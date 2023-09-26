عربي
Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230926/ضابط-في-القوات-المسلحة-الأوكرانية-يكشف-عن-مشكلة-كبيرة-تواجههم-في-الجبهة-1081413824.html
ضابط في القوات المسلحة الأوكرانية يكشف عن مشكلة كبيرة تواجههم في الجبهة
ضابط في القوات المسلحة الأوكرانية يكشف عن مشكلة كبيرة تواجههم في الجبهة
اشتكى قائد الكتيبة الأولى من اللواء الهجومي الثالث للقوات المسلحة الأوكرانية الذي يحمل علامة النداء "رولو" من هيمنة الطيران الروسي في سماء منطقة الصراع في... 26.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-26T11:41+0000
2023-09-26T11:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140653_0:129:2609:1597_1920x0_80_0_0_57f8d87a5559a841e24afeb2d901b273.jpg
وقال قائد الكتيبة الأولى من اللواء الثالث للقوات المسلحة الأوكرانية: "الهيمنة الروسية على المجال الجوي تمثل مشكلة كبيرة.ووفقا له، فإن روسيا لديها تكنولوجيا متقدمة وتفوقها الجوي يمثل "مشكلة كبيرة" للقوات الأوكرانية.وأضاف القائد في حديثة لشبكة "ABC": "ستكون هذه حرباً طويلة وصعبة، وعلينا أن نستعد لها".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230926/الدفاع-الروسية-تدمير-معقل-للقوات-الأوكرانية-ومستودع-للذخيرة-على-محور-جنوب-دونيتسك--عاجل-1081400960.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140653_155:0:2454:1724_1920x0_80_0_0_f2533b5de4b831a85db73502617920f1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

ضابط في القوات المسلحة الأوكرانية يكشف عن مشكلة كبيرة تواجههم في الجبهة

11:41 GMT 26.09.2023
© AP Photo / Libkos جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022.
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2023
© AP Photo / Libkos
تابعنا عبرTelegramNabd
اشتكى قائد الكتيبة الأولى من اللواء الهجومي الثالث للقوات المسلحة الأوكرانية الذي يحمل علامة النداء "رولو" من هيمنة الطيران الروسي في سماء منطقة الصراع في أوكرانيا.
وقال قائد الكتيبة الأولى من اللواء الثالث للقوات المسلحة الأوكرانية: "الهيمنة الروسية على المجال الجوي تمثل مشكلة كبيرة.
ووفقا له، فإن روسيا لديها تكنولوجيا متقدمة وتفوقها الجوي يمثل "مشكلة كبيرة" للقوات الأوكرانية.

وأشار إلى أنه من الصعب التصدي للطائرة الروسية "كا-52" القادرة على إطلاق صواريخ خارقة للدروع من مسافة بعيدة.

وأضاف القائد في حديثة لشبكة "ABC": "ستكون هذه حرباً طويلة وصعبة، وعلينا أن نستعد لها".
طواقم دبابات بروريف تي-90إم التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: تدمير معقل للقوات الأوكرانية ومستودع للذخيرة على محور جنوب دونيتسك
02:21 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала