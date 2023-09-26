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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230926/قوات-عثمان-الروسية-تدمر-مدرعة-أوكرانية-باستخدام-مسيرة-فيديو-1081419477.html
قوات "عثمان" الروسية تدمر مدرعة أوكرانية باستخدام مسيرة... فيديو
قوات "عثمان" الروسية تدمر مدرعة أوكرانية باستخدام مسيرة... فيديو
استهدف جنود من مجموعة "عثمان" العسكرية الروسية الخاصة عربة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بطائرة دون طيار على جبهة زابوروجيه. 26.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-26T14:18+0000
2023-09-26T14:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
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وشكلت الطائرات المسيرة الروسية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة عاملا حاسما في رصد أهداف العدو وتحييدها.وتنتج روسيا العديد من المسيرات المتعددة الأهداف مثل "لانتسيت" و"أورلان" وغيرهما.وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرة أوكرانية مسيرة ثابتة الجناحين، فوق أراضي منطقة كورسك الروسية.وأضافت الدفاع في بيان: "في 26 سبتمبر/ أيلول، حوالي الساعة 05:30 [02:30 بتوقيت غرينتش]، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".شاهد أيضا... مسيرة روسية تنهي "نزهة" مدرعة أوكرانية بإصابة مباشرة... فيديومسيرات "لانتسيت" الروسية جاهزة للفتك بالعدو في ظروف الطقس المتجمد
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روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري

قوات "عثمان" الروسية تدمر مدرعة أوكرانية باستخدام مسيرة... فيديو

14:18 GMT 26.09.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية يجهزون طائرة مسيرة "أورلان-10أو" للعمل في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة.
جنود من القوات المسلحة الروسية يجهزون طائرة مسيرة أورلان-10أو للعمل في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2023
© Sputnik
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استهدف جنود من مجموعة "عثمان" العسكرية الروسية الخاصة عربة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بطائرة دون طيار على جبهة زابوروجيه.
وشكلت الطائرات المسيرة الروسية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة عاملا حاسما في رصد أهداف العدو وتحييدها.
وتنتج روسيا العديد من المسيرات المتعددة الأهداف مثل "لانتسيت" و"أورلان" وغيرهما.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرة أوكرانية مسيرة ثابتة الجناحين، فوق أراضي منطقة كورسك الروسية.
وأضافت الدفاع في بيان: "في 26 سبتمبر/ أيلول، حوالي الساعة 05:30 [02:30 بتوقيت غرينتش]، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".
شاهد أيضا... مسيرة روسية تنهي "نزهة" مدرعة أوكرانية بإصابة مباشرة... فيديو
مسيرات "لانتسيت" الروسية جاهزة للفتك بالعدو في ظروف الطقس المتجمد
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