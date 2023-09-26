https://sputnikarabic.ae/20230926/لودريان-المؤشرات-الحيوية-للدولة-اللبنانية-تشي-بأنها-في-دائرة-الخطر-الشديد-1081417671.html

لودريان: المؤشرات الحيوية للدولة اللبنانية تشي بأنها في دائرة الخطر الشديد

لودريان: المؤشرات الحيوية للدولة اللبنانية تشي بأنها في دائرة الخطر الشديد

دعا الموفد الفرنسي الخاص إلى لبنان، جان إيف لودريان، اليوم الثلاثاء، "المسؤولين اللبنانيين إلى إيجاد خيار ثالث لحل أزمة الرئاسة". 26.09.2023, سبوتنيك عربي

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وقال لودريان، في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، إنه "من المهم أن تضع الأطراف السياسية حدًا للأزمة، التي لا تطاق بالنسبة إلى اللبنانيين".ونبّه من أن "المؤشرات الحيوية للدولة اللبنانية تشي بأنها في دائرة الخطر الشديد"، مؤكدا أنه "ليس بإمكان أي منهما الفوز، ولا يمكن لأي من الخيارين أن ينجح".وانتهت ولاية الرئيس اللبناني السابق، ميشال عون، في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، ولم ينتخب أي مرشح جديد بعد 12 جولة غير حاسمة من التصويت النيابي.وكان رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، قد أكد التزامه بالدستور، مستبعدا دعوة مجلس النواب إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، في الوقت الحالي، بحسب قوله.وقال بري، في تصريحات مع صحيفة "الجمهورية" اللبناية، إن "عقد جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية مرهون بالتوافق على رئيس"، مضيفا أنه "ليس واردا أن يدعو مجلس النواب إلى عقد جلسة يتكرر فيها الفشل في انتخاب الرئيس، كما حصل في الجلسات الـ12 السابقة".وهناك خلاف قائم بين فريق سياسي يتزعمه "حزب الله" اللبناني، وبين فريق المعارضة السياسية إلى جانب التيار الوطني الحر، الذي يصرّ على عدم السير بمرشح "حزب الله" وحلفائه، الوزير السابق سليمان فرنجية.يأتي ذلك في ظل معاناة لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، والتي وصفها البنك الدولي بأنها "الأكثر حدة وقسوة في العالم".

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