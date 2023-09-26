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https://sputnikarabic.ae/20230926/شرطة-الحرم-المكي-تنال-إشادة-واسعة-بعد-مساعدة-شاب-قطري-في-أداء-العمرة-فيديو-1081420024.html
شرطة الحرم المكي تنال إشادة واسعة بعد مساعدة شاب قطري في أداء العمرة... فيديو
شرطة الحرم المكي تنال إشادة واسعة بعد مساعدة شاب قطري في أداء العمرة... فيديو
أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بدور الشرطة السعودية، بمساعدة شاب قطري في أداء العمرة. 26.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-26T14:15+0000
2023-09-26T14:25+0000
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين 25 سبتمبر/ أيلول 2023، مقطع فيديو للشاب القطري غانم المفتاح، الذي يعاني من مرض خلقي نادر يعرف باسم متلازمة "التراجع الذيلي"، والذي يعيق نمو العمود الفقري السفلي، وهو يقوم بأداء العمرة.وظهر في الفيديو قيام عناصر من الشرطة السعودية بمساعدة غانم في أداء شعيرة العمرة والوصول للحجر الأسود، مفسحين المجال له للطواف حول الكعبة .لتحظى عناصر الشرطة السعودية، بإعجاب وثناء الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.ويعد المفتاح، شخصية مؤثرة وملهمة في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو سفير النوايا الحسنة لدولة قطر.
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العالم العربي, منوعات, السعودية
العالم العربي, منوعات, السعودية

شرطة الحرم المكي تنال إشادة واسعة بعد مساعدة شاب قطري في أداء العمرة... فيديو

14:15 GMT 26.09.2023 (تم التحديث: 14:25 GMT 26.09.2023)
© Sputnik . WAEL MAGDIالمسجد الحرام
المسجد الحرام - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2023
© Sputnik . WAEL MAGDI
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أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بدور الشرطة السعودية، بمساعدة شاب قطري في أداء العمرة.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين 25 سبتمبر/ أيلول 2023، مقطع فيديو للشاب القطري غانم المفتاح، الذي يعاني من مرض خلقي نادر يعرف باسم متلازمة "التراجع الذيلي"، والذي يعيق نمو العمود الفقري السفلي، وهو يقوم بأداء العمرة.
وظهر في الفيديو قيام عناصر من الشرطة السعودية بمساعدة غانم في أداء شعيرة العمرة والوصول للحجر الأسود، مفسحين المجال له للطواف حول الكعبة .
لتحظى عناصر الشرطة السعودية، بإعجاب وثناء الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
ويعد المفتاح، شخصية مؤثرة وملهمة في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو سفير النوايا الحسنة لدولة قطر.
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