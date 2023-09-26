https://sputnikarabic.ae/20230926/القوات-الروسية-تدمرمستودع-ذخيرة-تابع-للقوات-الأوكرانية-بصاروح-مجنح-فيديو-1081425149.html
القوات الروسية تدمر مستودع ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية بصاروخ مجنح... فيديو
القوات الروسية تدمر مستودع ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية بصاروخ مجنح... فيديو
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي دمر مستودعا للأسلحة والذخيرة تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية، يضم أكثر من 3 آلاف طن من الذخيرة،... 26.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-26T16:05+0000
2023-09-26T16:05+0000
2023-09-26T16:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1a/1081424941_29:0:1252:688_1920x0_80_0_0_37d5541e075f9fafe546d7d537f990a9.jpg
وقالت الدفاع الروسية: "في 25 سبتمبر/ أيلول من هذا العام، أطلق صاروخ مجنح من الجو بضربة عالية الدقة على مستودع للأسلحة والذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة كيسليفكا في مقاطعة خيرسون".وأضافت وزارة الدفاع: "نتيجة الاصطدام والتفجير، تم تدمير 12 حظيرة مخزن فيها أكثر من ثلاثة آلاف طن من الذخيرة، من مختلف العيارات".وتواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1a/1081424941_182:0:1099:688_1920x0_80_0_0_fd978ce4cb8024dd186142b7332fc378.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
القوات الروسية تدمر مستودع ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية بصاروخ مجنح... فيديو
16:05 GMT 26.09.2023 (تم التحديث: 16:23 GMT 26.09.2023) تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي دمر مستودعا للأسلحة والذخيرة تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية، يضم أكثر من 3 آلاف طن من الذخيرة، يوم أمس الاثنين، بضربة صاروخية.
وقالت الدفاع الروسية: "في 25 سبتمبر/ أيلول من هذا العام، أطلق صاروخ مجنح من الجو بضربة عالية الدقة على مستودع للأسلحة والذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة كيسليفكا في مقاطعة خيرسون".
وأضافت وزارة الدفاع: "نتيجة الاصطدام والتفجير، تم تدمير 12 حظيرة مخزن فيها أكثر من ثلاثة آلاف طن من الذخيرة، من مختلف العيارات".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.