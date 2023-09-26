https://sputnikarabic.ae/20230926/كييف-تسهل--إجراءات-الحصول-على-الجنسية-للمرتزقة-الأجانب-1081426948.html
كييف تسهل إجراءات الحصول على الجنسية للمرتزقة الأجانب
كييف تسهل إجراءات الحصول على الجنسية للمرتزقة الأجانب
أفادت ناتاليا نومينكو، رئيسة دائرة الهجرة في أوكرانيا، بأن السلطات الأوكرانية قامت بتبسيط شروط الإقامة للمرتزقة الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب القوات المسلحة... 26.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-26T16:56+0000
2023-09-26T16:56+0000
2023-09-26T16:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقالت نومينكو: "بالنسبة لهؤلاء الأشخاص (الأجانب الذين أبرموا عقودًا مع القوات المسلحة الأوكرانية)، من جانبنا قمنا بتبسيط إقامتهم في أوكرانيا قدر الإمكان".وأضافت: "أي أننا قمنا بتمديد فترة الإقامة في أوكرانيا. لقد قمنا بتمديد مدة الإقامة في بلدنا إذا كانت قد انتهت صلاحيتها بالفعل. ثانياً، قمنا بتحريرهم من الحاجة إلى إعداد وثائق للإقامة المؤقتة".وأشارت صحيفة "Censor" الأوكرانية، التي نقلت عن نومينكو، إلى أنه إذا استمر الأجنبي في الخدمة في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، أو كان حائزا على جائزة دولة أو تمثيل من وزارة الدفاع، فيمكنه الحصول على الجنسية الأوكرانية بطريقة مبسطة.وفي نوفمبر/ كانون الثاني 2022، أفاد موقع لجنة التحقيق الروسية بأن مرتزقة من 54 دولة يقاتلون في أوكرانيا إلى جانب كييف، بعضهم منذ عام 2014، والعديد منهم لديهم خبرة في صراعات الشرق الأوسط. ووفقا للمحققين الروس، فإن موظفي السفارات الأوكرانية في الخارج، فضلا عن مختلف الوكالات الحكومية الأجنبية والمنظمات العامة، يشاركون في عملية اختيار المرتزقة.
https://sputnikarabic.ae/20230925/صواريخ-روسية-مجنحة-تدمر-مراكز-انتشار-للمرتزقة-الأجانب-والمخربين-الأوكرانيين--عاجل-1081378839.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
كييف تسهل إجراءات الحصول على الجنسية للمرتزقة الأجانب
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أفادت ناتاليا نومينكو، رئيسة دائرة الهجرة في أوكرانيا، بأن السلطات الأوكرانية قامت بتبسيط شروط الإقامة للمرتزقة الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية، كما قدمت لهم إجراءات سريعة للحصول على الجنسية الأوكرانية.
وقالت نومينكو: "بالنسبة لهؤلاء الأشخاص (الأجانب الذين أبرموا عقودًا مع القوات المسلحة الأوكرانية)، من جانبنا قمنا بتبسيط إقامتهم في أوكرانيا قدر الإمكان".
وأضافت: "أي أننا قمنا بتمديد فترة الإقامة في أوكرانيا. لقد قمنا بتمديد مدة الإقامة في بلدنا إذا كانت قد انتهت صلاحيتها بالفعل. ثانياً، قمنا بتحريرهم من الحاجة إلى إعداد وثائق للإقامة المؤقتة".
ووفقا لها، قامت السلطات الأوكرانية رسميا بمساواة البطاقة العسكرية بتصريح الإقامة المؤقتة.
وأشارت صحيفة "Censor" الأوكرانية، التي نقلت عن نومينكو، إلى أنه إذا استمر الأجنبي في الخدمة في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، أو كان حائزا على جائزة دولة أو تمثيل من وزارة الدفاع، فيمكنه الحصول على الجنسية الأوكرانية بطريقة مبسطة.
وفي نوفمبر/ كانون الثاني 2022، أفاد موقع لجنة التحقيق الروسية بأن مرتزقة من 54 دولة يقاتلون في أوكرانيا إلى جانب كييف، بعضهم منذ عام 2014، والعديد منهم لديهم خبرة في صراعات الشرق الأوسط. ووفقا للمحققين الروس، فإن موظفي السفارات الأوكرانية في الخارج، فضلا عن مختلف الوكالات الحكومية الأجنبية والمنظمات العامة، يشاركون في عملية اختيار المرتزقة.