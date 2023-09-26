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https://sputnikarabic.ae/20230926/جيش-كوريا-الجنوبية-يستعرض-قواته-لأول-مرة-منذ-10-سنوات-فيديو-1081413601.html
جيش كوريا الجنوبية يستعرض قواته لأول مرة منذ 10 سنوات... فيديو
جيش كوريا الجنوبية يستعرض قواته لأول مرة منذ 10 سنوات... فيديو
لأول مرة منذ 10 سنوات، قامت حكومة كوريا الجنوبية، بإعادة إحياء الاحتفال، الذي يتضمن عرضا عسكريا بمناسبة يوم القوات المسلحة. 26.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-26T11:24+0000
2023-09-26T11:24+0000
كوريا الجنوبية
العالم
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وتم العرض العسكري الأول، منذ 10 سنوات، بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس القوات المسلحة للبلاد في كوريا الجنوبية. عادة ما يتم عقده كل خمس سنوات، لكن في عام 2018، تم التخلي عنه بسبب محاولات تحسين العلاقات مع كوريا الديمقراطية.كجزء من الاحتفال بالذكرى 75 لتأسيس القوات المسلحة الكورية والذكرى السبعين لإنشاء التحالف الكوري الأمريكي، شارك نحو 6700 جندي كوري جنوبي، إلى جانب العديد من طلاب الجامعات العسكرية برفقة دبابات وصواريخ وأسلحة أخرى متطورة.ودعا الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، جيش بلاده إلى التدريب المكثف وإظهار "الروح العسكرية التي لا تتزعزع"، واعدا بالرد على أي استفزاز من كوريا الشمالية، بحسب قوله.
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كوريا الجنوبية, العالم
كوريا الجنوبية, العالم

جيش كوريا الجنوبية يستعرض قواته لأول مرة منذ 10 سنوات... فيديو

11:24 GMT 26.09.2023
© AP Photo / Ahn Young-joonالعرض العسكري الأول منذ 10 سنوات بمناسبة الذكرى الـ 75 لتأسيس القوات المسلحة للبلاد في كوريا الجنوبية.
العرض العسكري الأول منذ 10 سنوات بمناسبة الذكرى الـ 75 لتأسيس القوات المسلحة للبلاد في كوريا الجنوبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2023
© AP Photo / Ahn Young-joon
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لأول مرة منذ 10 سنوات، قامت حكومة كوريا الجنوبية، بإعادة إحياء الاحتفال، الذي يتضمن عرضا عسكريا بمناسبة يوم القوات المسلحة.
وتم العرض العسكري الأول، منذ 10 سنوات، بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس القوات المسلحة للبلاد في كوريا الجنوبية. عادة ما يتم عقده كل خمس سنوات، لكن في عام 2018، تم التخلي عنه بسبب محاولات تحسين العلاقات مع كوريا الديمقراطية.
كجزء من الاحتفال بالذكرى 75 لتأسيس القوات المسلحة الكورية والذكرى السبعين لإنشاء التحالف الكوري الأمريكي، شارك نحو 6700 جندي كوري جنوبي، إلى جانب العديد من طلاب الجامعات العسكرية برفقة دبابات وصواريخ وأسلحة أخرى متطورة.
ودعا الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، جيش بلاده إلى التدريب المكثف وإظهار "الروح العسكرية التي لا تتزعزع"، واعدا بالرد على أي استفزاز من كوريا الشمالية، بحسب قوله.
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