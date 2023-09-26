https://sputnikarabic.ae/20230926/الخارجية-البولندية-تدعو-مسؤولا-كنديا-للاستقالة-بعد-تكريمه-لعسكري-نازي-1081406317.html
الخارجية البولندية تدعو مسؤولا كنديا للاستقالة بعد تكريمه لعسكري نازي
الخارجية البولندية تدعو مسؤولا كنديا للاستقالة بعد تكريمه لعسكري نازي
أعلن نائب وزير الخارجية البولندي أركاديوس مولارتشيك، اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس العموم الكندي أنتوني روتا، يجب أن يستقيل بعد الفضيحة المتمثلة بتكريم عنصر... 26.09.2023, سبوتنيك عربي
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وقال مولارتشيك: "هذه هفوة قاتلة من جانب رئيس مجلس العموم، وافتقار إلى البصيرة، وجهل بالتاريخ، وأعتقد أنه مع مثل هذه الهفوات الكبيرة يجب أن تكون هناك استقالة من منصب رئيس المجلس".وقال مولارتشيك: "واليوم، يعد عدم وجود إدانة قاطعة لهؤلاء الأفراد وتمجيدهم في نفس الوقت بمثابة حدث جلل".وكان السفير الروسي لدى كندا، أوليغ ستيبانوف، قد صرّح، أمس الاثنين، بأنه سيرسل مذكرة إلى وزارة الخارجية الكندية، ومكتب رئيس الوزراء الكندي، يطلب فيها توضيحا بشأن دعوة وتكريم عنصر قومي أوكراني سابق في وحدات "إس إس" النازية الألمانية، داخل مجلس العموم الكندي.وقال ستيبانوف في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن "السفارة ستتخذ الخطوات الرسمية المناسبة، وسنطلب بالطبع توضيحا من الحكومة الكندية".وأضاف ستيبانوف أنه "سيتم إرسال مذكرات إلى وزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء الكندي، مع رسائل شخصية مرفقة إلى وزيرة الخارجية ميلاني جولي، ورئيس الوزراء جاستن ترودو".واعتبر ستيبانوف أن "ما حدث في مجلس العموم الكندي، لم يكن عن طريق الخطأ، وإنما هو نتيجة لانتهاج سياسة الإفلات من العقاب".في وقت سابق، قدم رئيس مجلس العموم الكندي، أنتوني روتا، اعتذاره لدعوة وتكريم قومي أوكراني مسن تبين أنه كان ينتمي إلى وحدات "إس إس" النازية الألمانية.وحظي المواطن النازي الأوكراني، ياروسلاف هونكا، الذي قدمه رئيس البرلمان على أنه من المحاربين القدامى الذين قاتلوا الروس خلال الحرب العالمية الثانية، بحفاوة بالغة، يوم الجمعة الماضي، خلال حفل نظمه البرلمان بمناسبة زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
https://sputnikarabic.ae/20230925/بعد-تكريم-نازي-في-كندا-صحفي-أمريكي-يدعو-لدعم-مهمة-بوتين-لتطهير-أوكرانيا-من-النازية-1081399221.html
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بولندا, أخبار كندا, العالم
بولندا, أخبار كندا, العالم
الخارجية البولندية تدعو مسؤولا كنديا للاستقالة بعد تكريمه لعسكري نازي
09:00 GMT 26.09.2023 (تم التحديث: 09:07 GMT 26.09.2023) تابعنا عبر
أعلن نائب وزير الخارجية البولندي أركاديوس مولارتشيك، اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس العموم الكندي أنتوني روتا، يجب أن يستقيل بعد الفضيحة المتمثلة بتكريم عنصر سابق من قوات الأمن الخاصة النازية.
وقال مولارتشيك: "هذه هفوة قاتلة من جانب رئيس مجلس العموم، وافتقار إلى البصيرة، وجهل بالتاريخ، وأعتقد أنه مع مثل هذه الهفوات الكبيرة يجب أن تكون هناك استقالة من منصب رئيس المجلس".
ووفقا لمولارتشيك، ينتمي جنود وحدات "إس إس" النازية إلى الوحدات الألمانية الأكثر إجراما، وارتكبوا جرائم حرب واسعة النطاق في المقام الأول ضد البولنديين واليهود، وارتكبوا أعمالا وحشية لا تصدق.
وقال مولارتشيك: "واليوم، يعد عدم وجود إدانة قاطعة لهؤلاء الأفراد وتمجيدهم في نفس الوقت بمثابة حدث جلل".
وكان السفير الروسي لدى كندا، أوليغ ستيبانوف، قد صرّح، أمس الاثنين، بأنه سيرسل مذكرة إلى وزارة الخارجية الكندية، ومكتب رئيس الوزراء الكندي، يطلب فيها توضيحا بشأن دعوة وتكريم عنصر قومي أوكراني سابق في وحدات "إس إس" النازية الألمانية، داخل مجلس العموم الكندي.
وقال ستيبانوف في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن "السفارة ستتخذ الخطوات الرسمية المناسبة، وسنطلب بالطبع توضيحا من الحكومة الكندية".
وأضاف ستيبانوف أنه "سيتم إرسال مذكرات إلى وزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء الكندي، مع رسائل شخصية مرفقة إلى وزيرة الخارجية ميلاني جولي، ورئيس الوزراء جاستن ترودو".
وأضاف ستيبانوف، أنه لا يتوقع الكثير بشأن رد فعل السلطات الكندية، التي أصبحت "وكرا للمجرمين النازيين"، حسب وصفه.
واعتبر ستيبانوف
أن "ما حدث في مجلس العموم الكندي، لم يكن عن طريق الخطأ، وإنما هو نتيجة لانتهاج سياسة الإفلات من العقاب".
في وقت سابق، قدم رئيس مجلس العموم الكندي، أنتوني روتا، اعتذاره لدعوة وتكريم قومي أوكراني مسن تبين أنه كان ينتمي إلى وحدات "إس إس" النازية الألمانية.
وحظي المواطن النازي الأوكراني، ياروسلاف هونكا، الذي قدمه رئيس البرلمان على أنه من المحاربين القدامى الذين قاتلوا الروس خلال الحرب العالمية الثانية، بحفاوة بالغة، يوم الجمعة الماضي، خلال حفل نظمه البرلمان بمناسبة زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.