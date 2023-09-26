https://sputnikarabic.ae/20230926/القوات-الروسية-تدمر-نقطتين-لتزويد-الذخيرة-الميدانية-للقوات-الأوكرانية--عاجل-1081416446.html
القوات الروسية تدمر نقطتين لتزويد الذخيرة الميدانية للقوات الأوكرانية
القوات الروسية تدمر نقطتين لتزويد الذخيرة الميدانية للقوات الأوكرانية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية دمرت نقطتين لتزويد الذخيرة الميدانية لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطغة خاركوف. 26.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-26T12:42+0000
2023-09-26T12:42+0000
2023-09-26T13:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "في اتجاه دونيتسك تمكنت المجموعة "الجنوبية" من القوات الروسية الطيران والمدفعية، من صد 4 هجمات شنتها الوحدات الأوكرانية في مناطق كراسنوغوروفكا وبيرفومايسكي وخيميك".وتابع البيان: "في اتجاه زابوروجه تم تدمير ما يصل إلى 70 عسكريا أوكرانيا ومركبتي مشاة قتالية و3 سيارات".وتابع: "بلغت خسائر العدو يوميا في هذا الاتجاه ما يصل إلى 310 من العسكريين الأوكرانيين بين قتيل وجريح، و5 دبابات، و5مركبات قتال مشاة، و8 مركبات".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230926/سلاح-الجو-الروسي-يدمر-مقاتلة-أوكرانية-قبل-إقلاعها--عاجل-1081416051.html
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روسيا
القوات الروسية تدمر نقطتين لتزويد الذخيرة الميدانية للقوات الأوكرانية
12:42 GMT 26.09.2023 (تم التحديث: 13:00 GMT 26.09.2023) تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية دمرت نقطتين لتزويد الذخيرة الميدانية لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطغة خاركوف.
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "في اتجاه دونيتسك تمكنت المجموعة "الجنوبية" من القوات الروسية الطيران والمدفعية، من صد 4 هجمات شنتها الوحدات الأوكرانية في مناطق كراسنوغوروفكا وبيرفومايسكي وخيميك".
وأضاف البيان: "بلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه ما يصل إلى 310 من أفراد الجيش الأوكراني بين قتيل وجريح، و5 دبابات، و5 مركبات قتال للمشاة، و8 سيارات. وتم تدمير مدفع "أم777" أمريكي الصنع، ومدفع"غفوزديكا".
وتابع البيان: "في اتجاه زابوروجه تم تدمير ما يصل إلى 70 عسكريا أوكرانيا ومركبتي مشاة قتالية و3 سيارات".
وقالت الدفاع الروسية: "وفي اتجاه دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة القوات الجنوبية بالتعاون مع الطيران والمدفعية 4 هجمات لوحدات أوكرانية في مناطق كراسنوغوروفكا وبيرفومايسكو وخيميك التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".
وتابع: "بلغت خسائر العدو يوميا في هذا الاتجاه ما يصل إلى 310 من العسكريين الأوكرانيين بين قتيل وجريح، و5 دبابات، و5مركبات قتال مشاة، و8 مركبات".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.