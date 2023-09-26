https://sputnikarabic.ae/20230926/ضابط-في-القوات-المسلحة-الأوكرانية-يكشف-عن-مشكلة-كبيرة-تواجههم-في-الجبهة-1081413824.html
ضابط في القوات المسلحة الأوكرانية يكشف عن مشكلة كبيرة تواجههم في الجبهة
ضابط في القوات المسلحة الأوكرانية يكشف عن مشكلة كبيرة تواجههم في الجبهة
اشتكى قائد الكتيبة الأولى من اللواء الهجومي الثالث للقوات المسلحة الأوكرانية الذي يحمل علامة النداء "رولو" من هيمنة الطيران الروسي في سماء منطقة الصراع في... 26.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-26T11:41+0000
2023-09-26T11:41+0000
2023-09-26T11:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال قائد الكتيبة الأولى من اللواء الثالث للقوات المسلحة الأوكرانية: "الهيمنة الروسية على المجال الجوي تمثل مشكلة كبيرة.ووفقا له، فإن روسيا لديها تكنولوجيا متقدمة وتفوقها الجوي يمثل "مشكلة كبيرة" للقوات الأوكرانية.وأضاف القائد في حديثة لشبكة "ABC": "ستكون هذه حرباً طويلة وصعبة، وعلينا أن نستعد لها".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230926/الدفاع-الروسية-تدمير-معقل-للقوات-الأوكرانية-ومستودع-للذخيرة-على-محور-جنوب-دونيتسك--عاجل-1081400960.html
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روسيا, العالم
ضابط في القوات المسلحة الأوكرانية يكشف عن مشكلة كبيرة تواجههم في الجبهة
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اشتكى قائد الكتيبة الأولى من اللواء الهجومي الثالث للقوات المسلحة الأوكرانية الذي يحمل علامة النداء "رولو" من هيمنة الطيران الروسي في سماء منطقة الصراع في أوكرانيا.
وقال قائد الكتيبة الأولى من اللواء الثالث للقوات المسلحة الأوكرانية: "الهيمنة الروسية على المجال الجوي تمثل مشكلة كبيرة.
ووفقا له، فإن روسيا لديها تكنولوجيا متقدمة وتفوقها الجوي يمثل "مشكلة كبيرة" للقوات الأوكرانية.
وأشار إلى أنه من الصعب التصدي للطائرة الروسية "كا-52" القادرة على إطلاق صواريخ خارقة للدروع من مسافة بعيدة.
وأضاف القائد في حديثة لشبكة "ABC": "ستكون هذه حرباً طويلة وصعبة، وعلينا أن نستعد لها".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.