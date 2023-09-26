https://sputnikarabic.ae/20230926/طائرات-التحالف-الدولي-خرقت-بروتوكولات-تفادي-التصادم-في-سوريا-7-مرات-1081436376.html
طائرات "التحالف الدولي" خرقت بروتوكولات تفادي التصادم في سوريا 7 مرات
طائرات "التحالف الدولي" خرقت بروتوكولات تفادي التصادم في سوريا 7 مرات
أكد مركز المصالحة الروسي أن طائرات ما يسمى بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة انتهكت بروتوكولات تفادي التصادم 7 مرات في سوريا خلال اليوم الماضي. 26.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-26T23:42+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، فاديم كوليت، في مؤتمر صحفي مساء أمس الثلاثاء، إنه "خلال اليوم الماضي سُجل من جانب "التحالف الدولي" 7 حالات انتهاك لبروتوكولات تفادي التصادم بسبب رحلات جوية لطائرات مسيّرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".وأوضح أنه، في منطقة التنف التي تمر بها الخطوط الجوية الدولية، تم تسجيل خلال اليوم الماضي 6 انتهاكات من قبل أربع مقاتلات "إف -16"، وطائرتين بدون طيار متعددة الأغراض من طراز "إم كيو 1 إس".كما أشار رئيس مركز المصالحة الروسي إلى أنه خلال اليوم الماضي تم تسجيل في منطقة إدلب لخفض التصعيد، ثلاثة عمليات قصف على مواقع للقوات الحكومية السورية من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية (المحظورة في روسيا)".وأوضح أنه تم تسجيل عمليتين قصف في كل من محافظتي إدلب واللاذقية وعملية قصف واحدة في محافظة حلب.وفي وقت سابق، أعربت روسيا عن قلقها حيال انتهاك التحالف الدولي بروتوكولات تجنب الصدام في سوريا.وصرّح العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن روسيا قلقة من الانتهاكات المنهجية لبروتوكولات عدم التضارب المتعلقة بتحليقات طائرات "التحالف" دون طيار فوق شمالي سوريا.
https://sputnikarabic.ae/20230906/طائرات-التحالف-الدولي-تخرق-بروتوكولات-تفادي-التصادم-في-سوريا-13-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1080771029.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار سوريا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار سوريا اليوم
طائرات "التحالف الدولي" خرقت بروتوكولات تفادي التصادم في سوريا 7 مرات
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أكد مركز المصالحة الروسي أن طائرات ما يسمى بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة انتهكت بروتوكولات تفادي التصادم 7 مرات في سوريا خلال اليوم الماضي.
موسكو - سبوتنيك
. وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، فاديم كوليت، في مؤتمر صحفي مساء أمس الثلاثاء، إنه "خلال اليوم الماضي سُجل من جانب "التحالف الدولي" 7 حالات انتهاك لبروتوكولات تفادي التصادم بسبب رحلات جوية لطائرات مسيّرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".
وأوضح أنه، في منطقة التنف التي تمر بها الخطوط الجوية الدولية، تم تسجيل خلال اليوم الماضي 6 انتهاكات من قبل أربع مقاتلات "إف -16"، وطائرتين بدون طيار متعددة الأغراض من طراز "إم كيو 1 إس".
كما أشار رئيس مركز المصالحة الروسي إلى أنه خلال اليوم الماضي تم تسجيل في منطقة إدلب لخفض التصعيد، ثلاثة عمليات قصف على مواقع للقوات الحكومية السورية من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية (المحظورة في روسيا)".
وأوضح أنه تم تسجيل عمليتين قصف في كل من محافظتي إدلب واللاذقية وعملية قصف واحدة في محافظة حلب.
وفي وقت سابق، أعربت روسيا عن قلقها حيال انتهاك التحالف الدولي
بروتوكولات تجنب الصدام في سوريا.
وصرّح العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن روسيا قلقة من الانتهاكات المنهجية لبروتوكولات عدم التضارب المتعلقة بتحليقات طائرات "التحالف" دون طيار فوق شمالي سوريا.