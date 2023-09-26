عربي
Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230926/سلاح-الجو-الروسي-يدمر-مقاتلة-أوكرانية-قبل-إقلاعها--عاجل-1081416051.html
سلاح الجو الروسي يدمر مقاتلة أوكرانية "قبل إقلاعها"
سلاح الجو الروسي يدمر مقاتلة أوكرانية "قبل إقلاعها"
أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن "القوات الجوية الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية، مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ 29" داخل مطار... 26.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-26T12:26+0000
2023-09-26T12:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103488/45/1034884584_0:139:3146:1909_1920x0_80_0_0_e193d73f2268daf120064089c7767b15.jpg
وجاء في بيان الدفاع الروسية، المنشور، اليوم الثلاثاء: "دمرت القوات الجوية الفضائية الروسية، مقاتلة من طراز "ميغ 29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، في مطار كولباكينو في مقاطعة نيكولاييف".كما أفاد البيان أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 57 طائرة دون طيار أوكرانية، وخمس قذائف من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، وقنبلة جوية من طراز "جدام" وصاروخ مضاد للرادارات أمريكي الصنع من طراز "هارم".كما دمر الطيران العملياتي والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات المسلحة الروسية، الأفراد والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 117 منطقة.وفي منطقة كيسيليفكا في مقاطعة خيرسون، تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الدفاع الإقليمي رقم 124.وعلى محور جنوب دونيتسك، أطلقت وحدات من مجموعة قوات (الشرق)، بالتعاون مع طيران الجيش والمدفعية، النار على وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية روفنوبول وصدت هجومًا في منطقة قرية ستارومايورسكوي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.وعلى محور خيرسون، تم تحييد أكثر من 15 عسكريًا أوكرانيًا، إضافة لعشر مركبات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230926/مسيرة-روسية-تنهي-نزهة-مدرعة-أوكرانية-بإصابة-مباشرة-فيديو-1081405780.html
https://sputnikarabic.ae/20230926/بعد-فشل-ليوبارد-أمريكا-تزج-أبرامز-في-أوكرانيا-1081406946.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103488/45/1034884584_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_2f11de486e73658aae558b3b43ed5bf6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

سلاح الجو الروسي يدمر مقاتلة أوكرانية "قبل إقلاعها"

12:26 GMT 26.09.2023 (تم التحديث: 12:58 GMT 26.09.2023)
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصورفرقة الاستعراض الجوي "ستريجي" (ميغ-29) أثناء المنتدى الدولي الرابع "أرميا - 2018" (الجيش 2018)
فرقة الاستعراض الجوي ستريجي (ميغ-29) أثناء المنتدى الدولي الرابع أرميا - 2018 (الجيش 2018) - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2023
© Sputnik . Alexey Filippov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن "القوات الجوية الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية، مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ 29" داخل مطار حربي في مقاطعة نيكولاييف".
وجاء في بيان الدفاع الروسية، المنشور، اليوم الثلاثاء: "دمرت القوات الجوية الفضائية الروسية، مقاتلة من طراز "ميغ 29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، في مطار كولباكينو في مقاطعة نيكولاييف".
كما أفاد البيان أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 57 طائرة دون طيار أوكرانية، وخمس قذائف من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، وقنبلة جوية من طراز "جدام" وصاروخ مضاد للرادارات أمريكي الصنع من طراز "هارم".
كما دمر الطيران العملياتي والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات المسلحة الروسية، الأفراد والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 117 منطقة.
مسيرة روسية تدمر مدرعة أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسيرة روسية تنهي "نزهة" مدرعة أوكرانية بإصابة مباشرة... فيديو
08:31 GMT
بالإضافة إلى ذلك، في منطقة دنيبروفسكوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك، تم دك موقع وتدمير محطة حرب إلكترونية أوكرانية ضد الطائرات دون طيار من طراز "إنكلاف".
وفي منطقة كيسيليفكا في مقاطعة خيرسون، تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الدفاع الإقليمي رقم 124.
دبابة أبرامز الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بعد فشل "ليوبارد" أمريكا تزج "أبرامز" في أوكرانيا
09:28 GMT
وعلى محور جنوب دونيتسك، أطلقت وحدات من مجموعة قوات (الشرق)، بالتعاون مع طيران الجيش والمدفعية، النار على وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية روفنوبول وصدت هجومًا في منطقة قرية ستارومايورسكوي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 120 من أفراد الجيش الأوكراني بين قتيل وجريح، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات عسكرية، ومدفع هاوتزر من طراز "دي- 20".
وعلى محور خيرسون، تم تحييد أكثر من 15 عسكريًا أوكرانيًا، إضافة لعشر مركبات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала