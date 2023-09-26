https://sputnikarabic.ae/20230926/الخارجية-التونسية-بشأن-التوترات-مع-صندوق-النقد-الدولي-لدينا-قنوات-مفتوحة-للمناقشة-والشراكة-1081415583.html
الخارجية التونسية بشأن التوترات مع صندوق النقد الدولي... لدينا قنوات مفتوحة للمناقشة والشراكة
الخارجية التونسية بشأن التوترات مع صندوق النقد الدولي... لدينا قنوات مفتوحة للمناقشة والشراكة
صرّح وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، اليوم الثلاثاء، أن تونس لديها قنوات مفتوحة للمناقشة والشراكة والتعاون مع جميع الشركاء. 26.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-26T12:21+0000
2023-09-26T12:21+0000
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وأجاب نبيل عمار، على سؤال بشأن علاقة تونس الصعبة مع صندوق النقد الدولي واحتمال إعادة التوجه نحو الشرق لشراكات مبنية على الاحترام المتبادل، بالقول: "كما تعلمون، ليس من التقاليد في تونس التخلي عن شريك لصالح الآخر. لدينا قنوات مفتوحة للمناقشة والشراكة والتعاون مع جميع شركائنا".وتابع وزير الخارجية التونسي، بالقول: "استقرار البلاد، وحماية الفئات الأكثر حرمانا في المجتمع، والأمن، هذه هي خطوطنا الحمراء، التي نحن على استعداد تام لمناقشتها في إطارها".وأشار عمار إلى أنه "يجب على صندوق النقد الدولي أن يخدم البلدان، وليس العكس".ويقوم وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار، بزيارة عمل إلى موسكو، خلال الشهر الجاري، وذلك بدعوة من نظيره الروسي، سيرغي لافروف.
https://sputnikarabic.ae/20230925/وزير-الخارجية-التونسي-يتوجه-إلى-موسكو-في-زيارة-عمل-1081378289.html
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تونس, أخبار العالم الآن, روسيا
تونس, أخبار العالم الآن, روسيا
الخارجية التونسية بشأن التوترات مع صندوق النقد الدولي... لدينا قنوات مفتوحة للمناقشة والشراكة
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صرّح وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، اليوم الثلاثاء، أن تونس لديها قنوات مفتوحة للمناقشة والشراكة والتعاون مع جميع الشركاء.
وأجاب نبيل عمار، على سؤال بشأن علاقة تونس الصعبة مع صندوق النقد الدولي واحتمال إعادة التوجه نحو الشرق لشراكات مبنية على الاحترام المتبادل، بالقول: "كما تعلمون، ليس من التقاليد في تونس التخلي عن شريك لصالح الآخر. لدينا قنوات مفتوحة للمناقشة والشراكة والتعاون مع جميع شركائنا".
وأضاف عمار لـ"سبوتنيك"، قائلا: "لم نقل قط إننا قطعنا العلاقات مع صندوق النقد الدولي، نحن نتناقش مع صندوق النقد الدولي، لكننا نقول له هذه قيودنا وهذه شروطنا، ويجب أن يكون هذا واضحا".
وتابع وزير الخارجية التونسي، بالقول: "استقرار البلاد، وحماية الفئات الأكثر حرمانا في المجتمع، والأمن، هذه هي خطوطنا الحمراء، التي نحن على استعداد تام لمناقشتها في إطارها".
وأضاف: "أولا هذه ليست إهانة لأحد. وببساطة، نحن على استعداد للنظر في جميع الحلول، نحن نقوم بالإصلاحات اللازمة، لكن يجب ألا نعرض أمن البلاد واستقرارها للخطر من خلال تطبيق وصفات أعطت كما رأينا جيدًا في بلدان أخرى وفي أوقات أخرى، نتائج كارثية تماما".
وأشار عمار إلى أنه "يجب على صندوق النقد الدولي أن يخدم البلدان، وليس العكس".
ويقوم وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار، بزيارة عمل إلى موسكو، خلال الشهر الجاري، وذلك بدعوة من نظيره الروسي، سيرغي لافروف.