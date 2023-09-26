عربي
Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230926/كييف-تسهل--إجراءات-الحصول-على-الجنسية-للمرتزقة-الأجانب-1081426948.html
كييف تسهل إجراءات الحصول على الجنسية للمرتزقة الأجانب
كييف تسهل إجراءات الحصول على الجنسية للمرتزقة الأجانب
أفادت ناتاليا نومينكو، رئيسة دائرة الهجرة في أوكرانيا، بأن السلطات الأوكرانية قامت بتبسيط شروط الإقامة للمرتزقة الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب القوات المسلحة... 26.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-26T16:56+0000
2023-09-26T16:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1a/1081426788_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_71482fc439d4a38cbf55623da3f778e9.jpg
وقالت نومينكو: "بالنسبة لهؤلاء الأشخاص (الأجانب الذين أبرموا عقودًا مع القوات المسلحة الأوكرانية)، من جانبنا قمنا بتبسيط إقامتهم في أوكرانيا قدر الإمكان".وأضافت: "أي أننا قمنا بتمديد فترة الإقامة في أوكرانيا. لقد قمنا بتمديد مدة الإقامة في بلدنا إذا كانت قد انتهت صلاحيتها بالفعل. ثانياً، قمنا بتحريرهم من الحاجة إلى إعداد وثائق للإقامة المؤقتة".وأشارت صحيفة "Censor" الأوكرانية، التي نقلت عن نومينكو، إلى أنه إذا استمر الأجنبي في الخدمة في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، أو كان حائزا على جائزة دولة أو تمثيل من وزارة الدفاع، فيمكنه الحصول على الجنسية الأوكرانية بطريقة مبسطة.وفي نوفمبر/ كانون الثاني 2022، أفاد موقع لجنة التحقيق الروسية بأن مرتزقة من 54 دولة يقاتلون في أوكرانيا إلى جانب كييف، بعضهم منذ عام 2014، والعديد منهم لديهم خبرة في صراعات الشرق الأوسط. ووفقا للمحققين الروس، فإن موظفي السفارات الأوكرانية في الخارج، فضلا عن مختلف الوكالات الحكومية الأجنبية والمنظمات العامة، يشاركون في عملية اختيار المرتزقة.
https://sputnikarabic.ae/20230925/صواريخ-روسية-مجنحة-تدمر-مراكز-انتشار-للمرتزقة-الأجانب-والمخربين-الأوكرانيين--عاجل-1081378839.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1a/1081426788_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a6e52b463c3142423a2fca5fa9c3ad41.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

كييف تسهل إجراءات الحصول على الجنسية للمرتزقة الأجانب

16:56 GMT 26.09.2023
© Sputnik . Константин Михальчевский / الانتقال إلى بنك الصورجواز السفر الأوكراني
جواز السفر الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2023
© Sputnik . Константин Михальчевский
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أفادت ناتاليا نومينكو، رئيسة دائرة الهجرة في أوكرانيا، بأن السلطات الأوكرانية قامت بتبسيط شروط الإقامة للمرتزقة الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية، كما قدمت لهم إجراءات سريعة للحصول على الجنسية الأوكرانية.
وقالت نومينكو: "بالنسبة لهؤلاء الأشخاص (الأجانب الذين أبرموا عقودًا مع القوات المسلحة الأوكرانية)، من جانبنا قمنا بتبسيط إقامتهم في أوكرانيا قدر الإمكان".
وأضافت: "أي أننا قمنا بتمديد فترة الإقامة في أوكرانيا. لقد قمنا بتمديد مدة الإقامة في بلدنا إذا كانت قد انتهت صلاحيتها بالفعل. ثانياً، قمنا بتحريرهم من الحاجة إلى إعداد وثائق للإقامة المؤقتة".
ووفقا لها، قامت السلطات الأوكرانية رسميا بمساواة البطاقة العسكرية بتصريح الإقامة المؤقتة.
وأشارت صحيفة "Censor" الأوكرانية، التي نقلت عن نومينكو، إلى أنه إذا استمر الأجنبي في الخدمة في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، أو كان حائزا على جائزة دولة أو تمثيل من وزارة الدفاع، فيمكنه الحصول على الجنسية الأوكرانية بطريقة مبسطة.
قصف مواقع الجيش الأوكراني بصواريخ باستيون وكاليبر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صواريخ روسية مجنحة تدمر مراكز انتشار للمرتزقة الأجانب والمخربين الأوكرانيين
أمس, 11:12 GMT
وفي نوفمبر/ كانون الثاني 2022، أفاد موقع لجنة التحقيق الروسية بأن مرتزقة من 54 دولة يقاتلون في أوكرانيا إلى جانب كييف، بعضهم منذ عام 2014، والعديد منهم لديهم خبرة في صراعات الشرق الأوسط. ووفقا للمحققين الروس، فإن موظفي السفارات الأوكرانية في الخارج، فضلا عن مختلف الوكالات الحكومية الأجنبية والمنظمات العامة، يشاركون في عملية اختيار المرتزقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала