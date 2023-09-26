https://sputnikarabic.ae/20230926/سلاح-الجو-الروسي-يدمر-مقاتلة-أوكرانية-قبل-إقلاعها--عاجل-1081416051.html
سلاح الجو الروسي يدمر مقاتلة أوكرانية "قبل إقلاعها"
سلاح الجو الروسي يدمر مقاتلة أوكرانية "قبل إقلاعها"
أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن "القوات الجوية الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية، مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ 29" داخل مطار... 26.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-26T12:26+0000
2023-09-26T12:26+0000
2023-09-26T12:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان الدفاع الروسية، المنشور، اليوم الثلاثاء: "دمرت القوات الجوية الفضائية الروسية، مقاتلة من طراز "ميغ 29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، في مطار كولباكينو في مقاطعة نيكولاييف".كما أفاد البيان أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 57 طائرة دون طيار أوكرانية، وخمس قذائف من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، وقنبلة جوية من طراز "جدام" وصاروخ مضاد للرادارات أمريكي الصنع من طراز "هارم".كما دمر الطيران العملياتي والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات المسلحة الروسية، الأفراد والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 117 منطقة.وفي منطقة كيسيليفكا في مقاطعة خيرسون، تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الدفاع الإقليمي رقم 124.وعلى محور جنوب دونيتسك، أطلقت وحدات من مجموعة قوات (الشرق)، بالتعاون مع طيران الجيش والمدفعية، النار على وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية روفنوبول وصدت هجومًا في منطقة قرية ستارومايورسكوي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.وعلى محور خيرسون، تم تحييد أكثر من 15 عسكريًا أوكرانيًا، إضافة لعشر مركبات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
سلاح الجو الروسي يدمر مقاتلة أوكرانية "قبل إقلاعها"
12:26 GMT 26.09.2023 (تم التحديث: 12:58 GMT 26.09.2023) تابعنا عبر
أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن "القوات الجوية الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية، مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ 29" داخل مطار حربي في مقاطعة نيكولاييف".
وجاء في بيان الدفاع الروسية، المنشور، اليوم الثلاثاء: "دمرت القوات الجوية الفضائية الروسية، مقاتلة من طراز "ميغ 29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، في مطار كولباكينو في مقاطعة نيكولاييف".
كما أفاد البيان أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 57 طائرة دون طيار أوكرانية، وخمس قذائف من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، وقنبلة جوية من طراز "جدام" وصاروخ مضاد للرادارات أمريكي الصنع من طراز "هارم".
كما دمر الطيران العملياتي والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات المسلحة الروسية، الأفراد والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 117 منطقة.
بالإضافة إلى ذلك، في منطقة دنيبروفسكوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك، تم دك موقع وتدمير محطة حرب إلكترونية أوكرانية ضد الطائرات دون طيار من طراز "إنكلاف".
وفي منطقة كيسيليفكا في مقاطعة خيرسون، تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الدفاع الإقليمي رقم 124.
وعلى محور جنوب دونيتسك، أطلقت وحدات من مجموعة قوات (الشرق)، بالتعاون مع طيران الجيش والمدفعية، النار على وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية روفنوبول وصدت هجومًا في منطقة قرية ستارومايورسكوي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 120 من أفراد الجيش الأوكراني بين قتيل وجريح، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات عسكرية، ومدفع هاوتزر من طراز "دي- 20".
وعلى محور خيرسون
، تم تحييد أكثر من 15 عسكريًا أوكرانيًا، إضافة لعشر مركبات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.