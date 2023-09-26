https://sputnikarabic.ae/20230926/قوات-عثمان-الروسية-تدمر-مدرعة-أوكرانية-باستخدام-مسيرة-فيديو-1081419477.html
قوات "عثمان" الروسية تدمر مدرعة أوكرانية باستخدام مسيرة... فيديو
قوات "عثمان" الروسية تدمر مدرعة أوكرانية باستخدام مسيرة... فيديو
استهدف جنود من مجموعة "عثمان" العسكرية الروسية الخاصة عربة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بطائرة دون طيار على جبهة زابوروجيه. 26.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-26T14:18+0000
2023-09-26T14:18+0000
2023-09-26T14:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
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وشكلت الطائرات المسيرة الروسية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة عاملا حاسما في رصد أهداف العدو وتحييدها.وتنتج روسيا العديد من المسيرات المتعددة الأهداف مثل "لانتسيت" و"أورلان" وغيرهما.وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرة أوكرانية مسيرة ثابتة الجناحين، فوق أراضي منطقة كورسك الروسية.وأضافت الدفاع في بيان: "في 26 سبتمبر/ أيلول، حوالي الساعة 05:30 [02:30 بتوقيت غرينتش]، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".شاهد أيضا... مسيرة روسية تنهي "نزهة" مدرعة أوكرانية بإصابة مباشرة... فيديومسيرات "لانتسيت" الروسية جاهزة للفتك بالعدو في ظروف الطقس المتجمد
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
قوات "عثمان" الروسية تدمر مدرعة أوكرانية باستخدام مسيرة... فيديو
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استهدف جنود من مجموعة "عثمان" العسكرية الروسية الخاصة عربة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بطائرة دون طيار على جبهة زابوروجيه.
وشكلت الطائرات المسيرة الروسية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة عاملا حاسما في رصد أهداف العدو وتحييدها.
وتنتج روسيا العديد من المسيرات المتعددة الأهداف مثل "لانتسيت" و"أورلان" وغيرهما.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرة أوكرانية مسيرة ثابتة الجناحين، فوق أراضي منطقة كورسك الروسية.
وأضافت الدفاع في بيان: "في 26 سبتمبر/ أيلول، حوالي الساعة 05:30 [02:30 بتوقيت غرينتش]، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".