https://sputnikarabic.ae/20230926/خبير-دولي-ألمانيا-لا-ترغب-في-أن-تكون-كبش-فداء-لدى-أمريكا-في-الأزمة-الأوكرانية-1081420352.html

خبير دولي: ألمانيا لا ترغب في أن تكون كبش فداء لدى أمريكا في الأزمة الأوكرانية

خبير دولي: ألمانيا لا ترغب في أن تكون كبش فداء لدى أمريكا في الأزمة الأوكرانية

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك" أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 26.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-26T14:19+0000

2023-09-26T14:19+0000

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راديو

بلا قيود

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خبير دولي: ألمانيا لا ترغب في أن تكون كبش فداء لدى أمريكا في الأزمة الأوكرانية خبير دولي: ألمانيا لا ترغب في أن تكون كبش فداء لدى أمريكا في الأزمة الأوكرانية

الخارجية الألمانية تعترف بتوريد دبابات غير صالحة للاستخدام إلى أوكرانيا. حول هذا الموضوع، قال الباحث في الشؤون الإقليمية والدولية، الأستاذ هاني الجمل لبرنامج "بلا قيود":بعد عام من تفجير "نورد ستريم" الإرهابي، من وراء هذا التفجير ومن المستفيد؟ عن هذا الموضوع، أضاف الباحث في الشؤون الإقليمية والدولية، الأستاذ هاني الجمل لـ "بلا قيود":الدفاع البحرينية تعلن عن مقتل شخصين وإصابة آخرين على الحدود السعودية بمسيرات قادمة من جماعة "أنصار الله" اليمنية. بهذا الصدد، قال المختص بالشؤون بالشؤون الاستراتيجية، الدكتور محموج إسماعيل الرملي لبرنامجنا:"روساتوم" تقوم بتطوير التقنيات النووية الطبية في الجزائر. عن هذا التّعاون الرّوسي الجزائري، يقول الخبير الاقتصادي الجزائري، البروفيسور فارس هبّاش لبرنامج "بلا قيود":مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض في مدينة درنة، ينفي أي انتشار لأي أوبئة أو أمراض معدية. عن ذلك تحدّث مراسل "سبوتنيك" في ليبيا، ماهر الشاهري لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي...

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2023

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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