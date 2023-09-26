https://sputnikarabic.ae/20230926/تصريح-رئيس-مجلس-الأمة-الكويتي-حول-السعودية-يثير-تفاعلا-واسعا-بماذا-وصفها؟-1081405899.html
تصريح رئيس مجلس الأمة الكويتي حول السعودية يثير تفاعلا واسعا… بماذا وصفها؟
تصريح رئيس مجلس الأمة الكويتي حول السعودية يثير تفاعلا واسعا… بماذا وصفها؟
حظي تصريح لرئيس مجلس الأمة الكويتي، أحمد السعدون، بتفاعل واسع بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يتمحور حول المملكة العربية السعودية. 26.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-26T08:41+0000
2023-09-26T08:41+0000
2023-09-26T08:41+0000
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وقال السعدون إن "السعودية هي الدولة الوحيدة القادرة على قيادة العالم وليس المنطقة فقط"، وذلك خلال حضوره احتفالية بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ93، في السفارة السعودية لدى الكويت.وأكد أن "الاحتفال بالعيد الوطني السعودي يعيد لنا الأمل في أن نرى الأمة العربية وقد أخذت مكانها الطبيعي الذي يجب أن تأخذه بقيادة المملكة العربية السعودية، إن حضورنا واحتفالنا بمثل هذا العيد الوطني، يدعونا بالحقيقة للتفاؤل بأنه على الرغم من كل ما نعانيه، إلا أن الأمة العربية ستعود أفضل مما كانت بالسابق".وأشاد رئيس مجلس الأمة الكويتي، أحمد السعدون، في تصريحاته الصحفية، بموقف السعودية "عندما رفضت العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن لسبب مبدئي، والذي كان معروفا أنه يتعلق ببلدين هما فلسطين وسوريا، بسبب المعايير المزدوجة بالمجلس".وتابع مشيرا إلى أن "السعودية رفضت العضوية بسبب موقف مجلس الأمن من القضية الفلسطينية، وكذلك موقفه من القضية السورية، والأمران يتعلقان ببلدين دائمي العضوية في مجلس الأمن: روسيا إذا تحدثوا عن سوريا والولايات المتحدة إذا تحدثوا عن الكيان الصهيوني (إسرائيل) على سبيل المثال"، بحسب قوله.وحاز تعليق رئيس مجلس الأمن الكويتي، أحمد السعدون، عن المملكة العربية السعودية، على تداول واسع على "السوشيال ميديا"، منها من علق عليها: "رسالة من شقيق... أرجو أو يفهمها شقيق آخر ويتعلم".وكتب مستخدم آخر: "أحمد السعدون تاريخ من المواقف السياسية، وصاحب قبول إجتماعي واسع، ويتمتع بخطاب سياسي رزين يترجم توجه الدولة والقيادة السياسية والدول المحترمة تضع في الواجهة رجالات دولة محترمين وصف السعودية بأنها دولة قادرة على قيادة العالم، ليس وصف مبالغ فيه، بل هو واقع نعيشه اليوم لمن يدرك حيثيات وتفاصيل الاقتصاد والنفط والتأثير الديني والاجتماعي".وأشار حساب آخر إلى أن "رئيس مجلس الأمة الكويتي استذكر في تصريحه موقف المملكة العربية السعودية المبدئي والشجاع عندما رفضت عضوية مجلس الأمن بسبب ازدواجية المعايير في الأمم المتحدة عن موقفها في قضيتي فلسطين وسوريا، وكانت وقتها جميع الدول تقف عند حد معين، ولم تجرؤ ولا دولة أن تتخذ موقف مبدئي كموقف المملكة".وحضر احتفالية سفارة الرياض في الكويت بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ93، كل من رئيس مجلس الوزراء الكويتي بالإنابة ووزير الداخلية، الشيخ طلال الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي، الشيخ أحمد الفهد، ووزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم العبد الله.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
السعودية, أخبار السعودية اليوم, الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
تصريح رئيس مجلس الأمة الكويتي حول السعودية يثير تفاعلا واسعا… بماذا وصفها؟
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حظي تصريح لرئيس مجلس الأمة الكويتي، أحمد السعدون، بتفاعل واسع بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يتمحور حول المملكة العربية السعودية.
وقال السعدون إن "السعودية هي الدولة الوحيدة القادرة على قيادة العالم وليس المنطقة فقط"، وذلك خلال حضوره احتفالية بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ93، في السفارة السعودية لدى الكويت.
وأكد أن "الاحتفال بالعيد الوطني السعودي يعيد لنا الأمل في أن نرى الأمة العربية وقد أخذت مكانها الطبيعي الذي يجب أن تأخذه بقيادة المملكة العربية السعودية، إن حضورنا واحتفالنا بمثل هذا العيد الوطني، يدعونا بالحقيقة للتفاؤل بأنه على الرغم من كل ما نعانيه، إلا أن الأمة العربية ستعود أفضل مما كانت بالسابق".
وأشاد رئيس مجلس الأمة الكويتي
، أحمد السعدون، في تصريحاته الصحفية، بموقف السعودية "عندما رفضت العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن لسبب مبدئي، والذي كان معروفا أنه يتعلق ببلدين هما فلسطين وسوريا، بسبب المعايير المزدوجة بالمجلس".
وتابع مشيرا إلى أن "السعودية رفضت العضوية بسبب موقف مجلس الأمن من القضية الفلسطينية، وكذلك موقفه من القضية السورية، والأمران يتعلقان ببلدين دائمي العضوية في مجلس الأمن: روسيا إذا تحدثوا عن سوريا والولايات المتحدة إذا تحدثوا عن الكيان الصهيوني (إسرائيل) على سبيل المثال"، بحسب قوله.
وحاز تعليق رئيس مجلس الأمن الكويتي، أحمد السعدون، عن المملكة العربية السعودية، على تداول واسع على "السوشيال ميديا"، منها من علق عليها: "رسالة من شقيق... أرجو أو يفهمها شقيق آخر ويتعلم".
وكتب مستخدم آخر: "أحمد السعدون تاريخ من المواقف السياسية، وصاحب قبول إجتماعي واسع، ويتمتع بخطاب سياسي رزين يترجم توجه الدولة والقيادة السياسية والدول المحترمة تضع في الواجهة رجالات دولة محترمين وصف السعودية بأنها دولة قادرة على قيادة العالم، ليس وصف مبالغ فيه، بل هو واقع نعيشه اليوم لمن يدرك حيثيات وتفاصيل الاقتصاد والنفط والتأثير الديني والاجتماعي".
وأشار حساب آخر إلى أن "رئيس مجلس الأمة الكويتي استذكر في تصريحه موقف المملكة العربية السعودية المبدئي والشجاع عندما رفضت عضوية مجلس الأمن
بسبب ازدواجية المعايير في الأمم المتحدة عن موقفها في قضيتي فلسطين وسوريا، وكانت وقتها جميع الدول تقف عند حد معين، ولم تجرؤ ولا دولة أن تتخذ موقف مبدئي كموقف المملكة".
وحضر احتفالية سفارة الرياض في الكويت بمناسبة اليوم الوطني السعودي
الـ93، كل من رئيس مجلس الوزراء الكويتي بالإنابة ووزير الداخلية، الشيخ طلال الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي، الشيخ أحمد الفهد، ووزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم العبد الله.