https://sputnikarabic.ae/20230926/خبير-دولي-ألمانيا-لا-ترغب-في-أن-تكون-كبش-فداء-لدى-أمريكا-في-الأزمة-الأوكرانية-1081420352.html
خبير دولي: ألمانيا لا ترغب في أن تكون كبش فداء لدى أمريكا في الأزمة الأوكرانية
خبير دولي: ألمانيا لا ترغب في أن تكون كبش فداء لدى أمريكا في الأزمة الأوكرانية
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك" أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 26.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-26T14:19+0000
2023-09-26T14:19+0000
2023-09-26T14:22+0000
راديو
بلا قيود
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خبير دولي: ألمانيا لا ترغب في أن تكون كبش فداء لدى أمريكا في الأزمة الأوكرانية
خبير دولي: ألمانيا لا ترغب في أن تكون كبش فداء لدى أمريكا في الأزمة الأوكرانية
الخارجية الألمانية تعترف بتوريد دبابات غير صالحة للاستخدام إلى أوكرانيا. حول هذا الموضوع، قال الباحث في الشؤون الإقليمية والدولية، الأستاذ هاني الجمل لبرنامج "بلا قيود":بعد عام من تفجير "نورد ستريم" الإرهابي، من وراء هذا التفجير ومن المستفيد؟ عن هذا الموضوع، أضاف الباحث في الشؤون الإقليمية والدولية، الأستاذ هاني الجمل لـ "بلا قيود":الدفاع البحرينية تعلن عن مقتل شخصين وإصابة آخرين على الحدود السعودية بمسيرات قادمة من جماعة "أنصار الله" اليمنية. بهذا الصدد، قال المختص بالشؤون بالشؤون الاستراتيجية، الدكتور محموج إسماعيل الرملي لبرنامجنا:"روساتوم" تقوم بتطوير التقنيات النووية الطبية في الجزائر. عن هذا التّعاون الرّوسي الجزائري، يقول الخبير الاقتصادي الجزائري، البروفيسور فارس هبّاش لبرنامج "بلا قيود":مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض في مدينة درنة، ينفي أي انتشار لأي أوبئة أو أمراض معدية. عن ذلك تحدّث مراسل "سبوتنيك" في ليبيا، ماهر الشاهري لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1a/1081412097_128:0:1455:1327_100x100_80_0_0_626e4d02306cefc7ddce2f6a77d7eb01.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1a/1081412097_128:0:1455:1327_100x100_80_0_0_626e4d02306cefc7ddce2f6a77d7eb01.jpg
بلا قيود, аудио
خبير دولي: ألمانيا لا ترغب في أن تكون كبش فداء لدى أمريكا في الأزمة الأوكرانية
14:19 GMT 26.09.2023 (تم التحديث: 14:22 GMT 26.09.2023) تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك" أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
الخارجية الألمانية تعترف بتوريد دبابات غير صالحة للاستخدام إلى أوكرانيا. حول هذا الموضوع، قال الباحث في الشؤون الإقليمية والدولية، الأستاذ هاني الجمل لبرنامج "بلا قيود":
"إنّ ألمانيا وقعت على اتفاقية "أوسلو" ضمن 111 دولة لمنع انتشار الأسلحة، وبالتالي توريدها لأسلحة قديمة إلى أوكرانيا هو ضمن الدفع الألماني بالدعم الأوروبي للكفّة الأوكرانية ضد روسيا، وألمانيا لا تمتلك القرار المباشر لتقديم أسلحة متطورة دون إجراءات خاصة من الداخل الألماني، وبالتالي دخولها في هذه المعركة صعب جدا، وبالتالي كان من السهل عليها تقديم أسلحة ليست لها فائدة كبرى في تحول مسار الحرب الروسية الأوكرانية، وألمانيا لا ترغب في أن تكون رقم في هذا الصراع و كبش فداء لدى أمريكا".
بعد عام من تفجير "نورد ستريم" الإرهابي، من وراء هذا التفجير ومن المستفيد؟ عن هذا الموضوع، أضاف الباحث في الشؤون الإقليمية والدولية، الأستاذ هاني الجمل لـ "بلا قيود":
"إنّه من الواضح أن المخططات الأمريكية الأوروبية التي حاولت أن يكون هناك وضع غير مستقر لروسيا، وهذه الحرب التي أجبرت عليها روسيا في الدفاع عن أمنها القومي كان وراءها العديد من الاستفزازات والمشاكسات الاوروبية والألمانية سواء باستجراج روسيا إلى حلين أمر من الآخر والانخراط بحرب طويلة مستدامة وترويج للأسلحة الأوروبية".
الدفاع البحرينية تعلن عن مقتل شخصين وإصابة آخرين على الحدود السعودية بمسيرات قادمة من جماعة "أنصار الله" اليمنية. بهذا الصدد، قال المختص بالشؤون بالشؤون الاستراتيجية، الدكتور محموج إسماعيل الرملي لبرنامجنا:
"إنّ المنطقة تمر بمخاض غير طبيعي في ظل التوترات من جانب، واقتراب إمكانية التطبيع السعودي الإسرائيلي من زاوية أخرى، ولكن المشهد الواقعي يمضي على أن هناك مولود، ربما يكون هناك تسونامي حركي متمثل في خلق توترات في المنطقة من جديد، ولا شك أن العملية الإرهابية مرفوضة شكلا ومضمونا، وأمريكا اليوم تستخدم أي سلاح للبقاء في المنطقة وأنها موجودة لإمكانية الضغط للإسراع بعملية التطبيع وبعض الاتفاقيات التي تعود بالمصالح على واشنطن، فهي لا تهتم مع مصالح الدول الأخرى".
"روساتوم" تقوم بتطوير التقنيات النووية الطبية في الجزائر. عن هذا التّعاون الرّوسي الجزائري، يقول الخبير الاقتصادي الجزائري، البروفيسور فارس هبّاش لبرنامج "بلا قيود":
"إنّ التعاون الروسي الجزائري يمثل تعاونا اقتصاديا استراتيجيا من منطلق تقارب وتطابق الرؤى في الكثير من المسائل والقضايا العالمية والمحلية، وبالتالي ربما سيفتح العديد من الآفاق لتعاون أكثر ثراء وتنوعا وقيمة في قادم السنوات، وبالتالي هذا التعاون الثنائي في المجال النووي سيفيد بلادنا كثيرا، خاصة وأن روسيا هي أحد أبرز الدول التي لها باع في مجال أبحاث الطاقة النووية خاصة في المجالات السلمية، وروسيا أحد الاعمدة الرئيسية لهذا التوجه".
مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض في مدينة درنة، ينفي أي انتشار لأي أوبئة أو أمراض معدية. عن ذلك تحدّث مراسل "سبوتنيك" في ليبيا، ماهر الشاهري لبرنامجنا:
"لقد شاهدنا بأعيننا كمية الدمار التي لحقت بالمنشآت الحكومية والخاصة والعامة في مدينة درنة، ولا زالت الفرق الإغاثية تقوم بعملية البحث وهناك صعوبة كبيرة في تحديد ملامح الضحايا، هناك أسر بأكملها تحت المياه، وهناك شركات محلية تعمل على إنشاء وصلة وجسر يربط شرق المدينة بغربها ول بشكل مؤقت".
التفاصيل في الملف الصوتي...