، بينما تظل الظروف على الجبهة، كما يقول، مواتية لهجوم مضاد أوكراني".وفي وقت لاحق، ذكرت "بلومبيرغ"، نقلًا عن مصدر، أن "المفاوضين الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ، يقتربون من التوصل إلى اتفاق حتى تتمكن الحكومة الأمريكية من مواصلة العمل، بعد الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، دون إغلاق - لمدة 4-6 أسابيع".وفي الوقت نفسه، قالت عضو الكونغرس مارغوري تايلور غرين، في وقت سابق، إنها ستصوت ضد اعتماد ميزانية قصيرة الأجل أو كاملة ما دامت تتضمن مخصصات لأوكرانيا، بحسب قولها.وأكد كيربي، اليوم الثلاثاء، أن "الدفعة الأولى من دبابات "أبرامز" الأمريكية وصلت إلى أوكرانيا".وقال كيربي: "هذه هي الدفعة الأولى من دبابات "أبرامز" وستصل المزيد من المركبات إلى هنا، في الأسابيع المقبلة".
https://sputnikarabic.ae/20230926/مسيرة-روسية-تنهي-نزهة-مدرعة-أوكرانية-بإصابة-مباشرة-فيديو-1081405780.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري

البيت الأبيض: أمريكا تمتلك أموالا تكفي لدعم أوكرانيا "لأسابيع"

09:45 GMT 26.09.2023 (تم التحديث: 09:53 GMT 26.09.2023)
© tabrez_syed/unsplashالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2023
© tabrez_syed/unsplash
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أعلن جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن الولايات المتحدة لديها أموال كافية للإمدادات العسكرية لأوكراني، لعدة أسابيع أخرى، وقد تتأثر المساعدة الإضافية دون قرار من الكونغرس.
ودعا كيربي المشرعين إلى "الإسراع بإقرار مبلغ 24 مليار دولار، بينما تظل الظروف على الجبهة، كما يقول، مواتية لهجوم مضاد أوكراني".
ومع ذلك، فمن غير الواضح ما إذا كانت هذه الاتفاقية ستشمل المساعدة الطارئة في حالات الكوارث أو المساعدة لأوكرانيا.
وفي وقت لاحق، ذكرت "بلومبيرغ"، نقلًا عن مصدر، أن "المفاوضين الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ، يقتربون من التوصل إلى اتفاق حتى تتمكن الحكومة الأمريكية من مواصلة العمل، بعد الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، دون إغلاق - لمدة 4-6 أسابيع".
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وفي الوقت نفسه، قالت عضو الكونغرس مارغوري تايلور غرين، في وقت سابق، إنها ستصوت ضد اعتماد ميزانية قصيرة الأجل أو كاملة ما دامت تتضمن مخصصات لأوكرانيا، بحسب قولها.
وأكد كيربي، اليوم الثلاثاء، أن "الدفعة الأولى من دبابات "أبرامز" الأمريكية وصلت إلى أوكرانيا".

وأضاف كيربي أنه "من المقرر أن يتم تسليم شحنات جديدة من هذه المركبات، خلال الأسابيع المقبلة".

وقال كيربي: "هذه هي الدفعة الأولى من دبابات "أبرامز" وستصل المزيد من المركبات إلى هنا، في الأسابيع المقبلة".
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