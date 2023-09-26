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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230926/القوات-الروسية-تدمرمستودع-ذخيرة-تابع-للقوات-الأوكرانية-بصاروح-مجنح-فيديو-1081425149.html
القوات الروسية تدمر مستودع ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية بصاروخ مجنح... فيديو
القوات الروسية تدمر مستودع ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية بصاروخ مجنح... فيديو
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي دمر مستودعا للأسلحة والذخيرة تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية، يضم أكثر من 3 آلاف طن من الذخيرة،... 26.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-26T16:05+0000
2023-09-26T16:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الدفاع الروسية: "في 25 سبتمبر/ أيلول من هذا العام، أطلق صاروخ مجنح من الجو بضربة عالية الدقة على مستودع للأسلحة والذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة كيسليفكا في مقاطعة خيرسون".وأضافت وزارة الدفاع: "نتيجة الاصطدام والتفجير، تم تدمير 12 حظيرة مخزن فيها أكثر من ثلاثة آلاف طن من الذخيرة، من مختلف العيارات".وتواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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القوات الروسية تدمر مستودع ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية بصاروخ مجنح... فيديو

16:05 GMT 26.09.2023 (تم التحديث: 16:23 GMT 26.09.2023)
© وزارة الدفاع الروسيةالقوات الروسية تدمرمستودع ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية
القوات الروسية تدمرمستودع ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2023
© وزارة الدفاع الروسية
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي دمر مستودعا للأسلحة والذخيرة تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية، يضم أكثر من 3 آلاف طن من الذخيرة، يوم أمس الاثنين، بضربة صاروخية.
وقالت الدفاع الروسية: "في 25 سبتمبر/ أيلول من هذا العام، أطلق صاروخ مجنح من الجو بضربة عالية الدقة على مستودع للأسلحة والذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة كيسليفكا في مقاطعة خيرسون".
وأضافت وزارة الدفاع: "نتيجة الاصطدام والتفجير، تم تدمير 12 حظيرة مخزن فيها أكثر من ثلاثة آلاف طن من الذخيرة، من مختلف العيارات".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:02 GMT
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