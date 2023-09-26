https://sputnikarabic.ae/20230926/الدفاع-الروسية-تدمير-معقل-للقوات-الأوكرانية-ومستودع-للذخيرة-على-محور-جنوب-دونيتسك--عاجل-1081400960.html
الدفاع الروسية: تدمير معقل للقوات الأوكرانية ومستودع للذخيرة على محور جنوب دونيتسك -عاجل
الدفاع الروسية: تدمير معقل للقوات الأوكرانية ومستودع للذخيرة على محور جنوب دونيتسك -عاجل
أعلن مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "الشرق" التابعة للجيش الروسي، أوليغ تشيخوف، أن القوات الروسية دمرت معقلا للقوات الأوكرانية، ومستودعا للذخيرة في منطقة... 26.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-26T02:21+0000
2023-09-26T02:21+0000
2023-09-26T02:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزارة الدفاع الروسية
روسيا
القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك
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موسكو - سبوتنيك.وقال تشيخوف في تصريح لـ "سبوتنيك"، "دمرت وحدات قوات الشرق بدعم من نيران المدفعية والطيران بتدمير معقلا للقوات الأوكرانية، ومستودع ذخيرة في منطقة نوفودنيتسك على محور جنوب دونيتسك".وأضاف تشيخوف، أن نيران المدفعية أحبطت عمليات 3 مجموعات استطلاع أوكرانية في مناطق أوراجايني، وتشيرفوني، وليفادني.وبحسب المسؤول العسكري الروسي، وجهت القوات الروسية ضربات لنقاط الانتشار المؤقت للواء الهجومي 79 في منطقة نوفوميخيلوفكا، واللواء الميكانيكي 72 في منطقة كونستانتينوفكا.
أخبار جمهورية دونيتسك
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وزارة الدفاع الروسية, روسيا, القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك
وزارة الدفاع الروسية, روسيا, القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك
الدفاع الروسية: تدمير معقل للقوات الأوكرانية ومستودع للذخيرة على محور جنوب دونيتسك -عاجل
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أعلن مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "الشرق" التابعة للجيش الروسي، أوليغ تشيخوف، أن القوات الروسية دمرت معقلا للقوات الأوكرانية، ومستودعا للذخيرة في منطقة نوفودنيتسك على محور جنوب دونيتسك.
موسكو - سبوتنيك.وقال تشيخوف في تصريح لـ "سبوتنيك"، "دمرت وحدات قوات الشرق بدعم من نيران المدفعية والطيران بتدمير معقلا للقوات الأوكرانية، ومستودع ذخيرة في منطقة نوفودنيتسك على محور جنوب دونيتسك"
.
وأضاف تشيخوف، أن نيران المدفعية أحبطت عمليات 3 مجموعات استطلاع أوكرانية في مناطق أوراجايني، وتشيرفوني، وليفادني.
وبحسب المسؤول العسكري الروسي، وجهت القوات الروسية ضربات لنقاط الانتشار المؤقت للواء الهجومي 79 في منطقة نوفوميخيلوفكا، واللواء الميكانيكي 72 في منطقة كونستانتينوفكا.