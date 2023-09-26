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في ليبيا... أهوال لا توصف
تعرضت ليبيا لإعصار "دانيال" الذي خلف وراءه الكثير من الدمار والضحايا. وأصدرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في وقت سابق، قرارا باعتبار جميع البلديات، التي تعرضت للفيضانات والسيول إثر العاصفة "دانيال" مناطق منكوبة.
https://sputnikarabic.ae/20230926/سكان-درنة-يهتفون-لكلب-إنقاذ-بعد-تنفيذه-أعمالا-بطولية-فيديو-1081418019.html
سكان درنة يهتفون "لكلب إنقاذ" بعد تنفيذه أعمالا بطولية... فيديو
سكان درنة يهتفون "لكلب إنقاذ" بعد تنفيذه أعمالا بطولية... فيديو
كرّم سكان مدينة درنة الليبية، كلب الإنقاذ "إيفار"، الذي أنقذ أكثر من 30 شخصا محاصرين تحت الأنقاض بعد الفيضانات المدمرة، والذي حصل على لقب "محارب ليبيا". 26.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-26T13:39+0000
2023-09-26T13:39+0000
في ليبيا... أهوال لا توصف
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وتظهر المشاهد هتافات سكان مدينة درنة، للكلب "إيفار" باسمه، بعد أن ساعدهم في انقاذ المحاصرين تحت الأنقاض.وفي 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، اجتاح إعصار مدمر يسمى "دانيال" مناطق عدة شرقي ليبيا، بسرعة بلغت 180 كيلومترا في الساعة مع كميات قياسية من المياه، ما أسفر عن انهيار سدين يعود تاريخهما إلى السبعينيات، وإطلاق ملايين الأمتار المكعبة من المياه، فخلف دمارًا كبيرًا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.وبعنف غير مسبوق، ضرب الإعصار "دانيال"، منازل مدينة درنة الواقعة شمال غربي البلاد، التي يبلغ عدد سكانها وحدها ما بين 50 إلى 90 ألف نسمة، فيما اختفت أحياء بأكملها.وآخر ما أُعلن بخصوص الضحايا، كان نقلا عن المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، الذي كشف عن دفن جثامين 3845 ضحية، حتى يوم الأحد الماضي، فيما لا يزال آلاف الأشخاص في عداد المفقودين، بحسب قوله.
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أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن
أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن

سكان درنة يهتفون "لكلب إنقاذ" بعد تنفيذه أعمالا بطولية... فيديو

13:39 GMT 26.09.2023
© Sputnik . MAHER ALSHAERYآثار الدمار في مدينة درنة المنكوبة بسبب إعصار "دانيال" في ليبيا
آثار الدمار في مدينة درنة المنكوبة بسبب إعصار دانيال في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2023
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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كرّم سكان مدينة درنة الليبية، كلب الإنقاذ "إيفار"، الذي أنقذ أكثر من 30 شخصا محاصرين تحت الأنقاض بعد الفيضانات المدمرة، والذي حصل على لقب "محارب ليبيا".
وتظهر المشاهد هتافات سكان مدينة درنة، للكلب "إيفار" باسمه، بعد أن ساعدهم في انقاذ المحاصرين تحت الأنقاض.
وفي 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، اجتاح إعصار مدمر يسمى "دانيال" مناطق عدة شرقي ليبيا، بسرعة بلغت 180 كيلومترا في الساعة مع كميات قياسية من المياه، ما أسفر عن انهيار سدين يعود تاريخهما إلى السبعينيات، وإطلاق ملايين الأمتار المكعبة من المياه، فخلف دمارًا كبيرًا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.
وبعنف غير مسبوق، ضرب الإعصار "دانيال"، منازل مدينة درنة الواقعة شمال غربي البلاد، التي يبلغ عدد سكانها وحدها ما بين 50 إلى 90 ألف نسمة، فيما اختفت أحياء بأكملها.
وآخر ما أُعلن بخصوص الضحايا، كان نقلا عن المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، الذي كشف عن دفن جثامين 3845 ضحية، حتى يوم الأحد الماضي، فيما لا يزال آلاف الأشخاص في عداد المفقودين، بحسب قوله.
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